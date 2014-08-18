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Культура

18 августа 2014, 16:45

"Шалом" и Центр драматургии и режиссуры объединятся в новом сезоне

культура новый сезон еврейский театр Шалом новые сцены семейная и молодёжная политика

Фото: kultura.mos.ru/

Театр "Шалом" и Центр драматургии и режиссуры в новом сезоне объединятся. Артисты будут играть на сцене ЦДР, расположенной в районе станции метро "Сокол" в САО.

Последние семь лет эта сцена не функционировала. Открытие сезона состоится 10 сентября. "Шалом" и ЦДР представят совместный концерт "Вместе без санкций". Билеты в продаже от 500 до 1000 рублей.

"В новом сезоне к театру Шалом присоединятся со своими спектаклями театр А.Р.Т.О. и театр "Киноспектакль", играющие на площадке ЦДР. Помимо классических постановок и современных комедий, в репертуаре обновленного ЦДР на Соколе запланированы также и спектакли для детей", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Временное объединение двух театров связано с капитальным ремонтом помещения "Шалом" на Варшавкском шоссе. После окончания работ здесь оборудуют современный зрительный зал со сценой-трансформером, а в фойе разместят интеллектуальное кафе.

Напомним, в прошлом сезоне "Шалом" играли спектакли на родной сцене на Варшавке и в помещении учебного театра РАТИ-ГИТИС в Большом Гнездиковском переулке.

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Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы

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