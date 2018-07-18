Полу Верховену – 80: почему все любят режиссера "Звездного десанта" и "Робокопа"

Голландский кинорежиссер Пол Верховен сегодня отмечает 80-летие. Мастер блокбастеров вошел в историю киношедеврами боевой фантастики. Верховен ответственен за выход на экраны кинолент: "Робокоп", "Вспомнить все" и "Звездный десант". Но и пресыщенным синефилам есть что найти в фильмографии голландца. Корреспондент портала Москва 24 Эдуард Лукоянов – о том, почему Верховену удалось снять кино для каждого.

Фото: АР/Markus Schreiber

Мастер на все руки

Редкий режиссер может похвастаться тем, что успешно поработал едва ли не во всех жанрах. С самого начала карьеры Верховен с легкостью берется за телесериалы, "зубодробительный" арт-хаус, масштабные голливудские проекты. В его обширной фильмографии есть место комедиям и камерным драмам, эротическим триллерам и боевой фантастике, кино о войне и хоррорам.

В своих экспериментах Верховен не боялся переступать черту и не оглядывался на мнение других. Он экранизировал Герарда Реве в те годы, когда великий скандалист еще не был признан классиком голландской литературы, а, скорее, считался опасным маргиналом, певцом богохульства и всевозможных перверсий. И он же сам уехал в Голливуд, чтобы снимать блокбастеры, рассчитанные на каждого, кто может заплатить за билет в кино.

Снобизм мешает критикам ставить Верховена в один ряд со Стэнли Кубриком или Стивеном Спилбергом. Если не талантом, то неординарной многогранностью своего творчества голландец заслуживает сравнения с великими мастерами жанрового кино.

Не так прост, как кажется

На первый взгляд работы Верховена голливудского периода выглядят как фильмы категории "В", продюсеры которых умудрились выбить астрономический бюджет. Но при внимательном просмотре становится понятно, что жанровое кино для него – это лишь повод для более серьезного высказывания.

Хрестоматийный пример – экранизация романа Роберта Хайнлайна "Звездный десант", который далеко не сразу был понят критиками и зрителями. На деле Верховен выворачивает наизнанку литературный первоисточник. Если книга Хайнлайна была откровенным гимном милитаризму, то ее киноверсия оказалась антифашистской сатирой на военщину и авторитаризм.

В "Звездном десанте" Верховена мировое правительство Земли не блещет умом, генералы бросают солдат на передовую как пушечное мясо, инопланетные насекомые в итоге оказываются не агрессорами, а жертвами ксенофобии, вызывающими лишь сочувствие. Словом, сложно представить себе фильм более удаленный от голливудской традиции незамысловатых военных боевиков.

Комментируя ленту, Верховен открыто говорил, что в ней он высмеивает американский империализм и внешнюю политику Штатов. Неудивительно, что лента, мягко говоря, не понравилась фанатам Хайнлайна и просто патриотически настроенным гражданам.

Критику тоталитаризма нетрудно разглядеть и в "Робокопе", внешне упрощенной версии киберпанка. Его действие происходит в Детройте будущего – городе, абсолютная власть в котором принадлежит корпорациям. Формально Робот-полицейский заявлен положительным героем, но разве к машине вообще применимы подобные понятия? И кто он на самом деле: защитник слабых или всего лишь винтик, обслуживающий систему тотального контроля?

Философы, среди которых был небезызвестный синефил Славой Жижек, и вовсе находят в "Робокопе" религиозный подтекст. При желании в полицейском Алексе Мерфи можно увидеть самого Христа, принявшего мученическую смерть, чтобы воскреснуть и спасти человечество.

Конечно, все эти трактовки можно списать на синдром поиска глубокого смысла. Но и для того, чтобы наметить столь широкое пространство для интерпретаций, нужно иметь особый талант. И Верховен им, безусловно, обладает.

Не боится проигрывать

Карьера Верховена пошла под откос после выхода фривольного "Шоугелз". Полный провал в прокате и семь "Золотых малин" – такой бы поворот выбил почву из-под ног у любого. Но режиссера сомнительный успех вовсе не смутил, он стал первым номинантом на "Золотую малину", который пришел на церемонию награждения и принял позорную статуэтку.

Далее последовали неоднозначный "Звездный десант" и откровенно беспомощный фантастический хоррор "Невидимка". Пол Верховен плюнул на конформный Голливуд и вернулся в родные Нидерланды. И правильно сделал. Снятая в Голландии лента "Черная книга" принесла своему создателю награды Британской киноакадемии и Венецианского фестиваля.

А в 2016 году Верховен окончательно восстановил свою репутацию триллером "Она" с блестящей Изабель Юппер. Ленту тепло приняли в Каннах, а критики впервые за долгие годы единодушно похвалили работу режиссера.

Фото: АР/Francois Mori

Открыл Рутгера Хауэра

Если бы не прозорливость Верховена, массовое кино могло бы остаться без одного из самых харизматичных актеров. До встречи с режиссером Хауэр перебивался случайными заработками, пробовал себя в небольших проектах на телевидении и в театре. Но именно день, когда Рутгер познакомился с Верховеном, стал поворотным в его карьере.

Главная роль в историческом сериале "Флорис" вывела его в топ европейских актеров, а работа в скандальной эротической драме "Турецкие наслаждения" открыла и Хауэру, и его покровителю выход на мировой уровень.

Трудно с уверенностью сказать, кто кому проложил дорогу в Голливуд: настолько прочен был творческий союз до самой ссоры, после которой Рутгер и Пол разорвали отношения. В любом случае, если бы не вера режиссера в своего протеже, самые разные фильмы, от классических "Бегущего по лезвию" и "Попутчика" до прекрасного в своем цинизме "Бомжа с дробовиком", выглядели бы совсем иначе.

Время на стороне Верховена

Голливудские продюсеры в последнее время взялись за производство ремейков классической "верховенской" фантастики. Один за другим на экраны вышли "Робокоп" и "Вспомнить все", на подходе – новая версия "Звездного десанта". Несмотря на очевидные достоинства, ленты, что называется, не взлетели.

Да, сейчас оригиналы Верховена выглядят старомодно, их технические недостатки видны невооруженным взглядом. Но у них есть нечто большее, чем навороченная графика и масштабный маркетинг. Вокруг своих лучших коммерческих работ Верховен и его команда выстроили полноценный миф.

"Робокоп" стал настоящей вселенной, в которой объектами чуть ли не религиозного поклонения стало все: от безделушек вроде стикеров с кадрами из фильма до шедевральных видеоигр. Мир "Вспомнить все" реанимировал не ремейк с Колином Фарреллом, а интернет-культура, разобравшая оригинал на мемы. Да и "Звездный десант" неплохо встроился в брутальный сетевой фольклор.

Ничего этого и близко нет у новоделов. Каждая попытка осовременить миры Верховена обречена на провал, а зрители, кажется, идут в кино только за тем, чтобы подтвердить свои негативные ожидания. Похоже, что снимать как Верховен может только Верховен. И продюсерам не стоит надеяться на успех очередного "Робокопа", пока его отец находится по эту сторону океана.