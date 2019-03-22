Для солидных господ: 10 ресторанов для серьезного выхода

Иногда важно, чтобы все было по-взрослому – дорогой интерьер, красивая подача, безупречный сервис и еда соответствующая. Чтобы и бизнес-партнеров удивить, и себя порадовать. Ресторанный критик Елена Полякова выбрала 10 мест, где все по высшему разряду.

White Rabbit (Chef’s Table by Grand Cuisine)

Фото: facebook.com/White Rabbit Restaurant&Bar

По мнению многих западных рейтингов – главный ресторан страны совершенно точно подойдет для того, чтобы впечатлить ваших западных коллег или русских партнеров. Если хотите провести действительно фантастический ужин, стоит прийти сюда на один из сетов в отдельное пространство при ресторане – Chef’s Table by Grand Cuisine.



Сам по себе Chef’s Table – уже небольшое приключение, гастрономический перфоманс, почти в прямом смысле: шеф читает стихи, играет музыка, показывают артефакты. Например, новый сет Владимира Мухина Contrast начинается песнями гусляра, а финиширует десертом, в котором используется технология дополненной реальности (AR). Между всем этим вы сможете попробовать уникальные продукты, которые привезены со всей России или оценить техники приготовления: березовый луб со сгущенным молоком, черная капуста с икрой, морской еж и мандарин, стихи и проза, технологии и традиции – контраст обыгран во всем. При цене в 17 000 рублей попробовать его можно строго по записи в определенные дни, так что уровень эксклюзивности события зашкаливает.



Смоленская площадь, 3

Белуга

Уж если и есть черную икру, то с роскошным видом на Кремль и не менее роскошным интерьером. Один из лучших ресторанов Раппопорта, один из самых центральных ресторанов Москвы. В меню все изобильно, в центре всего – икра, которой здесь почти 20 видов, в том числе дорогая иранская или икра белуги-альбиноса.



Кроме титульного продукта, стоит брать гречневый хворост с печенью трески, кашу из полбы и перловки с копченым оленем и топинамбуром, образцовый винегрет, вареники с консоме из белых грибов, салат с копченым лососем и яйцом-пашот, котлету из судака и филе говядины с пастернаком. Несмотря на парадный антураж и игру вокруг черной икры, средняя стоимость закуски (без учета драгоценного продукта) – 700–900 рублей, а горячего – 1500–1800. Добавьте сюда вид и первоклассный сервис – получится более чем гуманно.



Моховая, 15/1, строение 1

Grand Cru

Фото: предоставлено рестораном

Винный бар, который вселяет доверие с порога: под тысячу наименований вина, дорогой коньяк и виски – правильных напитков здесь с избытком, по большей части в рамках классики, правда. В отношении еды напротив – все более экспериментально. Меню – результат творческой работы аргентинца Адриана Кетгласа. На Майорке его ресторан получил свою звезду Мишлен, да и в Москве мог бы.



Лучше всего брать авторский сет, тем более что его меняют каждую пару месяцев. В этом году сеты составляют из блюд, которые в разное время были хитами ресторана за последние 12 лет. Например, в текущем сете, который построен вокруг рыбы и морепродуктов, можно попробовать мусс из авокадо с маринованной креветкой "Лангустино" и хрустящей кукурузой, легкий крем из цветной капусты с копченым угрем и спагетти из зелени. Безупречно все: подача, сочетания вкусов и простота в сложности.Стоимость сета в среднем 4000–5000 рублей (без вина), закуски стоят в пределах 700–900 рублей, горячее 1500–2500 рублей.



Малая Бронная, 22

Semifreddo

Фото: facebook.com/Semifreddo Group

Один из лучших (и самых дорогих) итальянских ресторанов Москвы. С виду простая дорогая классика – интерьер чист и прекрасен, как белый лист бумаги. В меню все так же – еда традиционная, исполнение первоклассное, стоит все соответственно: закуски меньше 1000 рублей даже не рассматривайте, знаменитая паста начинается от 1200 рублей, а с горячим меньше чем на 2000 не рассчитывайте. Зато вы получаете эталонную итальянскую кухню сразу двух мастеров: бренд-шефа Нино Грациано, который совсем не чужд мишленовским звездам тоже, – у себя на родине на Сицилии еще 15 лет назад он возглавлял ресторан с двумя звездами Мишлен, и шеф-повара Луки Вердолини.

Брать здесь можно и нужно… все! Но если глаза разбежались, начинайте с классического вителло тоннато, продолжайте маленькими поджаренными кальмарчиками, затем спагетти с боттаргой, боттони с домашней страчателлой или домашние тальятелле с камчатским крабом. И как бы сложно ни было, не игнорируйте десерт – канноли нужно пробовать обязательно. Кстати, чтобы не мучаться с выбором, можно взять местный сицилийский сет, который шефы собрали из всех хитов. При цене в 5900 рублей – отличный набор.



Тимура Фрунзе, 11, строение 55

The Toy

Фото: facebook.com/The Toy Moscow

Новый ресторан-бар-клуб на Трехгорке многих может отпугнуть своим величественным видом: огромные окна и залы, полумрак, два этажа, золото и иллюминация. Несмотря на весь барно-клубный люкс, здесь отличный сервис – официанты внимательные, как в лучших домах Лондона. За соседними столиками сидят звезды, но и с кухней тоже все в порядке.

В меню большой раздел пасты, в том числе есть виды, которые встретятся только в самом классическом итальянском ресторане, например, мафальдине с подкопченным лососем – хороший вариант для ужина или обеда. А вот почти рабоче-крестьянская еда вроде альо-ольо здесь удается не так уверенно.

На закуску обязательно попробуйте феноменальные рулетики из тунца с начинкой из краба: если не начнете ходить специально на этот хит, будет удивительно. На горячее – тюрбо по-изолански или томленого козленка. Хотя остальные салаты и закуски тоже удаются кухне превосходно. Закуски обойдутся в 700–1000 рублей в среднем, паста станет около 1500 рублей, горячее – в пределах 2000.



Рочдельская, 15, строение 44

Selection

Новый ресторан на Трубной площади – основной акцент здесь на рыбе и морепродуктах, причем свежий продукт можно легко купить с собой. За качество и свежесть ручается партнер ресторана – крупный поставщик.



Интерьер серьезный и даже деловой: снимали бы знаменитый сериал Mad Men в Москве, место было бы в самый раз – все крупно и увесисто. Еда напротив: легкая, живая и довольно тонко скроенная. Определенно, к местным хитам можно отнести raw bar с сашими и крудо – беспроигрышный вариант, из закусок – авокадо с копченым угрем и киноа, тартар из хамачи с ломтиками папайи или татаки из говядины с фуа гра и соусом из трюфелей, или идеально приготовленные равиоли с говядиной. На горячее – дорадо с киноа или седло барашка. Закуски обойдутся, в среднем, в 600–800 рублей, горячее – в 900–1200. Обязательно заказывайте коктейли и десерты – они здесь стоят отдельного визита.



Трубная площадь, 2

The Y Rest

Фото: facebook.com/The Y Rest

Новое место в Хамовниках, где каждое открытие ресторана – на весь золота. Для такого обеспеченного района недостаток хороших и красивых мест поразителен. Новая точка на карте – большой ресторан в элитном ЖК "Баррин Хаус", с двумя отдельными залами и отличной детской комнатой, интеллигентной кухней и красивыми подачами.



Декор так и просится на фото и очевидно влетел создателям ресторана в копеечку. Подача блюд аккуратная и взрослая. Несмотря на то, что в тарелке то тут, то там попадаются цветы и разнообразная микрозелень, дико модная еще не так давно, все вместе вызывает ощущение уверенности рук шефа – знает, что делает, а не бездумно громоздит одно на другое. На закуску – тартар из говядины, мини-круассаны из картофеля с вяленой уткой, язычки ягненка или лосось с соусом фиш-карамель, на горячее – филе миньон или палтус с яйцом. Обязательно попробуйте десерты, например, эклер или тарталетку с голубикой. Кроме того, в меню есть довольно неплохая пицца, главный плюс которой, кроме хорошего теста, фирменные начинки – их шеф придумал на манер начинок для бургеров. По смыслу и содержанию, меню Y Rest несколько похоже на Selection, а вот интерьер оставляет совершенно другие, более весенние впечатления.



При этом цены довольно умеренные (особенно с учетом стоимости квартир в названном ЖК): закуски – 500–700 рублей за порцию, горячее 900–1200, а пицца (28 сантиметров) – 500–800 рублей.



Малая Пироговская, 8

Piazza Italiana

Фото: facebook.com/Piazza Italiana

Ресторан-феникс, горел зимой прошлого года и возродился по новому адресу – стал еще лучше. Если охарактеризовать совсем коротко – дорогой итальянский ресторан. Главный аргумент посещения: качество и отличная винная карта. В меню все предельно просто, как будто про современные тренды и моду здесь и не слышали. Зато слышали про отличный вителло тоннато, котлету по-милански, филе "Россини" или классическую пасту карбонара. Цены начинаются с 1000 рублей за блюдо, включая даже пиццу. Хотя стандартная "Маргарита" далеко не выдающаяся.



В обед здесь тихо и довольно уютно, так что будете в районе Кропоткинской – заходите.



Пречистенская набережная, 13, строение 1

Pescatore

Эталонный рыбный ресторан на "Красном октябре", где стоят аквариумы с живой рыбой и морепродуктами. Много свежей морской живности привозят прямыми поставками, от чего качество космическое, цены, впрочем, не отстают.

Кромы сырого продукта, внимание стоит сосредоточить на горячих закусках, например, кальмарах и мидиях с соусом карри и пудрой из кинзы, гребенчатых креветках или кальмарах "Аор", крабах в темпуре с соусом тофу-терияки – вот вам немного Азии. Продолжать лучше Италией – здесь готовят очень прилично пасту и ризотто. Чтобы наверняка, берите лингвини с вонголе или с морским ежом.



Закуска обойдется в 1000–1500 рублей, горячее стартует от 1500, причем готовят в основном рыбу. Отличное решение здесь – брать что-то с витрины. Чудесно зажарят на гриле свежайших креветок, барабульку, пагров или что-то еще из даров моря, что особенно приглянется.



Берсеневская набережная, 16/9

Экспедиция

Фото: facebook.com/Ресторан Экспедиция. Северная кухня/Сибирская баня

Во главе угла – исконно сибирские продукты: рыба, дичь, грибы и ягоды, так что строганина из какой-нибудь диковинной рыбы – лишний повод зайти сюда на ужин или обед. Еще один неочевидный бонус – великолепная баня, которая является неотъемлемой частью проекта.



В меню "еда полярников" и продукты северных народов: на столе соседствовать будут не очередные руккола с бурратой, а сельдь иваси, индигирка из нерки, ряпушка, сердце оленя и домашняя колбаса из лося и оймяконской жеребятины. Обязательно сходите попробовать, чем живет и дышит необъятная наша Родина. К тому же, в арсенале поваров есть сибирские грибы: рыжики, боровики и белые грузди – отдельное удовольствие для знатоков.

Многие блюда представляют готовые сеты нарезок, солонин, строганин, колбас и прочих заготовок. Сет стартует от 1600 рублей, но цена может перевалить и за 10 000 – в зависимости от ваших предпочтений и размера компании. Самый дорогой сет закусок "Закладка Нансена" стоит 11900 рублей и включает целый сундук со строганиной из морского гребешка, муксуна, оленя; юколой также из муксуна и оленины, икорным ассорти (с икрой омуля, нерки, муксуна и щуки), белыми маринованными грибами, рыбными и мясными деликатесами Крайнего Севера, салатом из папоротника и настойками двух видов. Есть блюда и порционно: закуски порядка 800–1600 рублей, горячее от 1160 за макароны по-флотски и вплоть до 9000 за блюдо.



Певческий переулок, 6