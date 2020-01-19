Чем заняться в выходные 19-20 января: кино, выставки, театр

Строим планы на уикенд: отличное новое кино, бесплатные выставки в музеях, последний шанс узнать о лучизме Ларионова и БДТ в Москве.
Кино: "Наше время" и "Стекло"
Главные фильмы недели потрясающе дополняют друг друга: они одновременно очень разные и при этом об одном и том же.
Видео: YouTube/Novoekino
Первый, "Стекло", – это формально кинокомикс за авторством большого мастера хорроров и триллеров М. Найта Шьямалана, автора "Шестого чувства", а также недавнего "Сплита", где Джеймс МакЭвой играл маньяка с размножением личности. Этот герой возвращается и в "Стекле", а также герои из более ранней шьямалановской работы "Неуязвимый". Все они – недосупергерои, полусумасшедшие-полуинвалиды. Но в процессе переворачивания штампов (а "Стекло" на протяжении всего хронометража непрерывно разрушает устои сразу многих жанров – и кинокомикса, и триллера, и вообще идет поперек голливудских канонов) выясняется, что это кино в первую очередь о самом Шьямалане. Супергерой, эдакий идеальный постановщик новой эпохи, он снимает что хочет и изрядно этим развлекается, а не просто отрабатывает номер. Фильм он снял на свои деньги и теперь, надо думать, изрядно обогатится, и совершенно заслуженно: такого жанрового кино, настолько обманчивого и закрученного, мы давно не видывали.
Видео: YouTube/Иноекино
Второй фильм – "Наше время", и это тоже высказывание о тяжкой доле творца, хотя фильм значительно менее ориентирован на зрителя: это трехчасовая весомая драма с сюжетом, тающим в лучах мексиканского солнца. Режиссер Карлос Рейгадас снял себя в главной роли поэта Хуана, а в роли его жены – собственную супругу Наталью Лопес, ее героиня по сюжету начинает изменять в рамках договоренности об открытых отношениях. Вместе с этим протагонист проходит через сложный процесс самоосознания, то есть это отчасти и исповедальный фильм: Рейгадас пусть и утверждает, что персонажа писал не с себя, но все равно на него довольно сильно смахивает. Впрочем, это и не важно, и вы можете на протяжении трех часов об этом всем даже не задуматься: настолько это кино красиво, безукоризненно драматично и в целом выполнено в лучших традициях авторского кинематографа XX века – Тарковского, Бергмана. В общем, фильм для людей сильных духом, но открытых сердцем.
В кино с 17 января
Выставки
Каждое третье воскресенье месяца некоторые московские музеи работают бесплатно, и сейчас как раз такой случай. Загляните на эти выставки, они классные:
"Сны Москвы"
Фото: mosmuseum.ru
Основа экспозиции – 13 сюрреалистичных "снов"-инсталляций, рассказывающих историю столицы в советское время. Здесь можно услышать песни, которые крутятся в голове у игрушечного крокодила Гены, подслушать разговоры влюбленных из 60-х годов в телефонных будках, увидеть советские реалии в салате "Оливье" и собрать из Lego сон ребенка. Выставка – занимательный винегрет из знаковых вещей минувшей эпохи, который рассказывает о XX веке с помощью уловок бессознательного. Для тех, кто хочет увидеть прошлое Москвы глазами сюрреалиста.
Музей Москвы
Зубовский бульвар, 2
До 20 марта
"Музей и Театр. 100 лет вместе"
Юбилейная выставка музея Большого театра, основанного ровно 100 лет назад. Ее идея проста – рассказать, как сценические предметы становятся музейными экспонатами. Большой выставил все, чем жил последний век: портрет Федора Шаляпина, веер Анны Павловой, 120 костюмов артистов оперы и балета (просто представьте, самому старинному – более 300 лет), театральную обувь, головные уборы, есть даже макеты декораций и бутафория. За кулисы главного театра вы тут не загляните, но точно узнаете, сколько стоил билет в театр в 1824-м, в чем танцевала Майя Плисецкая и какие письма отправляли артисты фронтовикам.
Новый Манеж
Георгиевский переулок, 3/3
До 10 февраля
"Запрещено запрещать"
Плакат, "Разрядка межденародной напряженности", Частная коллекция Жана-Луи Буасье. Предоставлено ММОМА
Идейное ядро выставки – студенческие забастовки в Париже 1968 года, за которыми последовал роспуск парламента и досрочные выборы во Франции. Экспозиция – подробный рассказ с ответами на вопросы: как проходил "Красный май", почему взбунтовались улицы и чего добивались участники переворота. Приходите посмотреть на оригинальные агитационные афиши того времени, почитать СМИ 1968 года и увидеть видеохронологию забастовки. Советуем всем, что хочет разобраться в развитии европейской левой мысли XX века.
ММОМА
Ермолаевский, 17
До 10 февраля
Также напоминаем про несколько отличных выставок, которые закрываются в воскресенье. Небесплатные, но другого шанса увидеть уже не будет:
Михаил Ларионов в Новой Третьяковке
Экспозиция – длинная дорога Ларионова от импрессионизма, фовизма, футуризма к народному искусству, солдатскому юмору, пышнотелым крестьянским Венерам, провинциальным франтам и франтихам и, наконец, главному его достижению, лучизму. Такой масштабной выставки художника не было 40 лет и еще, возможно, столько же не будет. Успейте увидеть – гений авангарда в наиболее полном представлении.
Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10
До 20 января
Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250, дети до 18 – бесплатно
"Исаак Левитан и авторский кинематограф"
"Сними мне Левитана!" – расхожая режиссерская фраза, которая дала повод соединить живопись с авторским кино, точнее, с фильмами Эйзенштейна, Тарковского, Сокурова, Звягинцева, Соловьева. Отсюда собственно и название экспозиции. Советуем всем, кто обожает Левитана и его "пейзаж настроения", передающий не только прозрачность воды и лунные дорожки, но само настроение щемящей меланхолии, которого так много в провинциальной русской природе.
Еврейский музей и центр толерантности
Образцова, 11, строение 1А
До 20 января 2019
Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150, дети до 6 лет – бесплатно
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Фото: gogolcenter.com
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"Гоголь-центр"
Казакова, 8
18 и 19 января в 19:00, 20 января в 18:00,
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Фото: bdt.spb.ru
Режиссер отошел от бытописания эпохи Островского, очистил пьесу от временных рамок (ее действия могли бы происходить два века назад, а возможны "здесь и сейчас"), оставил голую драму, где "луч света в темном царстве" – не факт, а метафора. Вообще это очень современная интерпретация "Грозы" в замиксованном формате: миф, лубок, житие, сказ, здесь же драма и трагедия. Будьте готовы к тому, что в постановке практически нет декораций, художник Вера Мартынов воссоздал лишь царство Островского – кромешную темноту. В спектакле задействованы Мария Лаврова, Анатолий Петров и Ируте Венгалите.
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Фото: bdt.spb.ru
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Фото: zaryadyehall.com
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Зал "Зарядье"
20 января в 19:00
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Зал "Зарядье"
19 января в 19:00
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