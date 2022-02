Как смотреть мультфильм "Ральф против интернета", если вам больше шести лет

22 ноября в прокат выходит диснеевский мультфильм "Ральф против интернета". Это уже сиквел: в предыдущей части персонажи старых видеоигр Ральф и Ванилопа фон Кекс подружились, а в этой части – пролезли из своих аркадных автоматов в Сеть. Что нужно знать об этом фильме, если вы уже, к сожалению, не ребенок, рассказывает Егор Беликов.

Казалось бы: зачем взрослым людям, сопровождающим детей на этот фильм возрастной категории 6+, всерьез обсуждать картину, в которой героиню зовут Ванилопа фон Кекс? Вопрос, конечно, открытый. Но вот в чем загвоздка: "Ральф против интернета" – это, по прямому культурологическому определению, произведение эпохи постмодернизма (проще говоря, во многом основывается на других произведениях, которые были до него). То есть разбираться с ним надо серьезно.

Для начала: это ведь уже не первый такой фильм! Были в 2018 году и другие, на него похожие, например, "Первому игроку приготовиться" Спилберга, преисполненный ностальгией по 1980-м. И даже в этом месяце не первый: только недавно в прокат выпустили каннскую картину "Под Силвер-Лэйк", целиком сплетенную, как шерстяное одеяло, из отсылок, аллюзий, чужих фильмов и сцен, реплик оттуда. Кино, кстати, восхитительное: там главный герой постепенно выясняет, что вся поп-культура, которая ему безумно дорога, на самом деле мертва. Родные нашему сердцу герои снова живы для наживы, и эта музыка будет вечной, рассказывал протагонисту один из самых отвратительных персонажей. Не прямо вот этими словами, конечно, но смысл был такой.

Вот ровно об этом же, кажется, получился и "Ральф против интернета", только смысл этот добавлен непреднамеренно. Это такой Тарантино, адаптированный для семейной аудитории, постмодерн на потребу толпы, без насилия и крови, безо всякой эстетики фильмов категории B, без нескончаемых микроотсылок к итальянским хоррорам 1970-х и прочего. Здесь вообще по минимуму используется чужой интеллектуальной собственности, всего того, что Disney пока что не принадлежит. Есть, конечно, Pacman с его разноцветными привидениями, еще какие-то менее известные визуальные образы из видеоигр (хотя, надо думать, уже не каждый ребенок знает, что это за желтый круг с глазами). Но подавляющее большинство персонажей или, о чудо, придумали специально для фильма, или, о нет, взяли из любимых до боли мультфильмов.

Например, в какой-то момент Ванилопа заходит в мир Disney, причем буквально на сайт Disney.com, и наблюдает там за сессией вопросов и ответов, которые дает малыш Грут из "Стражей Галактики" (всем, кто видел фильм, понятно, что он отвечает одинаково: "Я есть Грут"), а потом бежит от штурмовиков из "Звездных войн" и оказывается в комнате в окружении абсолютно всех диснеевских принцесс, всех этих Ариэль, Рапунцель, Белль, Жасмин и так далее. Авторы фильма играют на том, что низенькая гонщица Ванилопа в их компанию никак не вписывается, а также вполне изящно шутят: например, принцессы не могут понять, о чем говорит Мерида из "Храброй сердцем", потому что она из мультфильма другой студии, Pixar.

Но это все как раз довольно симпатично и остроумно. Вот в чем дело: постмодернистская киноматерия податлива, из нее можно что угодно слепить. Вот "Под Силвер-Лэйк", например, рассказывал о том, что поп-культура и вообще сам постмодерн – это, конечно, штука приятная, но опасная. "Первому игроку приготовиться" – это, при всех "но", солидное высказывание о спасительной иллюзии, которая помогает современному человеку спрятаться от летящего в бездну мира. "Ральф против интернета" на этом поле – полный аутсайдер. Весь фильм перед нами размазывают по тарелке неприятно знакомую комковатую кашу о дружбе и взаимопонимании, о том, что разлука – это, оказывается, тяжело, и прочую дешевую мораль. А ведут нас к ней традиционным для коммерческой анимации путем: герои непрерывно мельтешат, бегают и прыгают, падают и кувыркаются, гоняют на машинках. Говорят, это хорошо отвлекает детей от сути дела.

При этом совершенно неясно, как современный ребенок, да и любой среднестатистический взрослый, должен отреагировать на визуализацию интернета в этом фильме. Допустим, топология Сети показана довольно точно, и эти сцены вполне могут служить наглядным учебным пособием на вводном школьном уроке информатики, но и только. Идея о том, что интернет – это такой гигантский город с мегаполисами, напоминает мем how do you do fellow kids. Была такая смешная картинка с актером Стивом Бушеми, который выглядит, скажем прямо, совсем уже не молодо. Он там был одет в типа подростковую одежду, нес на плече скейтборд и спрашивал у якобы сверстников, словно агент под прикрытием, который слишком выдает себя: "Как дела, друзья-дети?" (How do you do, fellow kids?). Вот примерно такой же неловкой видится попытка пожилых диснеевских продюсеров внедриться в новую для них тему.

Можно, кстати, считать весь этот фильм анонсом и заодно рекламой будущего онлайн-кинотеатра Disney+, ради которого корпорация отказалась от сотрудничества с Netflix и убрала оттуда все свои фильмы и сериалы. Мол, на этом будущем сайте будут и диснеевские принцессы, и Ральф с Ванилопой, и чего только там не будет, лишь оформи платную подписку. Да и вообще, куда приятнее воспринимать "Ральфа против интернет" не как самостоятельное произведение (все же довольно обидно думать, что нам пытались это продать), а как сопутствующий продукт, как "фильм-Диснейленд", куда можно сходить ненадолго и уйти с легким сердцем, не думая о том, что Уолт Дисней уже давно умер, но корпорацию его имени уже не получится остановить.

P.S. Последние вводные для тех, кто все же пойдет на фильм. Во-первых, там две довольно смешные сцены после титров, одна – в самом-самом конце (если не поймете, в чем шутка, посмотрите это видео). Во-вторых, в русском дубляже занято несколько десятков различных артистов, так что время можно занять, угадывая, кто же сейчас говорит: Василий Уткин, Анатолий Вассерман или певица Зара. Самая классная приглашенная звезда – почему-то Элджей, он безумно органичен. Жаль, он когда-то стал рэпером, а не актером озвучания.

В прокате – с 22 ноября.

Егор Беликов