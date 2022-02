Скелеты и розы: знакомимся с Ником Кейвом перед московским концертом

27 июля в столице выступит легендарный Ник Кейв. Накануне концерта обозреватель портала Москва 24 Алексей Певчев рассказывает о главных вехах карьеры музыканта, разных сторонах его таланта, а также о том, как о Нике узнали в СССР.

Фото: ТАСС/Anthony Devlin/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Одно из первых упоминаний о Нике Кейве в официальных российских источниках можно обнаружить в знаковом фильме 1980-х "Асса". Главный герой по прозвищу Бананан указывал своей возлюбленной на фото Кейва, демонстрируя своего любимого певца. В те годы любое упоминание нового имени являлось руководством к поиску, и очень скоро кассеты с записями Ника Кейва стали пропуском в любую продвинутую музыкальную компанию.

Информации о Кейве было немного, но очень скоро удалось выяснить, что обладатель мрачного, отчужденного голоса – выходец из далекой Австралии. К моменту появления фильма "Асса" за спиной Ника были уже и распад его первой группы The Birthday Party, и даже участие в фильме Вима Вендерса "Небо над Берлином". В самом разгаре была работа в составе группы Nick Cave and The Bad Seeds, и уже увидели свет их четыре альбома, песни из которых до сих пор звучат на концертах Кейва.



Видео: YouTube/Rock Art

Если во времена The Birthday Party все сводилось к агрессивному, мрачному панк-року а-ля Игги Поп, то со временем музыка Кейва превратилась в абсолютно самодостаточное и целостное явление. Предмет почитания поклонников и исследования специалистов в области современной поэзии. Мрачный, иногда доведенный до предельного уровня драматургии рок, в котором любое изменение монотонной мелодии и ритма (вкупе с поэзией), производит непередаваемый эффект. Каждый альбом Ника Кейва ожидаем и непредсказуем.

Являясь несомненной (и во всех смыслах слова независимой) частью шоу-бизнеса, Кейв откровенно плюет на все его законы, но делает это очень элегантно и изысканно. Однажды, узнав, что его выдвинули на премию MTV Music Awards, Кейв заблаговременно предупредил жюри, что отказывается от участия в ней. Мотивировал он это тем, что "музыка не может быть соревнованием". Кстати, никакой анафеме за это он не подвергся.

Песни Ника Кейва звучат в самых разных саундтреках – от "Шрека" до "Острых козырьков". Его книги переводятся на многие языки. Желающие приобщиться к песням одного из главных современных рок-поэтов с одинаковым упорством штурмуют как камерные залы, так и многотысячные площадки крупнейших музыкальных фестивалей.

В основе музыки Ника Кейва – старинный блюз, при помощи холодного, монотонного голоса вводящий слушателя в транс, задающий вопросы без ответов и предлагающий сюжеты, часто бессвязные, но именно этим и подкупающие.

Вокруг и рядом с Ником Кейвом всегда хватало людей неординарных, творческих, мыслящих наперекор любым схемам, правилам, устоям, понятиям и жанрам.



Видео: YouTube/nightspell9

В свой первый визит в Москву Кейв привез The Bad Seeds в самом "золотом" составе, в который вошли и лидер немецких индустриальщиков Einsturzende Neubauten Бликса Баргельд, и мультиинструменталисты Мик Харви и Уоррен Элилс. Два дня в зале ДК им. Горбунова царил невообразимый аншлаг. Лишь отчасти объяснимый тем, что незадолго до этого вышла очередная пластинка Кейва Murder Ballads, которая благодаря балладе Where The Wild Roses Grow до сих пор считается самым "коммерческим" альбомом музыканта. Интересно, что сам Кейв подобного успеха явно не предполагал. Тем не менее "баллады" сыграли свою роль, и наиболее пытливая часть публики, пришедшая на "песенку с Кайли", незамедлительно обратилась и к предшествующим работам – от From Her to Eternity до блистательного Let Love In, и к следующим за ними семи номерным альбомам Кейва.

Как уже говорилось, Ник Кейв пишет книги, наиболее значительные его работы ("И узре ослица Ангела Божия" и двухтомник "Король Чернило") можно прочитать на русском языке благодаря одному из лучших отечественных переводчиков Илье Кормильцеву. В кино, кроме тех случаев, где звучат песни Кейва (случается это очень нечасто, поскольку к этому он относится очень щепетильно), Ник больше известен как автор более чем тридцати саундтреков, а иногда – как автор сценариев. Сам появляться в кадре он не любит. Самая большая роль Кейва в кино – это эпизод в фильме "Убийство Джесси Джеймса".

Зато существуют целых два фильма о Нике Кейве: "20 000 дней на Земле" и "Еще раз с чувством". Второй вышел два года назад, в нем рассказано о записи последнего альбома Ника Skeleton Tree, а также о жизни Кейва на этом историческом отрезке.



Видео: YouTube/Nick Cave & The Bad Seeds

Нынешний тур устроен в поддержу альбома лишь отчасти. В сет-листе концертов – песни самых разных лет. Во время записи альбома Skeleton Tree у Кейва погиб сын, и нынешнее турне для Ника – не только новые и старые песни, но и возвращение к жизни после этапа, который он пережил только благодаря музыке.

Сейчас он снова с The Bad Seeds, но в каком бы составе он ни приехал, неизменно одно: свой каждый концерт он играет, как в последний раз. Даже заглядывая в самые недоступные пространства подсознания, Кейв знает: делать это можно только без оглядки и с полным самоотречением.

Впрочем, иначе бы Ник Кейв никогда не писал стихи и книги, не записывал альбомы и не выходил на сцену перед своим слушателем.

Где: Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, дом 80, корп 17

Когда: 27 июля, 20:00



Алексей Певчев