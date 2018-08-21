Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Башмета едет в Азию

Всероссийский юношеский симфонический оркестр (основатель, художественный руководитель и главный дирижер – маэстро Юрий Башмет) впервые отправится в турне по странам Азии. Концерты тура пройдут в Москве, Владивостоке (в рамках Восточного экономического форума), Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Открытие турне состоится 7 сентября в Москве, в Концертном зале имени Чайковского. В качестве солиста в концерте примет участие молодой китайский пианист, лауреат многочисленных международных конкурсов Йинди Сан.
"Всероссийский юношеский симфонический оркестр мы создали уже почти семь лет назад. И за это время коллектив выступал в разных городах России, было два турне по Европе с выступлениями в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в Церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу в Москве. И вот теперь мы отправляемся в свое первое турне по странам Азии. И сразу так полномасштабно: Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул. Три страны, главные концертные залы, новая для нас публика. Но я уверен, что все пройдет замечательно", – отметил маэстро Башмет.
В программе турне прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки (Симфония № 5 Д. Шостаковича, Концерт П.И. Чайковского для скрипки с оркестром, Концерт Э. Грига для фортепиано с оркестром), так и пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу – "Путешествие по оркестру" Кузьмы Бодрова.
При этом в каждом из концертов турне к оркестру присоединится солист из страны выступления. Так, в концерте в Сингапуре примет участие юная сингапурская скрипачка, ставшая лауреатом международного конкурса Иегуди Менухина в Женеве, Хлое Чуа (Chloe Chua). На концертах в Пекине и Шанхае солистом выступит пианист Йингди Сан, а также прозвучат отрывки из музыкального цикла "Шелковый путь" знаменитого китайского композитора Чжао Цзипина. А на концерте в Сеуле солировать будет знаменитый корейский пианист Дайжин Ким (фортепиано, Республика Корея), а в исполнении оркестра прозвучит Корейская народная песня Ариранг.
За дирижерским пультом оркестра будет находиться главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет.
Концерты:
- 7 сентября. Москва. Концертный зал им. П.И.Чайковского
- 10 сентября. Владивосток (Приморская сцена Мариинского театра)
- 12 сентября. Сингапур (Концертный зал Университетского культурного центра)
- 14 сентября. Шанхай (Шанхай Гранд Поли театр)
- 15 сентября. Пекин (Концертный зал Синь Хуа)
- 17 сентября. Сеул (Концертный зал Лотте)
Оркестр формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В конкурсе 2018 года приняло участие более 600 молодых музыкантов, а отборочные прослушивания прошли в 16 регионах России.
За время своего существования оркестр выступает с ежегодными концертами в различных городах России, выступал в легендарных концертных залах Европы – Мюзикферайн (Вена), Аудиториум Верди (Милан), Концертгебау (Амстердам), Берлинской филармонии, штаб – квартире ООН в Женеве. Оркестр принимал участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.