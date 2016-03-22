Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

22 марта 2016, 15:10

Музыкант Кейко Мацуи: "Разговор со зрителем – это невероятно интимно"

культура Кейко Мацуи концерт

Фото предоставлено организаторами концерта

Как правило, ее музыку характеризуют как джаз, но это не совсем так. Несмотря на то, что ее композиции регулярно фигурируют в джазовых чартах, а альбомы номинируются и получают музыкальные премии как джазовые, то, что пишет и исполняет Кейко Мацуи, балансирует на узкой грани между популярным смут-джазом и музыкой нью-эйдж. Это то, что называют современной музыкой для взрослых, только здесь, пожалуй, отпадает иронический контекст определения: музыка Мацуи невероятно мелодична и глубока по степени вложенного в нее чувства. Помимо музыки, Кейко активно участвует в разнообразных благотворительных и гуманитарных инициативах, воспитывает двоих детей. Накануне гастролей корреспондент m24.ru позвонил Кейко Мацуи в Калифорнию.

– Кейко, вы уже не в первый раз приезжаете с гастролями в Россию. Что вы можете сказать о своих впечатлениях?

– Знаете, Россия для меня значит невероятно много, и прежде всего в культурном отношении: еще в детстве, когда я училась музыке, одним из моих любимых композиторов стал Сергей Рахманинов. И когда я попала в страну, где рос этот великий музыкант, я встретила невероятно чуткую и отзывчивую публику – всякий раз, выступая в России, я поражаюсь степени ее вовлеченности в мою музыку: мои здешние поклонники прекрасно знают не только новые, но и давние мои пьесы!

– Ваш последний концертный альбом Live In Tokyo – это просто запечатленный концерт или нечто большее?

– Просто концертов не бывает. Во-первых, это последний концерт большого тура в поддержку альбома Soul Quest, который состоялся у меня на родине, в Токио. Во-вторых, в комплект включен DVD c записью этого концерта, на котором, помимо моих постоянных музыкантов, выступили как гости мои друзья – саксофонист Керк Уалум и гитарист Чак Лоэб, истинные звезды современного джаза, с которыми я работала над альбомом в студии; их участие – это знак признания и уважения, и я его очень ценю. К тому же на DVD есть съемки моей благотворительной акции в пользу нуждающихся детей в Перу – я провела там три семинара. Мне важно, чтобы люди это увидели.

Фото предоставлено организаторами концерта

– Скажите, а как вам дается такое серьезное участие в благотворительности?

– Я не могу отделить ее от своей музыкальной деятельности. Честное слово, музыка – это огромный дар, данный людям, и ее духовный смысл, ее волшебная сила могут больше, чем просто услаждать слух. И я стараюсь по мере сил дополнить эту силу какими-то своими действиями: я помогала Национальному фонду по борьбе с раком груди, помогала нескольким программам по донорству костного мозга, поддерживала программу ООН по борьбе с голодом, работала с Фондом Дэниэла Перла, который поддерживает кросс-культурные связи во всем мире... Это, как мне кажется, очень важно: когда известные люди, музыканты, показывают, что им небезразлична благотворительная деятельность, их поклонники тоже оказываются вовлеченными в нее. И нет – я не устаю от этого.

– В Москву вы приезжаете с сольной программой. Скажите, как вам больше нравится выступать – со своей группой или одной?

– О, на этот вопрос сложно ответить однозначно. Понимаете, это две разных истории, и у каждой из них есть свои положительные и отрицательные моменты. Я очень люблю работать с группой – в конце концов, когда я начинала, я играла с группой Cosmos; мне очень нравится то невидимое понимание, которое возникает на концертах между участниками, тот обмен посылами, который происходит каждую секунду – то, что невозможно отрепетировать и предсказать. Мне очень нравится общий посыл, когда действия каждого становятся одним невероятно мощным целым... А с другой стороны, мне нравится быть на сцене одной, когда я разговариваю со слушателями. Это максимальная степень открытости – и в то же время невероятно интимно.

– Что или кто вдохновляет вас на новые композиции? Люди, места, явления?

– Совершенно разные вещи! И скорее, конечно, явления, чем конкретные места. Я часто вдохновляюсь природой – те, кто любят мою музыку, знают это. Особенно я люблю водную стихию, которая очень музыкальна. В этом году мне рассказали об одном водопаде в Парагвае – непременно хочу там побывать. Ну и, конечно же, музыка – если бы в моей юности не было любви к Чику Кориа, Майлзу Дэвису, Рахманинову, Баху, не было бы и моей музыки.

Фото: facebook.com/keikomatsuijazz

– Несмотря на то, что ваша музыка интернациональна, в ней все же чувствуется нечто неуловимо японское: какая-то созерцательность, самоуглубленность... Или это только кажется?

– Не знаю, мне трудно судить. Я выросла скорее под влиянием глобальной культуры, чем национальной, я никогда специально не изучала специфически японскую музыку. Да, на моих альбомах звучала флейта сякухати, но это была просто краска, одна из многих. Но, наверное, генетику не обманешь, и вы, конечно, правы. Кстати, мне об этом говорил и Нарада Майкл Уолден, мой продюсер и соавтор. Значит, правда.

– В вашей музыке смешаны разные стилистические начала, но обычно ее определяют как джаз. Сами вы согласны с этим?

– Ну это не чистый джаз, конечно, и даже не чистый фьюжн. И не нью-эйдж, наверное. Хотя в ней можно услышать и джаз, и отголоски классических фортепианных произведений, и даже элементы рок-музыки. Я называю это "музыка Кейко Мацуи", вот и все.

– Ваша музыка часто используется в кино. Как вы к этому относитесь?

– Знаете, ведь первой моей большой самостоятельной работой стало как раз сочинение музыки для кино! Это был большой японский фильм... было очень страшно. Но мне понравилось, и поэтому я всегда отношусь к своей музыке в кино с большой радостью. Конечно, если все юридические вопросы при этом урегулированы (смеется).

Фото: facebook.com/keikomatsuijazz

– Вы воспитываете двоих детей. Как вам кажется, ваша музыка имеет на них влияние, или это просто "мамина музыка"?

– Когда есть возможность, я беру их с собой на гастроли, и часто мы обсуждаем, что и как прозвучало, они делятся впечатлениями и иногда удивляют меня своими суждениями. Так что им моя музыка совсем небезразлична, даже наоборот.

– Есть мнение, что взрослые могут многому научиться у детей...

– Я бы не стала категорически соглашаться с этой мыслью. Безусловно, дети – прекрасные собеседники, и я, как вы уже поняли, прислушиваюсь к ним, как и любая, наверное, хорошая мама.

– У вас довольно плотный гастрольный график, но ведь выдаются и минуты отдыха, наверное? Как вы отдыхаете?

– Это связано прежде всего с водой, с океанской стихией – и в Японии, и в США я живу неподалеку от побережья. Люблю кататься на велосипеде. Много времени уделяю спа-процедурам. И очень люблю готовить!

Ссылки по теме


Артем Липатов

Сюжеты: Интервью с людьми искусства , Персоны

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать