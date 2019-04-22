"Сталин – драматург, режиссер и актер": авторский вечер Эдварда Радзинского

На изучение жизни Иосифа Сталина историк и драматург Эдвард Радзинский потратил более 20 лет и написал две книги: "Сталин. Жизнь и смерть", которая стала мировым бестселлером, и роман "Апокалипсис от Кобы".

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Именно о нем, о малоизвестных фактах его жизни, а также о трагических закономерностях отечественной истории и расскажет Эдвард Радзинский на единственном авторском вечере в Москве "Сталин – драматург, режиссер и актер" со сцены Концертного зала имени П.И. Чайковского.

"Великий диктатор всегда великий актер... И мне нужно было ступить за грань образа, который он сам создавал, за границы великой тайны, которой всегда окружал себя этот человек, не оставивший никаких дневников, никаких мемуаров, лишь краткие заметки на полях прочитанных книг", – говорит Радзинский.

Выступления Эдварда Радзинского – это всегда уникальный формат авторской импровизации, где "историческая карта" соприкасается с реалиями сегодняшней жизни, а многие события начинают видеться по-новому.

Билеты доступны по ссылке.