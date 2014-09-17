Актер и режиссер Владимир Меньшов празднует 75-летие

Режиссеру Владимиру Меньшову исполнилось 75 лет

Актеру, режиссеру и сценаристу Владимиру Меньшову исполняется 75 лет. Всемирную известность ему принесла картина "Москва слезам не верит". За этот фильм Меньшов был удостоен Государственной премии СССР и стал лауреатом "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Также Меньшов является обладателем орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Государственной премии РСФСР имени Крупской и Государственной премии СССР.