Что смотреть на III Биеннале искусства уличной волны "Артмоссфера"

Главная выставка III Биеннале "Артмоссфера" откроется на "Винзаводе" 31 августа. В Большом винохранилище представят работы 40 российских и зарубежных художников уличной волны, созданные в ходе арт-резиденции в Москве.

Фото: предоставлено пресс-службой

"Артмоссфера" – это первая и единственная российская Биеннале, которая знакомит широкую публику с самыми яркими представителями уличного искусства со всего мира.

Среди участников основного проекта – как новые имена, так и хорошо известные на международной сцене: легендарная Марта Купер, запечатлевшая зарождение граффити в Нью-Йоркском метро, представители скандинавской граффити-сцены Finsta и EGS, американская художница FAITH XLVII и многие другие. Среди российских участников это уже известные на арт-сцене Алексей Luka, Анатолий Акуе, Иван Найнти, Владимир Абих, а также арт-группа "Злые" из Екатеринбурга и Эльдар Ганеев из краснодарскойарт-группировки ЗИП.

Тема Биеннале звучит как OFFLINE. Она продиктована усталостью от нарастающего информационного потока в мире: коммуникация, познание, секс, война и даже искусство сегодня реализуются преимущественно "онлайн". Художники сформулировали ответ вызовам цифрового мира.

Основная выставка будет разделена на три раздела: "онлайн", "пост-интернет" и "офлайн". Первый объединит работы авторов, которые критикуют невозможность подлинного диалога в Сети и тотальное погружение в виртуальный мир.

Художники, работающие в эстетике "пост-интернет", воплотят характерную "цифровую визуальность" в традиционных медиа, таких как живопись или скульптура.

Фото предоставлено пресс-службой

Категорию "офлайн" (самую многочисленную по количеству участников) представят художники, которые полностью исключили использование цифровых технологий в своих работах: они вдохновляются реальными городскими ландшафтами, природными материалами и жизнью до интернета.

Часть проектов расположится в уличном пространстве культурного кластера: испанский художник Spy расстелет во дворе "Винзавода" газон для релаксации, Евгений Мулук из Санкт-Петербурга создаст живописный мурал на стыке абстракции и фигуратива, нью-йоркский король уличного бомбинга Faust – новый красочный слой проекта "СТЕНА", изобразив огромный каллиграфический тэг, а художница Dagnini разложит компьютерную игру-пасьянс прямо по зеленой сетке строительных лесов.

Кроме того, в Цехе Красного будет представлен исследовательский проект "Уличное искусство в России с 1980-х по 2010-е". Выставка-исследование охватит четыре десятилетия российского граффити, стрит-арта и искусства "уличной волны".