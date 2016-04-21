Её роковое Величество: рыцари королевы Елизаветы

Фото: Chris Jackson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Сегодня вся Великобритания фактически пропитана ароматом праздника: Её королевское Величество Елизавета II отмечает 90-летний юбилей. По такому случаю на середину мая запланирован грандиозный концерт, в котором на одной сцене соберутся главные мировые поп-звезды и рок-музыканты: им выпала невероятная честь поздравить самого долгоправящего монарха за всю историю Европы – в минувшем году пал рекорд королевы Виктории, царствовавшей 63 года. Елизавета восседает на троне уже дольше, чем ее великая предшественница.

Взошедшая на престол в 25 лет, Елизавета мгновенно стала любимицей нации: обаятельная молодая королева улыбалась с обложек газет и журналов, и она, надо сказать, платила своему народу ответной любовью, оставаясь прогрессивным и просвещенным монархом. И пусть в силу британских законов по-настоящему управлять страной королеве не суждено, Елизавета стала куда большим, чем просто формальной главой государства – она стала живым символом Британской империи с ее невероятным сочетанием традиционализма и стремления к прогрессу.

На годы правление Елизаветы выпало множество тягот и ключевых событий прошлого столетия – в том числе и торжество английского рок-н-ролла, с которым, хотите не хотите, Елизавету многое роднит. Главным событием стало, конечно, награждение в 1965 году The Beatles медалями Ордена Британской империи – формально за то, что они являются носителями культуры во всем мире.

Леннон и Маккартни

Палата лордов была категорически против такого решения. За два года до этого Джон Леннон на концерте, на котором присутствовали члены королевской семьи, произнес знаменитую фразу: "Те, кто сидит на дешевых местах, хлопайте в ладоши. А остальные пусть позвякивают бриллиантами". Тем не менее заветные ордена битлы получили (Леннон потом вернет свою медаль обратно в Букингемский дворец, находясь в очередном политическом угаре) – и с этого момента стало понятно: современная музыка в Британии официально признана на самом высоком уровне.

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Видео: Youtube/пользователь: jagatinho

Сами битлы по этому поводу невероятно ерничали: чего стоит крохотная виньетка Her Majesty, спрятанная в финале альбома Abbey Road – в ней Маккартни позволил себе невероятные выпады в адрес королевы, заявив, что "Её Величество прелестная девочка, но ей часто просто нечего сказать". Некоторые битломаны полагали, что под личиной королевы скрывалась Йоко Оно, отношения с которой стали в тот момент совсем натянутыми – но из песни, как говорится, слова не выкинешь.

Queen и Sex Pistols

Чего уж говорить о том, что когда в 70-е годы трое друзей – Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри – выбирали название для новой группы, то наименование Queen пришлось как нельзя кстати. По словам Фредди Меркьюри, "оно звучало четко и понятно – и его невозможно забыть". Так оно и вышло – музыка Queen незабываема, а Брайан Мэй дошел до того, что сделал аранжировку на британский гимн, которым и по сей день завершаются все выступления группы. Самой королеве, надо сказать, вариант аранжировки Мэя чрезвычайно понравился – доказательством тому стало открытие концерта, посвященного 40-летию правления Елизаветы. Тогда Мэй исполнил гимн, стоя на крыше Букингемского дворца – более яркого символа сложно себе представить.

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Видео: Youtube/пользователь: Stephen Alan Yorke

Впрочем, до этого другие музыканты отметились по поводу более раннего юбилея королевы – 25-летие восхождения на престол – ознаменовался выходом сингла Sex Pistols под тем же названием, что и гимн – God Save The Queen. В тексте присутствовали прямые нападки на королеву: панки называли ее "кретинкой" и "нечеловеческим существом", а вокалист Джонни Ротен высказался так: "Она – кусок обычной фанеры, который они повесили, а ты пялишься на него из автобуса. Королева туда, королева сюда. И она делает все вслепую, потому что сидит в загоне. Да, в загоне, но ведь всегда существует какой-то выход".

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Видео: Youtube/пользователь: SexPistolsVEVO

Возглавить хит-парад синглу не удалось (цензура все-таки не позволила), но никаких санкций к Sex Pistols не применили: художник может видеть мир, как ему вздумается. Ну а песня стала настолько популярна, что ни один концерт группы впоследствии без нее не обходился.

Рыцари её величества

Казалось бы, после таких фортелей королева должна была раз и навсегда проклясть всю роковую шатию-братию, но Елизавета выше банального сведения счетов. Королевская семья с удовольствием поддержала знаменитый концерт Live Aid, организованный в 1985 году бывшим панком Бобом Гелдофом, рок-музыканты стали частыми гостями в Букингемском дворце, а в конце 90-х случились невиданные доселе события.

Королева начала раздавать рокерам рыцарские звания. Первым почетного титула удостоился Пол Маккартни ("девочке-королеве" наконец-то было, что сказать ерничавшему Полу), а вслед за ним – и Элтон Джон. А уже через несколько лет заветный титул получил и другой главный британский рокер – Мик Джаггер. Почетного титула удостоились и актеры, например, рыцарями стали Патрик Стюарт и верный шотландец Шон Коннери.

Королева с радостью воспринимает свой образ в массовой культуре – она становится то героиней мультика "Минбоны" (именно ее спасают забавные желтые существа от страшной злодейки Скарлетт Оверкилл), то со смехом реагирует на ролик со своим участием (конечно же, в виде двойника) на открытии Олимпийских игр в Лондоне. Там Её Величеству пришлось выделывать невероятные штуки в паре с лучшим британцем – Джеймсом Бондом в исполнении Дэниэла Крейга.

И сегодня, в день 90-летнего юбилея, королева по-прежнему готова привечать музыкантов: на юбилейном концерте уже заявлены Кайли Миноуг и Андреа Бочелли, ждут, конечно же, и Брайана Мэя с гимном. Не обойдется и без киноартистов – главной приглашенной звездой считается Хелен Миррен, сыгравшая королеву Елизавету в одноименном фильме. Так что, несмотря на почтенный возраст, Её Величество не растеряла британского чувства юмора и не утратила тонкого художественного вкуса.

И что тут еще остается добавить? Только одно: Боже, храни Королеву!

Павел Сурков