"Сатирикон" Константина Райкина расскажет, как понять и принять другого человека

Фото: театр "Сатирикон"/Ира Полярная
3, 4 и 5 и 27 апреля в театре "Сатирикон" состоится премьера спектакля Константина Райкина "Всем кого касается" по новой пьесе современного драматурга Даны Сидерос. Действие разворачивается в стенах необычной московской школы, где в одном из старших классов появляются два загадочных ученика – братья, которые общаются друг с другом на особом, понятном только им языке жестов. Главные роли в постановке исполнит новое поколение актеров театра: Константин Новичков, Илья Рогов, Даниил Пугаёв, а также Полина Райкина.
"Этот спектакль о важной теме нашей жизни – о способности понимать и принимать иного, другого, – рассказывает Константин Райкин. – Для меня важно, что пьеса рассказывает об этом в позитивном ключе".
Автор пьесы Дана Сидерос – молодой российский драматург и поэт, лауреат поэтической премии Пермского фестиваля SlovoNova. Автор либретто оперы "Оборона" (композитор Дмитрий Суворов), написанной и исполненной в рамках лаборатории "КоOPERAция". Одна из последних работ Даны – пьеса "Всем кого касается" стала лауреатом конкурса новой драматургии "Ремарка" – 2018 и вошла в шорт-лист премии "Кульминация".
Театр "Сатирикон" был основан в 1939 году Аркадием Райкиным. В 1987 году театр переехал в Москву, и его художественным руководителем стал Константин Райкин. Сейчас здание театра закрыто на масштабную реконструкцию, и большинство спектаклей идут на сцене "Планеты КВН", в Высшей школе сценических искусств и в Театре имени Евгения Вахтангова. В репертуаре – постановки Юрия Бутусова, Валерия Фокина, Егора Перегудова и Константина Райкина. В труппе театра – пятьдесят артистов, среди которых Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Тимофей Трибунцев, Наталия Вдовина, Лика Нифонтова, Григорий Сиятвинда, Марьяна Спивак, Дарья Урсуляк.
Возрастное ограничение 16+
Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут, без антракта