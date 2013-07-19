До 400 тысяч паломников придут к кресту Андрея Первозванного в Москве

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По прогнозам столичных властей поклониться кресту апостола Андрея Первозванного в Москве придут до 400 тысяч паломников. Святыню привезут в храм Христа Спасителя 19 июля.

Поклониться кресту можно будет с 20 по 25 июля с 08.00 до 22.00. При необходимости собор будет работать до поздней ночи. Помогать верующим будут волонтеры – для этого в Москве создан специальный штаб. Его решили открыть, проанализировав опыт организации очереди для поклонения Поясу Богородицы в ноябре 2011 года.

По сообщению пресс-службы департамента культуры, в штаб вошли порядка 50 добровольцев, среди которых активисты общественной организации "Молодая столица", Всероссийского студенческого корпуса спасателей РОССОЮЗСПАС, школы православного молодежного актива "Вера и дело". Они будут контролировать людские потоки, раздавать воду, а в случае необходимости окажут первую медицинскую помощь.

Основной наплыв верующих ожидают в выходные дни. Телефон волонтерского штаба: 8 (495) 504 86 28.

Напомним также, что в связи с прибытием в Москву православной святыни изменится режим работы станции метро "Кропоткинская". До 25 июля северный вестибюль, который выходит к храму Христа Спасителя, будет открываться на час раньше - в 5.30 и работать дольше до 1.00.