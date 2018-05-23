Долин о Каннах–2018, Morcheeba и авангардный джаз: куда сходить на неделе

В Россию едут легенды авангардного джаза Sun Ra, Найк Борзов приглашает в Vegas City Hall, а в ГУМе открылась выставка современных художников Грузии: редакция портала Москва 24 – о культурных событиях недели, которые нельзя пропустить.
Morcheeba в "Главклубе"
Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрисс
В свое время Morcheeba успели запрыгнуть на уходящий поезд трип-хопа и не ошиблись с выбором направления. Жанр не похоронил только самый ленивый музкритик, а группа очаровательной Скай Эдвардс живее всех живых.
У Morcheeba случился неожиданный реюнион, а в начале июня у коллектива выходит новый альбом Blaze Away. Группа добавила Москву в свой концертный тур, так что мы одними из первых услышим новый материал культовой британской формации.
Где: "Главклуб"
Когда: 24 мая, 20:00
Найк Борзов в Vegas City Hall
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Он не только маленькая лошадка, которая стоит очень много денег, но и один из главных рок-поэтов России. В этом году у Найка Борзова вышел альбом "Кислотный бог". Не знаем, что артист хотел сказать этим названием, но концерт обещает быть интересным.
Где: Vegas City Hall
Когда: 24 мая, 20:00
Антон Долин – о Каннском фестивале
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Канны в этом году удались на славу. Неожиданная победа "Магазинных воришек" Хирокадзу Корээды, премия Роме Зверю за лучший саундтрек, возвращение Ларса фон Триера на красную ковровую дорожку и феминистский демарш Кристен Стюарт еще долго будут обсуждать. А главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин пока подведет первые итоги главного кинофестиваля Европы.
Где: Московская школа кино
Когда: 24 мая, 19:00
Sun Ra Arkestra в "Стрелке"
Видео: YouTube/ Seattle Scene
Священный Грааль сложного джаза везут в Москву. Sun Ra не так давно выпустили свой едва ли не тысячный альбом на русском лейбле Post-Materialists Records: кассета мгновенно стала раритетом. Основатель группы Герман Пул Баунт ушел в лучший из миров 25 лет назад, но его друзья продолжают играть психоделический авант-джаз. Дресс-код: афрофутуризм.
Где: Клуб "Стрелка"
Когда: 25 мая, 20:00
"Помни прошлое, живи настоящим"
Фото: Facebook.com/Odyssey.Moscow/Daro Sulakauri
Выставка современных грузинских художников и фотографов "Помни прошлое, живи настоящим" начинает работу в пространстве "Odyssey.Moscow" (третий этаж ГУМа). Это отличный повод познакомиться с новейшим искусством страны святого Георгия. В экспозицию вошли работы Георгия Геладзе, Анастасии Ахвледиани, Луиса Чалаташвили, Дины Огановой, Мариам Сичинавы и других художников Грузии.
Где: "Odyssey.Moscow"
Когда: до 16 июня
Глеб Самойлов & The Matrixx в клубе "16 Тонн"
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Экс-гитарист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов и его товарищи не устают играть готический рок второй волны и третьего сорта. Самоирония уже который год спасает The Matrixx от нападок критиков и не дает замечательной группе потонуть в океане снобизма. "Сказочную тайгу" послушаете дома, а в "16 Тоннах" вас ждет постиндустриальный рок.
Где: Клуб "16 Тонн"
Когда: 24 мая, 20:00
Творческая встреча с Андреем Звягинцевым
Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Киноклуб "Эльдар" приглашает на творческую встречу с Андреем Звягинцевым. Режиссер, стабильно представляющий Россию на мировых кинофорумах, расскажет о своих работах и ответит на вопросы, которые накопились у зрителей.
Где: Киноклуб "Эльдар"
Когда: 25 мая, 19:00
День рождения КЦ "Дом"
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Одна из самых сильных культурных площадок Москвы отмечает день рождения. Центру "Дом" исполняется 19 лет, и по этому случаю в клубе выступят Роман Столяр, Алексей Чичилин, Алексей Наджаров, Петр Талалай и Ираклий Санадирадзе.
Где: КЦ "Дом"
Когда: 22 мая, 20:00
Юбилей Симеона тен Хольта
Фото: depositphotos/AChubykin
Классику минимализма, голландскому композитору Симеону тен Хольту в этом году исполнилось бы 95 лет. В Музее Москвы исполнят одно из его самых известных произведений Canto Ostinato для четырех роялей.
Композиция прозвучит в исполнении главного знатока тен Хольта Йеруна ван Вена, Юрия Любимова, Алексея Зуева и Вячеслава Попругина. Концерт пройдет в рамках фестиваля Sound Up.
Где: Музей Москвы
Когда: 20:00