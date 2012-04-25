Музеи Москвы будут работать бесплатно 1 и 9 мая

Жители Москвы получать возможность бесплатно посетить городские музеи 1 и 9 мая, сообщает РИА Новости.

"1 и 9 мая все московские музеи будут работать бесплатно", - заявил Сергей Капков, глава департамента культуры столицы.

По его словам, в некоторых музеях столицы в эти дни будут представлены специальные экспозиции, посвященные памяти Великой Отечественной войны и войны 1812 года. В частности, военные экспозиции будут организованы в музейном объединении "Музеи Москвы", Государственном музее обороны Москвы, музейно-мемориальном комплексе истории ВМФ, музее-панораме "Бородинская битва", музейном комплексе "История танка Т-34", а также в выставочном зале "Манеж".