Восемь подруг Оушена, Ван Гог и Тиль Швайгер — главные кинопремьеры недели

Восемь подруг Оушена, Ван Гог в кино, Тиль Швайгер в полицейской комедии и стриптиз по-русски. Редакция портала Москва 24 — о главных кинопремьерах недели.

8 подруг Оушена



YouTube/WBRussia

"8 подруг Оушена" — спин-офф знаменитой трилогии Содерберга, своеобразная "женская версия" криминального боевика, главной героиней которого в этот раз выступает сестра того самого Дэнни Оушена по имени Дебби (ее роль в фильме исполняет Сандра Буллок). Отсидевшая более пяти лет в тюрьме и все это время готовившая план идеального ограбления, Дебби Оушен собирает команду женщин для одного дела, которое за вечер сделает их богатыми. Речь о краже колье стоимостью 150 миллионов долларов у знаменитой актрисы во время ежегодного бала в Метрополитен-музее. Помимо Буллок в главном блокбастере недели мграют Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер и Рианна.

Сага о чудовище. Сумерки



YouTube/HD Трейлеры

Американский фильм "Сага о чудовище. Сумерки" сложно отнести к определенному жанру — это одновременно и фэнтези, и триллер, и фильм ужасов, и подростковая драма, представляющая историю юной девушки, выросшей в лесной хижине вдали от цивилизации. Взятая под опеку местным шерифом в исполнении Лив Тайлер, в новом для себя мире людей она еще не раз столкнется с призраками прошлого.

Ночная смена



YouTube/Central Partnership

Фильм "Ночная смена" на первый взгляд представляет из себя вольное переложение на русские реалии голливудского "Супер Майка". В центре сюжета — оставшийся без работы заводской служащий, начинающий тайно подрабатывать стриптизером, чтобы содержать семью. В главных ролях — Владимир Яглыч и Павел Деревянко. В качестве режиссера выступил Марюс Вайсберг — автор таких хитов отечественного проката, как "Любовь в большом городе", "8 новых свиданий" и "Бабушка легкого поведения", так что за прокатную судьбу комедии переживать не приходится: на этой неделе "Ночная смена" — главный вариант фильма "полегче".

Прощаться не будем



YouTube/iVideos

К годовщине начала Великой Отечественной войны приурочена премьера шпионского детектива "Прощаться не будем", по кадрам напоминающего настоящий супергеройский экшн. Драма о защите Калинина (сегодняшней Твери) в конце 1941 года, главное действующее лицо которой — майор Павел Сысоев в исполнении Андрея Мерзликина. Картина была снята там же, в Твери, во многом благодаря сотрудничеству с горожанами (в картине участвовало более пятисот человек) и энтузиазму самих актеров, работавших в тридцатиградусный мороз.

ХОТ-ДОГ



YouTube/HD Трейлеры

"ХОТ-ДОГ" — комедийный боевик с главными звездами немецкого кино Тилем Швайгером и Маттиасом Швайгхефером. История двух не похожих друг на друга ни характером, ни рабочими методами полицейских-напарников, вынужденных объединиться, чтобы распутать сложное дело, стара как мир, так что ожидать чего-то нового от фильма сложно. Это подтверждают и довольно низкие оценки зрителей, уже успевших посмотреть комедию, правда, поклонников главных актеров это вряд ли остановит. Как бы то ни было, мы вас предупредили.

Фобия



YouTube/В рейтинге

Главный хоррор недели — норвежская "Фобия" — история женщины, получающей в наследство после смерти отца полузаброшенное поместье. При его посещении героиня оказывается в эпицентре загадочных и зловещих событий, подтверждающих многочисленные недобрые слухи об этом доме, популярные у местных жителей. Исчезновения людей, неожиданное наследство, переплетение воображения и реальности — довольно стандартный для фильма ужасов "стартовый набор"здесь идет в комплекте с североевропейским антуражем.

Горы



YouTube/HD Трейлеры

Для любителей документалистики и приключений на этой неделе выходит фильм "Горы" — австралийская лента о чуде природы, испокон веков манящем людей величием и неприступностью. Кинопутешествие по самым красивым ландшафтам и горным вершинам Земли в сопровождении рассказчика, озвученного Уиллемом Дефо (а в русской версии — Михаилом Кожуховым) получило высокие оценки критиков и зрителей. Что важно — и те, и другие отмечают необходимость смотреть фильм именно на большом экране — в таком случае красота пейзажей произведет максимальный эффект.

Ван Гог: Золото и лазурь



YouTube/NevafilmEmotion

У любителей живописи одного из величайших постимпрессионистов мира в последнее время все больше поводов для радости и похода в кино — не успел прогреметь на больших экранах "Ван Гог. С любовью, Винсент", как в кинотеатрах выходит своеобразное продолжение "Ван Гог: Золото и лазурь". С Валерией Бруни-Тедески в главной роли, этот итальянский документальный фильм покажет с нового ракурса самые известные полотна гения, а также расскажет о его судьбе.

Лиза Минаева