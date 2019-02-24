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Культура

24 февраля, 16:12

"Афишемания" в ГМИИ: реклама как искусство

культура выставки weekend

В Галерее искусств стран Европы и Америки до 21 апреля проходит выставка "Афишемания". Экспозиция – это 130 рекламных плакатов художников XIX – начала XX века: Анри де Тулуза-Лотрека, Альфонса Мухи, Поля Гаварни, Леона Шубрака, Жюля Шере, Адольфа Вийетта. Все из собрания музея, привозных работ нет.

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Французские афиши – это вообще документы эпохи: с их помощью политические партии представляли программы, социалисты и анархисты рассказывали идеи горожанам, но в большинстве своем постеры – банальная реклама. Так что афиши – это и рупор социума в иллюстрациях, и визуальное коммерческое предложение. Причем они были настолько качественными, что плакаты быстро стали произведениями искусства, превратившие улицы в арт-пространства.

На выставке в Пушкинском представлены гении искусства в коммерческой рекламе: создатель жанра художественных постеров Жюль Шере, представители стиля ар-нуво Анри де Тулуз-Лотрек, Эжен Грассе и Альфонс Муха, карикатуристы Адольф Вийетт и Гюстав Жоссо. Причем экспозиция разделена на семь тематических разделов: "Стены, заборы, витрины", "Живопись улиц", "Кабаре, театр, выставки", "Музы коммерции", "Велосипеды, аэропланы, шины", "Вино, табак, консервы", "Стиль эпохи: ар-нуво". Так что здесь не работает традиционный для Галереи принцип "один зал – один художник".

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