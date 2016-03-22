Музыкант Кейко Мацуи: "Разговор со зрителем – это невероятно интимно"

Фото предоставлено организаторами концерта

Как правило, ее музыку характеризуют как джаз, но это не совсем так. Несмотря на то, что ее композиции регулярно фигурируют в джазовых чартах, а альбомы номинируются и получают музыкальные премии как джазовые, то, что пишет и исполняет Кейко Мацуи, балансирует на узкой грани между популярным смут-джазом и музыкой нью-эйдж. Это то, что называют современной музыкой для взрослых, только здесь, пожалуй, отпадает иронический контекст определения: музыка Мацуи невероятно мелодична и глубока по степени вложенного в нее чувства. Помимо музыки, Кейко активно участвует в разнообразных благотворительных и гуманитарных инициативах, воспитывает двоих детей. Накануне гастролей корреспондент m24.ru позвонил Кейко Мацуи в Калифорнию.

– Кейко, вы уже не в первый раз приезжаете с гастролями в Россию. Что вы можете сказать о своих впечатлениях?

– Знаете, Россия для меня значит невероятно много, и прежде всего в культурном отношении: еще в детстве, когда я училась музыке, одним из моих любимых композиторов стал Сергей Рахманинов. И когда я попала в страну, где рос этот великий музыкант, я встретила невероятно чуткую и отзывчивую публику – всякий раз, выступая в России, я поражаюсь степени ее вовлеченности в мою музыку: мои здешние поклонники прекрасно знают не только новые, но и давние мои пьесы!

– Ваш последний концертный альбом Live In Tokyo – это просто запечатленный концерт или нечто большее?

– Просто концертов не бывает. Во-первых, это последний концерт большого тура в поддержку альбома Soul Quest, который состоялся у меня на родине, в Токио. Во-вторых, в комплект включен DVD c записью этого концерта, на котором, помимо моих постоянных музыкантов, выступили как гости мои друзья – саксофонист Керк Уалум и гитарист Чак Лоэб, истинные звезды современного джаза, с которыми я работала над альбомом в студии; их участие – это знак признания и уважения, и я его очень ценю. К тому же на DVD есть съемки моей благотворительной акции в пользу нуждающихся детей в Перу – я провела там три семинара. Мне важно, чтобы люди это увидели.

Фото предоставлено организаторами концерта

– Скажите, а как вам дается такое серьезное участие в благотворительности?

– Я не могу отделить ее от своей музыкальной деятельности. Честное слово, музыка – это огромный дар, данный людям, и ее духовный смысл, ее волшебная сила могут больше, чем просто услаждать слух. И я стараюсь по мере сил дополнить эту силу какими-то своими действиями: я помогала Национальному фонду по борьбе с раком груди, помогала нескольким программам по донорству костного мозга, поддерживала программу ООН по борьбе с голодом, работала с Фондом Дэниэла Перла, который поддерживает кросс-культурные связи во всем мире... Это, как мне кажется, очень важно: когда известные люди, музыканты, показывают, что им небезразлична благотворительная деятельность, их поклонники тоже оказываются вовлеченными в нее. И нет – я не устаю от этого.

– В Москву вы приезжаете с сольной программой. Скажите, как вам больше нравится выступать – со своей группой или одной?

– О, на этот вопрос сложно ответить однозначно. Понимаете, это две разных истории, и у каждой из них есть свои положительные и отрицательные моменты. Я очень люблю работать с группой – в конце концов, когда я начинала, я играла с группой Cosmos; мне очень нравится то невидимое понимание, которое возникает на концертах между участниками, тот обмен посылами, который происходит каждую секунду – то, что невозможно отрепетировать и предсказать. Мне очень нравится общий посыл, когда действия каждого становятся одним невероятно мощным целым... А с другой стороны, мне нравится быть на сцене одной, когда я разговариваю со слушателями. Это максимальная степень открытости – и в то же время невероятно интимно.

– Что или кто вдохновляет вас на новые композиции? Люди, места, явления?

– Совершенно разные вещи! И скорее, конечно, явления, чем конкретные места. Я часто вдохновляюсь природой – те, кто любят мою музыку, знают это. Особенно я люблю водную стихию, которая очень музыкальна. В этом году мне рассказали об одном водопаде в Парагвае – непременно хочу там побывать. Ну и, конечно же, музыка – если бы в моей юности не было любви к Чику Кориа, Майлзу Дэвису, Рахманинову, Баху, не было бы и моей музыки.

Фото: facebook.com/keikomatsuijazz

– Несмотря на то, что ваша музыка интернациональна, в ней все же чувствуется нечто неуловимо японское: какая-то созерцательность, самоуглубленность... Или это только кажется?

– Не знаю, мне трудно судить. Я выросла скорее под влиянием глобальной культуры, чем национальной, я никогда специально не изучала специфически японскую музыку. Да, на моих альбомах звучала флейта сякухати, но это была просто краска, одна из многих. Но, наверное, генетику не обманешь, и вы, конечно, правы. Кстати, мне об этом говорил и Нарада Майкл Уолден, мой продюсер и соавтор. Значит, правда.

– В вашей музыке смешаны разные стилистические начала, но обычно ее определяют как джаз. Сами вы согласны с этим?

– Ну это не чистый джаз, конечно, и даже не чистый фьюжн. И не нью-эйдж, наверное. Хотя в ней можно услышать и джаз, и отголоски классических фортепианных произведений, и даже элементы рок-музыки. Я называю это "музыка Кейко Мацуи", вот и все.

– Ваша музыка часто используется в кино. Как вы к этому относитесь?

– Знаете, ведь первой моей большой самостоятельной работой стало как раз сочинение музыки для кино! Это был большой японский фильм... было очень страшно. Но мне понравилось, и поэтому я всегда отношусь к своей музыке в кино с большой радостью. Конечно, если все юридические вопросы при этом урегулированы (смеется).

Фото: facebook.com/keikomatsuijazz

– Вы воспитываете двоих детей. Как вам кажется, ваша музыка имеет на них влияние, или это просто "мамина музыка"?

– Когда есть возможность, я беру их с собой на гастроли, и часто мы обсуждаем, что и как прозвучало, они делятся впечатлениями и иногда удивляют меня своими суждениями. Так что им моя музыка совсем небезразлична, даже наоборот.

– Есть мнение, что взрослые могут многому научиться у детей...

– Я бы не стала категорически соглашаться с этой мыслью. Безусловно, дети – прекрасные собеседники, и я, как вы уже поняли, прислушиваюсь к ним, как и любая, наверное, хорошая мама.

– У вас довольно плотный гастрольный график, но ведь выдаются и минуты отдыха, наверное? Как вы отдыхаете?

– Это связано прежде всего с водой, с океанской стихией – и в Японии, и в США я живу неподалеку от побережья. Люблю кататься на велосипеде. Много времени уделяю спа-процедурам. И очень люблю готовить!



Артем Липатов