The Animals на гидравлофоне: 5 самых необычных музыкальных инструментов

Если вы всегда хотели научиться играть на музыкальном инструменте, но гитара так и пылится в чулане… Чтобы поставить в комнате фортепиано, вам придется переехать в более просторные хоромы… Возможно, один из этих действительно необычных инструментов станет для вас тем самым толчком: пора играть! По крайней мере удивить бабушку из соседней квартиры точно получится.

Каягым

Каягым – это щипковый инструмент, который появился в Корее приблизительно в VI веке. Его ближайший сородич – китайский гучжэн, с которого изобретатель каягыма кореец У Рык и взял все лекала. Вполне возможно, что именно тогда китайцы приняли эту схему на вооружение и начали копировать немецкие автомобили, российские автоматы и так далее.



Gorillaz – Feel good Inc. Видео: YouTube/Luna Lee

В основе каягыма как инструмента лежит резонирующий деревянный корпус, на который натянуты струны. Под каждой струной находится небольшая передвижная каретка: перемещая ее влево или вправо, музыкант настраивает высоту звука, соответствующую определенной ноте.

Несмотря на относительную древность каягыма, этот музыкальный инструмент до сих пор пользуется популярностью, а концерты ансамблей каягымисток собирают полные залы.

Гидравлофон

Гидравлофон – один из тех инструментов, при первом взгляде на который трудно представить, что он вообще способен издавать звуки. Ну правда, разве можно сыграть мелодию на многоструйном фонтанчике? Оказывается, можно.



Animals – House of the rising sun. Видео: YouTube/hydraulist

Его изобрел канадский ученый и инженер Стив Манн. Вероятно, в детстве родители заставляли его учиться игре на флейте, а Манн был слишком ленив, чтобы одновременно дуть в трубочку и делать что-то пальцами.

Поэтому уже взрослый и состоявшийся Стив воспользовался принципом преобразования колебаний жидкости в звук и создал свой музыкальный инструмент, где роль воздуха играет бесперебойная подача воды. А чтобы извлечь из него звук, нужно просто зажимать отверстия пальцами.

Терменвокс

Терменвокс появился на свет благодаря российскому физику и изобретателю Льву Термену в 1919 году. Инструмент представляет собой устройство из антенны и металлической дуги, настроенных на одну частоту.



Nirvana – Smells like teen spirit. Видео: YouTube/Robert Meyer THEREMIN

Если говорить о его внутреннем устройстве более подробно, то придется "гуглить" практически каждое слово, так что остановимся на том, что звук получается за счет электрических колебаний.

Играют на терменвоксе двумя руками: одна двигается возле дуги и изменяет громкость звука на выходе, а вторая перемещается вдоль антенны и меняет частоту звука (чем выше частота, тем выше нота).

Ханг

Если предположить, что инопланетяне при всех своих космических технологиях не вышли ростом и в зрелом возрасте достигают максимум 10‒15 сантиметров в высоту, то, скорее всего, их корабль потерпел крушение на нашей планете и теперь его используют в качестве музыкального инструмента.



Ed Sheeran – Shape of you. Видео: YouTube/Metal Sounds

Правду о его происхождении скрывают жители швейцарского Берна Сабина Шерер и Феликс Ронер: именно они считаются изобретателями первого ханга, или ханг-драма, как его принято называть на Западе.

Ханг состоит из двух металлических полусфер, соединенных вместе. На поверхности есть несколько вмятин, при ударе по которым звучат определенные ноты. А в нижней части ханга находится отверстие, через которое его бывшие владельцы затягивали внутрь коров и незадачливых агентов ФБР.

Стеклянная гармоника

Стеклянная гармоника очень похожа на старинную швейную машинку с педалью, которую нужно было нажимать, чтобы крутилось колесо привода, только вместо самого привода – металлический шест, на который насажено несколько стеклянных полусфер разного размера.

Под шестом со сферами расположен ящик-резонатор с разбавленным уксусом (рискнем предположить, что уксус нужен для того, чтобы сферы оставались влажными и пальцы музыканта скользили по ним равномерно). Звук, который получается при касании сфер пальцами, очень нежный и приятный, за счет чего инструмент идеально подходит для исполнения классической музыки.



Чайковский П. И. – Танец феи Драже. Видео: YouTube/William Zeitler

Тем не менее главы некоторых немецких городов в XVII веке не разделяли этих взглядов и запрещали стеклянную гармонику, считая, что ее звуки производят слишком сильное впечатление на людей, пугают животных и даже вызывают преждевременные роды у беременных.