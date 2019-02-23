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Культура

23 февраля, 08:03

Книжки с картинками: Буратино, Айболит и рыжая Пеппи

культура досуг weekend

Какие любимые книжки с картинками были в вашем детстве? Про Петуха и краски или, может быть, про Алису, которая не могла понять зазеркальной логики? Мы начинаем серию публикаций, посвященных отечественным иллюстраторам детских книг. Сегодня – самые известные книжные художники второй половины ХХ века.

"Приключения Буратино или Золотой ключик"

Автор – Алексей Толстой
Иллюстратор – Леонид Владимирский
Год издания 1956
издательство "Искусство"

Первая книга про деревянного человечка с иллюстрациями Леонида Владимирского (популярного художника, ответственного в том числе и за оформление повестей Александра Волкова про Элли и компанию) вышла в 1956 году в формате альбома с картинками и сопровождающими их подписями, а проще говоря – самого настоящего комикса. Все последующие издания сказочной повести Толстого с рисунками Владимирского можно было достать только по большому блату, зато в советских игрушечных магазинах продавалась настольная игра по книге, тоже оформленная художником.

"Сказки и картинки"

Автор и иллюстратор – Владимир Сутеев
Год издания 1963
Издательство "Детгиз"

Известный советский аниматор (именно Сутеев является режиссером первого отечественного звукового мультфильма 1931 года выпуска – "Улица поперек") начал издавать сказки с собственными иллюстрациями с начала 1950-х. В 1953 году в "Детгизе" вышли 16-страничные "Веселые картинки", за которыми последовали "Разные колеса", "Две сказки про карандаш и краски", "Елка". К началу 1960-х забавных сказок про мышат, котят и ребят накопилось на полноценный сборник, который с годами стал одной из первых книжек миллионов советских детей.

"Пеппи Длинныйчулок"

Автор – Астрид Линдгрен
Иллюстратор – Лев Токмаков
Год издания 1968
Издательство "Молодая гвардия"

Бесконечно позитивные и зачастую откровенно сюрреалистические графические работы Льва Токмакова идеально подходят к историям о самой сильной девочке на свете. Говорят, что все персонажи книги имели реальных прототипов – в образе покупателя виллы "Курица" можно разглядеть черты лица писателя и сценариста Юрия Казакова. Добавим, что женой художника была известная писательница и переводчица Ирина Токмакова. В 1962 году она и ее муж издали первую совместную детскую книжку с картинками – поэтический сборник "Деревья".

"Доктор Айболит"

Автор – Корней Чуковский
Художник – Виктор Чижиков
Год издания 1976
Издательство "Малыш"

Создатель Миши – символа "Олимпиады-80", неоднократно оформлял книги со сказками об антропоморфных животных ("Забытый день рождения", "Дядя Федор, Пес и Кот"). И все же история Чуковского о добром докторе остается его самой популярной книгой. Кстати, так как "Айболита" невозможно было достать в свободной продаже, редакция журнала "Веселые картинки" решила подарить своим читателям миниатюрную версию книги: ее страницы нужно было вырвать из журнала, правильно сложить, а потом сшить нитками.

"Письмо ко всем детям по одному очень важному делу"

Автор – Юлиан Тувим
Художник – Евгений Монин
Год издания 1979
Издательство "Малыш"

Достопримечательности Варшавы, разноцветные железнодорожные составы, элегантный слон в плаще и с тростью – все в мягких пастельных тонах. Европа в иллюстрациях Монина была особенно красивой и загадочной – на страницах сборников итальянских и английских сказок, на страницах книг с произведениям немца Вильгельма Гауфа, словака Мирослава Валека и конечно же поляка Юлиана Тувима.

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