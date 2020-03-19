10 ресторанов с боулами и поке

Боулы стали популярны благодаря инстаграм-блогерам – они полюбили выкладывать фото набора ингредиентов в глубоких тарелках. В подобной посуде принято подавать и гавайское блюдо поке. Его, как и боулы, собирают из разных составляющих: как правило, риса и рыбы, морепродуктов или овощей. Ресторанный критик Елена Полякова выбрала 10 мест, где боулы и поке близки к эталону.

Cutfish

Одно из первых мест в Москве, где вы могли попробовать поке и в принципе восхититься его простотой. Как роллы, только еще проще – именно такая аналогия возникала, когда мисочки с поке только появились на столах. Сегодня в меню пять видов, в том числе с тунцом, желтохвостом (хамачи), крабом и лососем. Удачные все – здесь поке готовят эталонно, рисинка к рисинке, и правильное количество заправки. Наибольшим спросом, как и в любом другом ресторане, пользуются лосось, тунец и краб. Средняя цена за порцию – 550–650 рублей.

Большой Козихинский переулок, 17

Петровка 12, строение 1

Shiba

Фото: facebook.com/Shiba Restaurant

Японский ресторан Аркадия Новикова, в котором место поке тоже нашлось, правда, в меню он числится под названием "Чираши" – и здесь ничего не перепутали! Несмотря на то, что за поке закрепился имидж гавайского блюда, рис к нему добавили именно японские эмигранты, чтобы приблизить к своей родной кухне. Гавайцы же ели поке всегда без риса.

В меню три вида – все те же тунец, желтохвост и лосось. Если не знаете, какому отдать предпочтение, лосось – самый верный выбор. Кроме "Чираши" обязательно попробуйте местный салат с водорослями кайсо и поджаренную рыбку амадай. Поке стоит выше среднего и обойдется в 750–980 рублей, но можете быть уверены в его качестве. А еще в последнее время в этом суши-баре радует сервис.

Большой Палашевский переулок, 1/14, строение 1

Jpan

Маленькое японское бистро, которое прославилось не только милыми десертами и интересным меню (настоящего японского фастфуда), но и стало меккой для любителей чая матча, настолько ловко управляются здесь с этим непростым ингредиентом. Первое кафе открыли на Трубной в прошлом году, а недавно запустили точку и в "Депо".

Поке в меню искать не нужно, но если вы тяготеете к жанру "мисочек" или, как модно говорить, боулов, то в меню есть типичный японский фастфуд "Донбури". Основа – плошка риса, конечно, но вот сверху едва ли кладут что-то сырое, скорее обжаренное или тушеное: креветки в темпуре, говядину или свинину, угорь или овощи, да еще и с яйцом! Все основательно и без претензий на ЗОЖ, главная цель – чувство сытости, и с таким составом оно вполне достижимо.

Местные хиты: "Гюдон" с мраморной говядиной в сладком соусе, яйцом онсен тамаго (его готовят при низкой температуре), "Бутадон" со свининой и кимчи или "Унадон" с угрем в соусе унаги. Если вам все-таки хочется чего-то полегче, то берите "Покедон" с тунцом и лососем. Средняя стоимость на "Донбури" – 400–650 рублей.

Трубная, 21

Лесная, 20, фудмаркет "Депо. Москва"

Fishop

Типичный поке нового поколения – на западный манер предлагают выбрать в качестве основы не только рис для суши, но и шпинат, смесь киноа с булгуром или рисовую лапшу. Этот поке-конструктор стал одним из первых в Москве, где гостям дали возможность выбора начинки для своего боула. В меню шесть видов белка, рыба, морепродукты и тофу, четыре вида авторских заправок, которые включают комбинацию из соуса и овощей.

Один из хитов – "Никкей" с авокадо, редисом, имбирем, огурцом и арахисом и "Лимонный кимчи" с авокадо, помидорами, красным луком и базиликом. Стоимость поке варьируется в зависимости от выбора рыбы, морепродуктов или тофу и составляет от 450 до 650 рублей.

Нижняя Красносельская, 35, строение 59, маркет "Гастроферма"

Kito Poke

Фото: facebook.com/Kito Poke Moscow

Еще один поке-конструктор, пользоваться которым чрезвычайно удобно: сами выбираете почти все его составляющие, общим итогом и получаете цену. Идеально для тех, кто любит "индивидуальный пошив" во всем.

Определить можно и размер, и основу (рис, киноа или зеленые листья), рыбу или морепродукты – всего четыре вида, а также заправить соусом по вкусу и топпингом: от простой капусты и морковки до так называемых премиальных топпингов, вроде манго, тобико и эдамаме. Сверху можно еще присыпать специями, хрустящим жареным луком, молодыми побегами кресс-дайкона и еще примерно пятью-шестью видами разных заправок и присыпок.

Кроме поке-бара есть и несколько готовых решений. Берите вечную классику "Ахи поке", он же поке с тунцом. А вместо десерта всегда можно прихватить смузи-боул: что-то среднее между фруктовым пюре и подтаявшим мороженым. Главное, что этот боул отлично поднимает настроение как внешним видом, так и насыщенным ягодным вкусом. Средняя цена за боул со смузи – 350 рублей, за поке – 450–600.

Рождественский бульвар, 1, "Центральный рынок"

Poke House

В этом корнере на Усачевском рынке тоже ориентируются на тех, кто любит конструкторы: четыре вида основы для боула, в том числе и самый полезный – бурый рис, два размера (стандартный и большой), 10 видов топпингов – фруктов и овощей, которые можно положить сверху, шесть видов соусов и семь видов присыпок. Если есть сложности с выбором, берите готовый: лосось спайси или поке с угрем. Главное в подобном проекте – качество и свежесть продуктов, а с этим тут все в порядке.

Стандартный поке обойдется в 490 рублей (большая порция – 670), при этом выбор ингредиентов и заправок ограничен, а за сверх пожелания придется доплатить – 200 рублей за двойную порцию рыбы или по 70 за каждый дополнительный топпинг вроде бобов эдамаме, кукурузы, манго или тофу. Фирменные поке, которые собирал сам шеф, стоят чуть дороже – 690 рублей за порцию.

Усачева, 26, Усачевский рынок

Тимура Фрунзе, 11/13, Eat Market

Bowlroom

Нордически простое в интерьере, по-европейски скроенное пространство – первый нюанс. Второй момент – в меню нет поке, зато все укомплектовано боулами. Боулы дают и на завтрак, но большей частью после полудня по основному меню.

Утром – боул с семенами чиа на миндальном молоке с ягодным смузи и голубикой. На обед или ужин – боул с киноа и халуми на гриле, бататом, кейлом, краснокочанной капустой или с черным рисом и курицей терияки. Любая порция обойдется примерно в 400–600 рублей.

Сытинский переулок, 4

Krevetka

Новый проект создателей успешного Boston Seafood. Сделали еще более недорогой проект, который со временем разрастется по торговым комплексам города. В меню много модного-молодежного, в том числе и поке – всего четыре вида, хотя самые удачные – с угрем и с тунцом.

Любой поке могут приготовить как с рисом, так и с киноа, а цена при этом неизменна при любом раскладе – 590 рублей. Помимо поке, кстати, в новом месте все так же, как и в Boston – хороши плато креветок, а также новые воки и карри.

проспект Вернадского, 6, ТЦ "Капитолий"

Poke

Фото: facebook.com/"Вокруг света" гастромаркет

Фудкорт, созданный силами двух крупных рестораторов, Аркадия Новикова и Бориса Зарькова, для сверхпопулярного поке выделил отдельный корнер. В нем готовят всего шесть видов, собирать ничего не предлагают, но это и не требуется. В меню есть отличный вариант из лосося в паре с киноа, или берите тунца с листьями салата и острыми креветками на классическом рисе. Кроме того, можете взять и не поке вовсе, но тоже стоящее дело: боул с говядиной и кимчи или курицей терияки. Стоимость колеблется от 360 до 590 рублей, готовят быстро – большое преимущество.



Никольская, 10, маркет "Вокруг Света"

Техникум

Ресторан, в котором быстро приобщаются ко всему популярному и популяризируют это еще больше. Вот и раздел с поке не заставил себя долго ждать. Надо отметить, местному шефу это блюдо удается отлично – сумел найти баланс между требующейся чистотой вкуса и оригинальностью.

В меню пять видов, в том числе и с цыпленком. Безоговорочный лидер – лосось с авокадо и васаби (приз за простоту и изящество) или угорь с соевым соусом и кунжутом (благодаря объему во вкусе). Для нежных натур еще предлагают креветки со шпинатом. Какой вкус ни выбери, придираться почти не к чему: рис сварен отлично, а ингредиенты замешаны на совесть. Средняя стоимость порции поке – 550–600 рублей.

Большая Дмитровка, 7/5, строение 2

Елена Полякова