Юбилейный Beat Film Festival: свежие документалки и хиты прошлых лет

Фестиваль документального кино о новой культуре стартует 30 мая, последний показ – 9 июня. Сейчас известны семь главных гала-премьер, но полная программе масштабнее – порядка 40 фильмов. Помимо гала-премьер, классных документалок 2018 года (и только), есть юбилейный проект – Beat 10, ведь фестивалю в 2019-м исполняется десять лет. Рассказываем об основной программе фестиваля (показы пройдут в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате, 24) и юбилейных показах.

Основная программа. Все фильмы 2018 года

A dog called money (Ирландия, Великобритания)

Режиссер: Шеймус Мерфи

История о певице Пи Джей Харви (PJ Harvey), рассказанная ее другом – военным фотокорреспондентом Шеймусом Мерфи. В кадре – их трип по главным горячим точкам мира: Косово и Афганистану. Все путешествие – это и есть фильм в аудиообрамлении треков Харви и с очень динамичной картинкой Мерфи. В общем, практически клип, только очень художественный и длинною в 90 минут.

31 мая в 20:00

"Сонграйтер" (Великобритания)

Режиссер: Мюррей Каммингс

Байопик о простом рыжеволосом парне – музыканте Эде Ширане (песню Shape of you не слышали только те, кто вообще не включает радио), лауреате премии "Грэмми", который забрался на первые строчки чартов с помощью наивных треков о милой обыденности. Фильм показывает поп-звезду в непринужденной атмосфере: кумир стадионов отправляется в тур на автобусе, где есть передвижная студия. Все очень мило, уютно и по-человечески, без выдуманной попсовой мишуры. Идея фильма сама по себе классная: показать, что современным музыкантам необязательно продумывать пиар-ходы и псевдоистории, чтобы диски били рекорды продаж, достаточно быть просто искренним.

1 июня в 18:00

"Фри-соло" (США)

Режиссеры: Джимми Чин, Элизабет Чай Васархели

Документалка о супергерое современного альпинизма – скалолазе Алексе Хоннольде, который в одиночку и без страховки за четыре часа покорил скалу Эль-Капитан парка Йосемити высотой 910 метров. В мини-мире альпинизма его подвиг – фактически высадка на Луну. Кстати, картина уже получила "Оскар" в 2019 году в номинации "Лучший документальный фильм". И на всякий случай название фильма – не отсебятина, а альпинистский термин, free solo – прохождение маршрута без страховки.

2 июня в 16:00

"Рамс" (США)

Режиссер: Гари Хаствит

Динамичный портрет легенды промышленного дизайна – Дитера Рамса. Кстати, он до сих пор работает в Braun. Его функциональная простота повсюду: выпуклые кнопки на радиоприемнике – его идея, ручка фена под углом и прозрачная крышка винилового проигрывателя – тоже. Говорят даже, что его карманное радио T3 – прототип первого iPhone. Фильм – о человеке, который сделал обычную жизнь проще и сформулировал десять правил хорошего дизайна. В кадре простая жизнь Рамса: он поет, танцует, критикует выставки и просто кайфует от того, чем занимается.

5 июня в 20:00

"Селебрейшн" (Франция)

Режиссер: Оливье Мейру

Очень откровенная история о последних годах работы Ива Сен-Лорана на должности креативного директора собственного дома моды YSL. Причем настолько откровенная, что партнеры кутюрье взбунтовались и фильм не показывали широкой аудитории целых семь лет. Неудивительно, ведь картина ломает мифы о Сен-Лоране и показывает его закулисную жизнь без выдуманного маркетологами ореола.

7 июня в 20:00

"Студия 54" (США)

Режиссер: Мэтт Тирнаур

История самого злачного и кайфового клуба Нью-Йорка 70-х годов, куда просто так попасть было нереально. В этой Мекке разгульного образа жизни не было расизма и гомофобии, главное – прийти на вечеринку в модном прикиде. Вообще, для "Студии 54" все было нормально: будь то наркотики для всех, бармены в нарядах XVIII века для Карла Лагерфельда, бесстыдный разврат или банальный пластиковый снег и золотые блестки. В клубе тусовались Лайза Миннелли, Энди Уорхол, Элизабет Тейлор, Мик Джаггер, Майкл Джексон и даже Рудольф Нуриев. Режиссер Мэтт Тирнаур рассказывает эту яркую историю глазами простого парня из бедной семьи, чудом попавшего на работу в "54", за кулисы богемной жизни 1970-х. Включите трек The Miracles – I love you baby, и все поймете до просмотра фильма.

8 июня в 19:00

"Три одинаковых незнакомца" (Великобритания)

Режиссер: Тим Уордл

Тим Уордл снял бомбический (без лести) фильм об истории братьев-тройняшек. В возрасте шести месяцев их отдали в разные приемные семьи, и о существовании друг друга они узнали, когда стали совсем взрослыми. И самое ужасное: их разлучили ради научного эксперимента, цель которого – изучить роль наследственности и воспитания в становлении личности. В итоге близнецы выросли в абсолютно разных условиях, но занимаются одним и тем же видом спорта, курят одинаковые сигареты, склонны встречаться с одним типом девушек. Совпадение? – Не похоже. Кстати, Тим Уордл получил премию гильдии режиссеров США за лучшую режиссерскую работу в этом фильме.

9 июня в 16:00

Beat 10 x Tinkoff

Фестиваль документального кино отмечает юбилей кинопоказами главных хитов за все десять лет жизни Beat Film Festival: один фильм – один год. Программа стартовала в октябре прошлого года, фильмы показывают раз в месяц. Ближайший – "Рейв в Иране".

"Рейв в Иране", 2016 (Швейцария)

Режиссер: Сюзанн Мейерс

Хроника невозможного – хаус-вечеринок в ультраконсервативном Иране, где запрещено играть на вертушках, из доступного – только классика и фольклор. Два парня едут по Тегерану на машине, сидят в фейсбуке через анонимайзер, курят и боятся очередной облавы полиции, ведь в багажнике – аппаратура, а они – диджеи, и вообще – у них своя группа – Blade & Beard, что здесь практически синоним преступления. Режиссер Сюзанн Мейерс зафиксировала всю эту подпольную свободу Ирана на камеру, иногда даже приходилось снимать на iPhone через дырку в кармане.

16 апреля в 20:00