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Москва 24

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Культура

21 августа, 14:08

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Башмета едет в Азию

культура музыка

Всероссийский юношеский симфонический оркестр (основатель, художественный руководитель и главный дирижер – маэстро Юрий Башмет) впервые отправится в турне по странам Азии. Концерты тура пройдут в Москве, Владивостоке (в рамках Восточного экономического форума), Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Открытие турне состоится 7 сентября в Москве, в Концертном зале имени Чайковского. В качестве солиста в концерте примет участие молодой китайский пианист, лауреат многочисленных международных конкурсов Йинди Сан.

"Всероссийский юношеский симфонический оркестр мы создали уже почти семь лет назад. И за это время коллектив выступал в разных городах России, было два турне по Европе с выступлениями в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в Церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу в Москве. И вот теперь мы отправляемся в свое первое турне по странам Азии. И сразу так полномасштабно: Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул. Три страны, главные концертные залы, новая для нас публика. Но я уверен, что все пройдет замечательно", – отметил маэстро Башмет.

По его словам, Всероссийский юношеский симфонический оркестр – "это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, а это в любой стране производит на публику огромное впечатление".


В программе турне прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки (Симфония № 5 Д. Шостаковича, Концерт П.И. Чайковского для скрипки с оркестром, Концерт Э. Грига для фортепиано с оркестром), так и пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу – "Путешествие по оркестру" Кузьмы Бодрова.

При этом в каждом из концертов турне к оркестру присоединится солист из страны выступления. Так, в концерте в Сингапуре примет участие юная сингапурская скрипачка, ставшая лауреатом международного конкурса Иегуди Менухина в Женеве, Хлое Чуа (Chloe Chua). На концертах в Пекине и Шанхае солистом выступит пианист Йингди Сан, а также прозвучат отрывки из музыкального цикла "Шелковый путь" знаменитого китайского композитора Чжао Цзипина. А на концерте в Сеуле солировать будет знаменитый корейский пианист Дайжин Ким (фортепиано, Республика Корея), а в исполнении оркестра прозвучит Корейская народная песня Ариранг.

За дирижерским пультом оркестра будет находиться главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет.

Концерты:

  • 7 сентября. Москва. Концертный зал им. П.И.Чайковского
  • 10 сентября. Владивосток (Приморская сцена Мариинского театра)
  • 12 сентября. Сингапур (Концертный зал Университетского культурного центра)
  • 14 сентября. Шанхай (Шанхай Гранд Поли театр)
  • 15 сентября. Пекин (Концертный зал Синь Хуа)
  • 17 сентября. Сеул (Концертный зал Лотте)

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. В первый состав оркестра вошли 90 юных музыкантов в возрасте от 9 до 22 года из 40 городов России.
Оркестр формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В конкурсе 2018 года приняло участие более 600 молодых музыкантов, а отборочные прослушивания прошли в 16 регионах России.

За время своего существования оркестр выступает с ежегодными концертами в различных городах России, выступал в легендарных концертных залах Европы – Мюзикферайн (Вена), Аудиториум Верди (Милан), Концертгебау (Амстердам), Берлинской филармонии, штаб – квартире ООН в Женеве. Оркестр принимал участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

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