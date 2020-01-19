Чем заняться в выходные 19-20 января: кино, выставки, театр

Строим планы на уикенд: отличное новое кино, бесплатные выставки в музеях, последний шанс узнать о лучизме Ларионова и БДТ в Москве.

Кино: "Наше время" и "Стекло"

Главные фильмы недели потрясающе дополняют друг друга: они одновременно очень разные и при этом об одном и том же.

Видео: YouTube/Novoekino

Первый, "Стекло", – это формально кинокомикс за авторством большого мастера хорроров и триллеров М. Найта Шьямалана, автора "Шестого чувства", а также недавнего "Сплита", где Джеймс МакЭвой играл маньяка с размножением личности. Этот герой возвращается и в "Стекле", а также герои из более ранней шьямалановской работы "Неуязвимый". Все они – недосупергерои, полусумасшедшие-полуинвалиды. Но в процессе переворачивания штампов (а "Стекло" на протяжении всего хронометража непрерывно разрушает устои сразу многих жанров – и кинокомикса, и триллера, и вообще идет поперек голливудских канонов) выясняется, что это кино в первую очередь о самом Шьямалане. Супергерой, эдакий идеальный постановщик новой эпохи, он снимает что хочет и изрядно этим развлекается, а не просто отрабатывает номер. Фильм он снял на свои деньги и теперь, надо думать, изрядно обогатится, и совершенно заслуженно: такого жанрового кино, настолько обманчивого и закрученного, мы давно не видывали.

Видео: YouTube/Иноекино

Второй фильм – "Наше время", и это тоже высказывание о тяжкой доле творца, хотя фильм значительно менее ориентирован на зрителя: это трехчасовая весомая драма с сюжетом, тающим в лучах мексиканского солнца. Режиссер Карлос Рейгадас снял себя в главной роли поэта Хуана, а в роли его жены – собственную супругу Наталью Лопес, ее героиня по сюжету начинает изменять в рамках договоренности об открытых отношениях. Вместе с этим протагонист проходит через сложный процесс самоосознания, то есть это отчасти и исповедальный фильм: Рейгадас пусть и утверждает, что персонажа писал не с себя, но все равно на него довольно сильно смахивает. Впрочем, это и не важно, и вы можете на протяжении трех часов об этом всем даже не задуматься: настолько это кино красиво, безукоризненно драматично и в целом выполнено в лучших традициях авторского кинематографа XX века – Тарковского, Бергмана. В общем, фильм для людей сильных духом, но открытых сердцем.

В кино с 17 января

Выставки

Каждое третье воскресенье месяца некоторые московские музеи работают бесплатно, и сейчас как раз такой случай. Загляните на эти выставки, они классные:

"Сны Москвы"

Основа экспозиции – 13 сюрреалистичных "снов"-инсталляций, рассказывающих историю столицы в советское время. Здесь можно услышать песни, которые крутятся в голове у игрушечного крокодила Гены, подслушать разговоры влюбленных из 60-х годов в телефонных будках, увидеть советские реалии в салате "Оливье" и собрать из Lego сон ребенка. Выставка – занимательный винегрет из знаковых вещей минувшей эпохи, который рассказывает о XX веке с помощью уловок бессознательного. Для тех, кто хочет увидеть прошлое Москвы глазами сюрреалиста.

Музей Москвы

Зубовский бульвар, 2

До 20 марта

"Музей и Театр. 100 лет вместе"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Юбилейная выставка музея Большого театра, основанного ровно 100 лет назад. Ее идея проста – рассказать, как сценические предметы становятся музейными экспонатами. Большой выставил все, чем жил последний век: портрет Федора Шаляпина, веер Анны Павловой, 120 костюмов артистов оперы и балета (просто представьте, самому старинному – более 300 лет), театральную обувь, головные уборы, есть даже макеты декораций и бутафория. За кулисы главного театра вы тут не загляните, но точно узнаете, сколько стоил билет в театр в 1824-м, в чем танцевала Майя Плисецкая и какие письма отправляли артисты фронтовикам.

Новый Манеж

Георгиевский переулок, 3/3

До 10 февраля

"Запрещено запрещать"

Плакат, "Разрядка межденародной напряженности", Частная коллекция Жана-Луи Буасье. Предоставлено ММОМА

Идейное ядро выставки – студенческие забастовки в Париже 1968 года, за которыми последовал роспуск парламента и досрочные выборы во Франции. Экспозиция – подробный рассказ с ответами на вопросы: как проходил "Красный май", почему взбунтовались улицы и чего добивались участники переворота. Приходите посмотреть на оригинальные агитационные афиши того времени, почитать СМИ 1968 года и увидеть видеохронологию забастовки. Советуем всем, что хочет разобраться в развитии европейской левой мысли XX века.

ММОМА

Ермолаевский, 17

До 10 февраля

Также напоминаем про несколько отличных выставок, которые закрываются в воскресенье. Небесплатные, но другого шанса увидеть уже не будет:

Михаил Ларионов в Новой Третьяковке

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Экспозиция – длинная дорога Ларионова от импрессионизма, фовизма, футуризма к народному искусству, солдатскому юмору, пышнотелым крестьянским Венерам, провинциальным франтам и франтихам и, наконец, главному его достижению, лучизму. Такой масштабной выставки художника не было 40 лет и еще, возможно, столько же не будет. Успейте увидеть – гений авангарда в наиболее полном представлении.

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

До 20 января

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250, дети до 18 – бесплатно

"Исаак Левитан и авторский кинематограф"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Сними мне Левитана!" – расхожая режиссерская фраза, которая дала повод соединить живопись с авторским кино, точнее, с фильмами Эйзенштейна, Тарковского, Сокурова, Звягинцева, Соловьева. Отсюда собственно и название экспозиции. Советуем всем, кто обожает Левитана и его "пейзаж настроения", передающий не только прозрачность воды и лунные дорожки, но само настроение щемящей меланхолии, которого так много в провинциальной русской природе.

Еврейский музей и центр толерантности

Образцова, 11, строение 1А

До 20 января 2019

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150, дети до 6 лет – бесплатно

Театр

"Идиоты" в "Гоголь-центре"

Спектакль Кирилла Серебренникова по мотивам фильма Ларса фон Триера возвращается после двухлетнего отсутствия "в новой редакции, в новом времени и с новыми обстоятельствами". Если вы никогда не видели театральную версию одного из самых провокационных европейских фильмов 90-х, возможно, самое время это сделать.

"Гоголь-центр"

Казакова, 8

18 и 19 января в 19:00, 20 января в 18:00,

Билеты – от 3500 рублей

"Цирк" в Театре Наций

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Эффектный спектакль, который лучше всего подходит для первого знакомства с творчеством все еще модного режиссера Максима Диденко. Это буквальный перенос на сцену классики Григория Александрова, где вместо Любови Орловой в главной роли Ингеборга Дапкунайте. Все музыкальные номера сохранены и переработаны в новые хиты. "Шик-блеск-красота" превращается в трагический номер о несчастной любви (возможно, отчасти в память о судьбе репрессированного, а потом реабилитированного Соломона Михоэлса). Спектакль-головоломка, который можно вертеть как угодно – цирковые собачки превращаются в Белку и Стрелку, а в финале Мэри и Мартынова вместе с негритенком реально отправляются на Луну и поют "широка страна". Сидеть можно далеко, но только не по краям: на сцене много проекций, которые хорошо видно только по центру.

Театр Наций

Петровский переулок, 3

19 и 20 января в 19:00

1500–6000 рублей

Столичные гастроли петербургского Большого драматического театра

Фестиваль "Золотая Маска" и БДТ решили совместно отметить юбилеи: театру – 100, а национальной премии – 25. Придумали масштабную программу со спектаклями, которые в прошлом уже получили заветную награду. Уже в выходные на сцене МХТ им. А.П. Чехова покажут постановки Андрея Могучего: "Грозу" и "Пьяные".

"Гроза"

Режиссер отошел от бытописания эпохи Островского, очистил пьесу от временных рамок (ее действия могли бы происходить два века назад, а возможны "здесь и сейчас"), оставил голую драму, где "луч света в темном царстве" – не факт, а метафора. Вообще это очень современная интерпретация "Грозы" в замиксованном формате: миф, лубок, житие, сказ, здесь же драма и трагедия. Будьте готовы к тому, что в постановке практически нет декораций, художник Вера Мартынов воссоздал лишь царство Островского – кромешную темноту. В спектакле задействованы Мария Лаврова, Анатолий Петров и Ируте Венгалите.

19 января в 19:00

Основная сцена

"Пьяные"

Любовь – главная тема философской комедии по пьесе Ивана Вырыпаева. Здесь пьяные – искатели истины, а вино – божественное откровение. Да и вообще, как писал Блок: "Вся истина в вине". В спектакле герои за одну ночь научатся кайфовать от жизни, любить (не только себя), прощать и менять мир вокруг. Точно понравится тем, кто находится в поисках счастья без повышения градусов.

20 января в 19:00

Основная сцена

Музыка

Теодор Курентзис. Филипп Эрсан, "Тристия"

Если вам повезло, и вы достали билет на "Тристию" Курентзиса по адекватной цене, то 20 января вы услышите оперу на стихи заключенных – русских и французский. Худрук Пермского театра оперы и балета поставил ее еще в 2016 году в рамках "Дягилевского фестиваля". Музыку к "Тристии" написал французский композитор Филипп Эрсан, а среди авторов – Осип Мандельштам, который попал в ссылку за стихотворение "Мы живем, под собою не чуя страны", и Варлам Шаламов, узник ГУЛАГа и автор "Колымских рассказов". Опера будет исполняться на французском и русском языках с русскими субтитрами.

Зал "Зарядье"

20 января в 19:00

Билеты: от 3000 рублей

Барбара Фриттоли

Фото: ТАСС/Антон Тушин



Итальянка и солистка Метрополитен-опера Барбара Фриттоли – самое знаменитое вердиевское сопрано. Фриттоли хотела стать пианисткой, училась в Миланской консерватории на отделении фортепиано, потом пела в хоре, и в один прекрасный день у нее открылся естественно поставленный голос. Кроме арий из Верди, в программе заявлены сочинения Дебюсси и Пуленка, Сати и Берлиоза. Партия фортепиано – Мзия Бахтуридзе.

Зал "Зарядье"

19 января в 19:00

Билеты: от 800 рублей

Егор Беликов, Ксения Сергиенко, Максим Тувим, Ирина Осипова