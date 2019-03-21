Королевский национальный балет Грузии приезжает в Москву

10 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца Королевский национальный балет Грузии представит танцевальное шоу "Огонь Грузии". Удивительная техника, кавказские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение. Все это вы сможете увидеть сами, если придете на шоу "Огонь Грузии".

Фото: Zstudio/предоставлено организаторами

Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем для каждого зрителя. Уникальная постановка и красочные костюмы наполнят вас потрясающими эмоциями. Вы сможете совершить незабываемое путешествие по многовековой Грузии.

Королевский национальный балет Грузии под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет. Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам.

Новое шоу "Огонь Грузии" позволит прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца. Особенностью шоу является то, что при ее подготовке был применен принципиально новый подход: "Огонь Грузии" – это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Все это в сочетании с живописными костюмами и грандиозными декорациями, приковывает внимание зрителя и не позволяет перевести дыхание и оторвать взгляд от действа, происходящего на сцене. Подарите себе ощущения зажигательного грузинского танца на шоу "Огонь Грузии".

Художественные руководители: Гела Поцхишвили и Маиа Кикнадзе.

Хореограф: Гела Поцхишвили.