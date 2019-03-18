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Культура

18 марта, 15:00

"Сатирикон" Константина Райкина расскажет, как понять и принять другого человека

культура театр

Фото: театр "Сатирикон"/Ира Полярная

3, 4 и 5 и 27 апреля в театре "Сатирикон" состоится премьера спектакля Константина Райкина "Всем кого касается" по новой пьесе современного драматурга Даны Сидерос. Действие разворачивается в стенах необычной московской школы, где в одном из старших классов появляются два загадочных ученика – братья, которые общаются друг с другом на особом, понятном только им языке жестов. Главные роли в постановке исполнит новое поколение актеров театра: Константин Новичков, Илья Рогов, Даниил Пугаёв, а также Полина Райкина.

"Этот спектакль о важной теме нашей жизни – о способности понимать и принимать иного, другого, – рассказывает Константин Райкин. – Для меня важно, что пьеса рассказывает об этом в позитивном ключе".

Автор пьесы Дана Сидерос – молодой российский драматург и поэт, лауреат поэтической премии Пермского фестиваля SlovoNova. Автор либретто оперы "Оборона" (композитор Дмитрий Суворов), написанной и исполненной в рамках лаборатории "КоOPERAция". Одна из последних работ Даны – пьеса "Всем кого касается" стала лауреатом конкурса новой драматургии "Ремарка" – 2018 и вошла в шорт-лист премии "Кульминация".

Театр "Сатирикон" был основан в 1939 году Аркадием Райкиным. В 1987 году театр переехал в Москву, и его художественным руководителем стал Константин Райкин. Сейчас здание театра закрыто на масштабную реконструкцию, и большинство спектаклей идут на сцене "Планеты КВН", в Высшей школе сценических искусств и в Театре имени Евгения Вахтангова. В репертуаре – постановки Юрия Бутусова, Валерия Фокина, Егора Перегудова и Константина Райкина. В труппе театра – пятьдесят артистов, среди которых Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Тимофей Трибунцев, Наталия Вдовина, Лика Нифонтова, Григорий Сиятвинда, Марьяна Спивак, Дарья Урсуляк.

Премьерные показы спектакля пройдут на сцене "Планеты КВН" (ул. Шереметьевская, 2)
Возрастное ограничение 16+
Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут, без антракта

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