Гречишный чай: традиционная гречка в новой интерпретации

В рубрике "только в Москве" мы рассказываем о тенденциях, возможных исключительно в столице и еще нескольких городах страны. Сегодня объясняем, почему стоит попробовать гречишный чай. Вкусно, полезно. Дорого.

Что это такое?

Чай из татарской гречихи, выращенной на юго-западе Китая либо в Тайване. Причем делают его из семян, а не листьев. Кстати, есть несколько видов гречишного чая, самые популярные – тайваньский (гранулированный), зеленый "Ку Цяо" и темный. И важно: это не любимая нами гречка. Чай делают именно из гречихи (обратите внимание на написание слова), в ней почти в пять раз больше полезных веществ, чем в стандартном российском гарнире с маслицем.

Почему гречишный чай полезен?

Еще древние китайские целители утверждали, что гречишный чай укрепляет организм и дает энергию. Они оказались правы: гречишный чай – кладезь полезных веществ. Здесь есть фосфор, железо, магний, целлюлоза, медь, витамины В, РР, Р. А следовательно, весь этот суперсостав восстанавливает микрофлору в кишечнике, улучшает общее состояние сосудов, снижает уровень сахара, нормализует давление, успокаивает нервную систему и далее в том же духе. К тому же чай – отличный детокс, способствующий похудению.

В общем, очень полезно, но есть и противопоказания. Например, его не стоит пить в период обострения хронических заболеваний желудка и кишечника и тем, у кого плохая свертываемость крови. В любом случае, все полезно в меру, а гречишный чай – тем более. Если не хотите навредить, то лучше принимайте его по такой схеме: первые 30 дней пейте ежедневно по три раза, после месяц отдохните, затем еще 30 дней пейте каждый день и так можно до бесконечности.

Как его правильно заваривать?

Взять чайный пакетик и залить кипятком – совсем не гречишная история (хотя так тоже можно). Здесь все по науке. Одну чайную ложку семян необходимо залить одним стаканом кипятка (250 миллилитров) и настаивать пять минут. После – напиток готов. Кстати, заваривать одну ложку семян можно до трех раз. Настоящие фанаты даже съедают остатки, предварительно тщательно разжевав гречиху (но это только фанаты!).

Есть ли гречишный чай в московских кафе?

Да, конечно, ведь этот напиток – один из гастрономических трендов всех ЗОЖников столицы. Гречишный чай точно найдете в меню "Кофемании", здесь используют тайваньский чайный сорт "Ку Цяо". За полезную экзотику придется заплатить 500 рублей за пол-литра (дорого, но очень вкусно). Также можете заглянуть в рестораны Remy Kitchen Bakery и "Джаганнат".

Где его купить, чтобы заваривать дома?

Гречишный чай не так давно появился на столичных прилавках, поэтому пока что главная полка продаж – интернет или специализированные магазины здорового питания. Он точно продается в Nature’s Own Factory, купить его можно либо в семенах (800 рублей – за 100 граммов), либо в готовом виде в бутылках (99 рублей). Практически все сорта гречишного чая есть в онлайн-магазине Chai-chai. Но цены довольно "импортные": просят 600 рублей за 170 граммов. Кстати, в обоих магазинах продается чай в пакетиках.

Ксения Сергиенко