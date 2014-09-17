Актер и режиссер Владимир Меньшов празднует 75-летие

Актеру, режиссеру и сценаристу Владимиру Меньшову исполняется 75 лет. Всемирную известность ему принесла картина "Москва слезам не верит". За этот фильм Меньшов был удостоен Государственной премии СССР и стал лауреатом "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Также Меньшов является обладателем орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Государственной премии РСФСР имени Крупской и Государственной премии СССР.
Впервые сыграл в большом кино в 1972 году, исполнив главную роль в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на счету Меньшова почти 100 актерских ролей ("Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Собачье сердце", "Царевич Алексей", "Ночной дозор") и пять режиссерских работ ("Любовь и голуби", "Ширли-мырли").
В 2009 году Владимир Меньшов основал третью по счету актерско-режиссерскую мастерскую во ВГИКе (после Герасимова и Соловьева).
В настоящее время Владимир Меньшов играет в спектакле Театра имени Пушкина "Любовь. Письма".