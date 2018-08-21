Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Башмета едет в Азию

Всероссийский юношеский симфонический оркестр (основатель, художественный руководитель и главный дирижер – маэстро Юрий Башмет) впервые отправится в турне по странам Азии. Концерты тура пройдут в Москве, Владивостоке (в рамках Восточного экономического форума), Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Открытие турне состоится 7 сентября в Москве, в Концертном зале имени Чайковского. В качестве солиста в концерте примет участие молодой китайский пианист, лауреат многочисленных международных конкурсов Йинди Сан.

"Всероссийский юношеский симфонический оркестр мы создали уже почти семь лет назад. И за это время коллектив выступал в разных городах России, было два турне по Европе с выступлениями в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в Церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу в Москве. И вот теперь мы отправляемся в свое первое турне по странам Азии. И сразу так полномасштабно: Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул. Три страны, главные концертные залы, новая для нас публика. Но я уверен, что все пройдет замечательно", – отметил маэстро Башмет.

По его словам, Всероссийский юношеский симфонический оркестр – "это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, а это в любой стране производит на публику огромное впечатление".



В программе турне прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки (Симфония № 5 Д. Шостаковича, Концерт П.И. Чайковского для скрипки с оркестром, Концерт Э. Грига для фортепиано с оркестром), так и пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу – "Путешествие по оркестру" Кузьмы Бодрова.

При этом в каждом из концертов турне к оркестру присоединится солист из страны выступления. Так, в концерте в Сингапуре примет участие юная сингапурская скрипачка, ставшая лауреатом международного конкурса Иегуди Менухина в Женеве, Хлое Чуа (Chloe Chua). На концертах в Пекине и Шанхае солистом выступит пианист Йингди Сан, а также прозвучат отрывки из музыкального цикла "Шелковый путь" знаменитого китайского композитора Чжао Цзипина. А на концерте в Сеуле солировать будет знаменитый корейский пианист Дайжин Ким (фортепиано, Республика Корея), а в исполнении оркестра прозвучит Корейская народная песня Ариранг.

За дирижерским пультом оркестра будет находиться главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет.

Концерты:

7 сентября. Москва. Концертный зал им. П.И.Чайковского

10 сентября. Владивосток (Приморская сцена Мариинского театра)

12 сентября. Сингапур (Концертный зал Университетского культурного центра)

14 сентября. Шанхай (Шанхай Гранд Поли театр)

15 сентября. Пекин (Концертный зал Синь Хуа)

17 сентября. Сеул (Концертный зал Лотте)