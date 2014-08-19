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Культура

19 августа 2014, 10:08

На фестивале Thank you, Leto покажут фильмы британских режиссеров

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Фото: страница фестиваля на facebook

В парке "Сокольники" 23 и 24 августа пройдет ежегодный фестиваль английской культуры Thank you, Leto. Здесь под открытым небом покажут фильмы британских режиссеров, угостят блюдами английской кухни и устроят рок-концерт, на котором можно будет услышать кавер-версии музыкантов Туманного Альбиона, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Парк разделят на несколько тематических зон. Так, ценители активного отдыха смогут принять участие в турнире по мини-гольфу или крокету, посетить танцевальный мастер-класс, сыграть в бадминтон. Любителей шопинга пригласят на дизайн-маркет, где удастся купить аутентичные английские сувениры. Атмосферу Англии воссоздадут в своих перформансах театр "Променад", шоу волынщиков City Pipe и московский поэт Арс-Пегас.

Будут работать специальные зоны для пикника, а также чтения. Thank you, Leto порадует своих гостей обширной музыкальной программой. 23 августа на Симфонической эстраде выступят, в частности, "Моя Мишель", "Мураками", "Ундервуд".

24 августа удастся улучшить свой английский, посетив мастер-классы языковых школ (12.00-14.00) и и лекции об английском искусстве (16.30-18.00). Еще можно будет освоить флористику (15.00-16.30), топиарное искусство (18.00-19.30).

В прошлом году Thank you, Leto проходил в "Сокольниках" 17 и 18 августа. В парке, оформленном в английском стиле, звучала живая музыка, проходили конкурсы, мастер-классы.

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