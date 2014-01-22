Две экранизации гоголевского "Вия" покажут на ночном сеансе в "Полете"

Кадр из нового фильма "Вий". Фото: viymovie.com

31 января всех обладателей стальных нервов ждут на ночном киносеансе в кинотеатре "Полет". Зрителям покажут сразу две экранизации знаменитого гоголевского "Вия" - классическую, с Натальей Варлей и Леонидом Куравлевым в главных ролях, и совсем новую, чья премьера состоится в конце месяца.

Дата Ночи в кино была выбрана организаторами не случайно: именно 31 января отмечается Афанасьев день, в который на Руси принято было прогонять ведьм. Знахари занимались изгнанием колдуний именно в это морозное время, когда, по преданию, ведьмы слетались на шабаш.

В "Полете" зрителей угостят традиционными украинскими блюдами, предоставят возможность примерить на себя образы героев "Вия" в специальной фотоизбе, а также пригласят на концерт музыкантов, которые будут петь исключительно на украинском.

Вий – это обитатель преисподней, который способен убивать взглядом. Его глаза прикрыты ресницами и огромными веками, которые он не может поднять без посторонней помощи.

Новый "Вий" сняли при участии британского актера Джейсона Флеминга ("Карты, деньги, два ствола", "Ускользающая красота", "Загадочная история Бенжамина Баттона"), который исполнил роль Джонатана Грина. Да и вообще актерский состав пестрит громкими именами – в фильме "засветились" Алексей Чадов, Валерий Золотухин, Нина Русланова.

Что касается "Вия" 1967 года производства, то он считается первым советским ужастиком.

Ночь в кино начнется 31 января в 23.00 и завершится 1 февраля в 5.30 . Стоимость билета - 999 рублей. Приобрести билет можно в кассе "Полета" или на сайте.