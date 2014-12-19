Благотворительный фестиваль "Елка чудес" пройдет в парке Кузьминки

Фото: M24.ru /Юлия Телегина/

21 декабря в парке Кузьминки пройдет Новогодний благотворительный фестиваль "Елка чудес", сообщает пресс-центр департамента культуры.

Пять часов непрерывного праздника для воспитанников детских домов и гостей парка – мюзикл, концерт с участием звезд, спортивные состязания, квест, запуск воздушных шаров желаний, множество сюрпризов и подарков.

Всех гостей праздника у входа в парк встретит веселая толпа Дедов Морозов и Снегурочек. В 12.30 актеры театра-студии "Маргарита" порадуют юных зрителей красочным мюзиклом.

С 13.00 до 16.30 на центральной сцене пройдет праздничный концерт с участием исполнителей: Рим (Роман Бехметьев, победитель проектов "Фактор А" и "Достояние Республики"), Герман Леви (участник проектов "Петросян шоу", "Достояние Республики"), Рагда Ханиева (финалистка проекта "Голос. Дети"), Чинар Исоян (участник проекта "Голос"), Марта Кот и музыкальные коллективы Stereopulse, ТоммуTommy и другие.

Для любителей активных игр параллельно будут работать спортивные площадки: веселая игра "Сумо", перетягивание каната, футбол гигантским мячом.

Для тех, кто во всем привык быть первым, будет возможность получить звание "Самого-самого" и попасть в книгу рекордов парка "Kuzminki Records". Для этого нужно принять участие в физзачете и стать чемпионом в своей секции. Победителей ждут оригинальные призы и подарки.

Кроме того, с 12.30 до 16.30 для искателей приключений пройдет масштабная квест-игра "Найди Снегурочку". В завершении праздника Дед Мороз и Снегурочка вручат детям памятные подарки и объявят массовый запуск воздушных шаров желаний.