"Открытый микрофон", музыка и развлечения: что для нас готовит "Sолома"–2018

Самый уютный фестиваль лета снова пройдет в Москве: уже четвертый раз сетевое издание Москва 24 объединит на "Sоломе" молодых писателей, поэтов, ценителей художественного слова и всех, кто любит культурный отдых под открытым небом. 4 августа с 17:00 до 22:00 в саду "Эрмитаж" гостей ждут стихи и живая музыка от любимых артистов.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Праздник пройдет под девизом "Пожинай плоды творчества", ведь август – пора сбора урожая и время подводить итоги: поэты и музыканты, художники и писатели представят свои новые книги, альбомы и композиции.

Начнется фестиваль в 17:00 "Открытым микрофоном", который даст возможность высказаться всем, кто пишет стихи, прозу или пробует себя в качестве эссеиста. Аккомпанировать участникам будет коллектив Arfa Sound.

Музыкальный проект Arfasound был создан в 2006 году студенткой Московской консерватории Яной Хурумовой и DJ Nicolas. Изначально он задумывался как дуэт DJ с арфисткой: это были самые свежие хиты, только что отзвучавшие в легендарных клубах Ибицы, и атмосферные сеты с произведениями всемирно известного Cafe del Mar. Но находясь на взлете творческой карьеры было решено расширить репертуар, добавив в него новое звучание: виолончели, скрипки,флейты и саксофона. Сегодня Arfasound – это сочетание легендарных рок и поп-хитов. В состав вошли барабанщик и басист.

В программе: Deep Purple, ACDC, Metallica, Linking Park, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Lady Gaga, Michael Jackson, Sting, Adele, Bruno Mars, David Guetta и другие.



На сцену с поэтической программой "Наше все…" Бродский. Лица необщим выраженьем" выйдет Дмитрий Сердюк, известный своими ролями в Театре Наций и в Театре на Малой Бронной. "Команда нашего спектакля не стремится к пересказу биографии поэта. Напротив, мы составляем этот монолог из личного, интуитивного восприятия поэзии Иосифа Бродского. Из некоторых событий его жизни, которые в первую очередь тронули каждого из нас лично, повлияли на понимание мира, понимание роли и судьбы Художника, Поэта, Творца в стране, в которой родился Бродский, и в стране, в которой живем мы", – рассказывает Сердюк.

Кроме того, музыкант, актер, теле- и радиоведущий, голос главного героя русскоязычной версии мультфильма "Зверополис" Антон Лаврентьев прочитает стихи собственного сочинения и исполнит несколько своих песен.

Музыка

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

После 18:00 "Sолома" продолжится летней музыкальной программой, которая порадует как приверженцев классики, так и любителей современных ритмов. Один из участников этого года – Amaria, не синтетический продукт, а скорее свободное плавание в мире музыки от жанра к жанру: рок, поп, трип-хоп, фолк, джаз, RnB, кельтские, арабские, африканские, славянские мотивы... Amaria – это игра без правил. За исключением одного: не озвучивать бессмысленные тексты. На английском или на русском – эти композиции для тех, кому нравится слушать истории из реальной жизни, чаще – драматические. А смысл Amaria подает в сочетании с щедрой музыкальной палитрой и оформлением.

Приедет на "Sолому" и Виктория Черенцова – молодая российская певица, актриса, автор и композитор исполняемых песен. Многие помнят ее еще по "Рождественским встречам" Аллы Пугачевой и телешоу "Фактор А". Также она представляла Россию на Международном музыкальном фестивале Crimea music fest и участвовала в третьем сезоне шоу "Голос".

Ну а еще большую популярность Виктории принесла запись онлайн-трансляции песни "Родина", которую она исполнила за рулем автомобиля по дороге домой – видео за пару дней набрало пять миллионов просмотров в социальных сетях.

Еще один участник, 6/8, на фестивале "Sолома" выступит впервые! Это театрально-музыкальная мастерская единомышленников, которая играет все, от Дунаевского до Шекспира, от Битлз до абсурда! Они собрались, чтобы смешивать несмешиваемое, пробовать, экспериментировать, радовать нас нестандартным подходом и просто дарить хорошее настроение.

Анна Ворфоломеева – бывшая солистка группы трио Young Adults, которые прославились в Сети после оригинального "кухонного" римейка хита Red Hot Chili Peppers. И если в Young Adults теплый тембр и укулельные партии Анны составляли часть аналоговой экзотики, то в сольном проекте именно удивительный вокал стал смыслообразующим инструментом. За три года Анна сформировала узнаваемый акустический почерк, завоевав в медиа звание самого нежного голоса городской инди-романтики и "королевы укулеле".

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Давние друзья "Sоломы" – группа Shoo. Их музыка стирает все границы между странами и культурами, объединяя в песнях традиции разных уголков мира. В рамках фестиваля Shoo представит свой летний сет, на этот раз вместе со струнным квартетом. Главной тематикой выступления станет море во всех его смыслах: отдых, песчаные пляжи, запах морского побережья, летний бриз и романтические свидания на закате.

Гости фестиваля встретятся со Стасом Море – общественным послом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи–2017, финалистом Международного конкурса молодых исполнителей "Новая Волна–2017", участником "Главной сцены" и фестиваля "Дикая мята", да и просто "самым счастливым человеком планеты".

Специальным гостем станет Exilados – коллектив, исполняющий балканскую и цыганскую музыку. В новую программу вошли традиционные мотивы в сочетании с сочными басами и битами, яркими и пронзительными тембрами духовых инструментов – равнодушным не останется никто!

Сердце коллектива – музыканты из самых известных духовых проектов Москвы. Трубачи, тубисты, саксофонисты самозабвенно играют в темпе, захватывающем дух, а танцовщицы вторят им на страстном языке цыганского танца.

Развлечения

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Отдельно поговорим и о развлечениях, которые в этом году "Sолома" подготовила для своих гостей. Большую программу представит Московская международная книжная выставка-ярмарка. ММКВЯ pre-party состоит из двух зон: "Дверь к признанию" и "Буккроссинг".

"Дверь к признанию":

Вас ждет арт-проект, в рамках которого каждый сможет оставить свое послание к миру. Просто приходите в сад "Эрмитаж", запишите свое стихотворение и повесьте на специально подготовленную дверь. Признание само найдет вас! Самые интересные из ваших этюдов будут опубликованы на страницах портала Москва 24.

"Буккроссинг":

Уже совсем скоро, 5 сентября откроется Московская международная книжная выставка-ярмарка. А на "Sоломе" наши друзья подготовили для вас пункт буккроссинга: ММКВЯ рекомендует. Любимая классика и современная проза, и, конечно, будут новинки, которые выйдут специально к выставке.

Приходите за книгами и не забудьте захватить свои взамен!

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На творческом скетч-пикнике с художницей Fantastic Mila (Мила Валькова) мы будем рисовать все то, что нас вдохновляет, чтобы сохранить воспоминие в вашем скетчбуке навсегда. Вы можете не уметь рисовать или только знать азы скетчинга – присоединиться могут все с любым уровнем подготовки. Мила всему научит, все расскажет и покажет на примере собственных скетчбуков, которые вы сами сможете посмотреть.

С собой можно принести блокнот, если вы уже ведете скетчбук, а если нет, то все материалы будут предоставлены. На занятии мы будем использовать маркеры Sketch Markers, акварельные карандаши и линеры.



Время занятия: 1,5-2 часа.

А партнер "Sоломы", оператор Tele2 в этот раз проведет конкурс на лучший снимок самого красивого и уютного уголка летней Москвы. Все, что нужно – это выложить фото в Инстаграм под хештегом #soloma с подписью "Я участвую в фотоконкурсе Tele2" и ждать результатов. 15 лучших фоторабот попадут на выставку, которую в саду "Эрмитаж" увидят более 5 000 человек, а победителя наградят прямо со сцены фестиваля и подарят ему ценный приз от Tele2.