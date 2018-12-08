7 выставок, которые вы могли посмотреть, пока стояли в очереди на Пикассо и Куинджи

Выставочных блокбастеров на этих каникулах оказалось сразу три – "Пикассо & Хохлова" в Пушкинском, Кало и Ривера в Манеже и продолжающаяся ретроспектива Куинджи в Третьяковке. Велика вероятность, что приехав на одну из них, вы застанете длинный хвост очереди. Впрочем, всегда есть альтернатива: за те же час-полтора можно посмотреть другую выставку и напитаться художественными впечатлениями. Вот семь вариантов, однозначно заслуживающих внимания.

"Арлекины Серебряного века" в Третьяковской галерее

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Если вы уже оказались в Лаврушинском переулке, "план Б" от вас буквально в двух шагах. В основном здании в залах графики как раз открылась выставка, посвященная трем замечательным художникам Серебряного века: Константину Сомову, Николаю Сапунову и Сергею Судейкину. Все трое участвовали в выставках объединения "Мир искусства", занимались книжным и театральным дизайном, придумывали обложки и виньетки, костюмы и декорации, да и в жизни театральные эффекты тоже любили. Арлекин – немного нелепый герой итальянского площадного театра – был их любимой маской и альтер эго.

Портреты жен и друзей поэтов (от Кузьмина до Блока), рисунки для настольного календаря на 1905 год, костюмы к "Принцессе Турандот", миниатюрные зарисовки – две сотни графических листов и немного живописи и фарфора из собственных фондов Третьяковки представляют срез рафинированной богемной жизни столетней давности.

Графика – материал хрупкий, бумага плохо переносит экспозиционный свет, и после выставки вещи на несколько лет будут снова спрятаны в запасниках, так что спешите видеть.

Третьяковская галерея, Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 12

До 19 мая

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250, дети до 18 – бесплатно

Михаил Ларионов в Новой Третьяковке

Фото: Агентство Москва/Кардашов Антон

На выставку стоит сходить хотя бы ради того, чтобы подзарядиться яркими красками в серой московской зиме. И проследить за развитием нестандартной мысли одного из главных художников русского авангарда. Шаг за шагом от ранних ученических работ через освоение новомодных живописных веяний – импрессионизма, кубизма, фовизма, футуризма к народному искусству, солдатскому юмору, пышнотелым крестьянским Венерам, провинциальным франтам и франтихам и, наконец, главному его достижению, лучизму. Суть его заключалась в передаче объектов в пространстве с помощью цветных лучей, постепенно объект терялся, превращался в сплошное цветное марево, а Ларионов оказался в числе изобретателей беспредметного искусства в одной компании с Кандинским, Малевичем и Мондрианом.

Последняя большая выставка Ларионова была сорок лет назад. В советское время лучизм, как и весь авангард, не слишком жаловали, так что многие ключевые вещи остались за границей. Для нынешней ретроспективы работы собрали не только по отечественным музеям, но и привезли из парижского Центра Помпиду, галереи Тейт и Музея Виктории и Альберта в Лондоне, музея Людвига в Кельне. И, хотя о вкусах не спорят, но если говорить по чести, то очередь должна стоять именно сюда.

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

До 20 января

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250, дети до 18 – бесплатно





"Виктор Пивоваров. Московский альбом" в Мультимедиа Арт Музее

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Виктор Пивоваров – один из основателей "московского романтического концептуализма" 70-х и иллюстратор детских книг. Это он рисовал для советских изданий Оле-Лукойе и других героев Андерсена, "Черную курицу" Погорельского и логотип журнала "Веселые картинки", так что можно утверждать, что концептуалистов в нашей стране знают даже дети. Выставка небольшая, представлено несколько его альбомов: знаменитый "Действующие лица" 1996 года, романтический "Флоренция" из 2000-х и совсем свежий живописный цикл "Москва, Москва!", созданный в прошлом году. Из художников своего поколения Пивоваров, пожалуй, самый уютный и веселый, рисунки в его альбомах тесно связаны с текстами, и это абсолютное удовольствие хоть для мимолетного взгляда, хоть для философских размышлений.

МАММ, Остоженка, 16

До 3 февраля

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 50-250, дошкольники – бесплатно





Савелий Сорин в галерее "Наши художники"

Главная специализация галереи – малоизвестные и полузабытые художники-эмигранты, которых она выводит из тени. За большими выставками обычно следует всплеск коллекционерского интереса и существенное повышение цен на аукционах. Галерея частная, но одна из немногих, с которой охотно сотрудничают большие музеи. Свои работы на выставки дают и Третьяковка, и Русский музей, в том числе и на эту. Сорин – портретист и ученик Репина, в начале ХХ века в Петербурге ему позировали Ахматова, Шаляпин и прочие герои Серебряного века. Во время революции он бежал в Европу, в Лондоне писал будущую королеву Елизавету, а позже в Америке портретировал семьи миллионеров. Словом, был художником успешным на обоих континентах и богатым. Поэтому работы, оставшиеся в мастерской, продавать не спешил, а завещал жене передать их на родину в музей. Тем не менее в основной экспозиции их не встретить, так что выставка – редкая возможность познакомиться с художником.

Галерея "Наши художники", Сеченовский пер., 2

До 27 января

Взрослый билет – 350 рублей, льготный – 150 рублей





"Матвей Казаков и допожарная Москва" в Музее архитектуры

Фото: [URLEXTERNAL=http://muar.ru/item/1484-kazakov]Государственный музей

архитектуры имени А. В. Щусева[/URLEXTERNAL]

Выставка для любителей архитектуры и знатоков истории города. Ни одна экскурсия по Москве не обойдется без упоминаний о Казакове, пик строительной активности которого пришелся на конец XVIII века. Сенат в Кремле и Петровский путевой дворец на Ленинградке, университет на Моховой, Дом союзов (раньше – Благородное собрание), 1-я Градская (она же Голицынская) больница и многие другие московские здания – его рук дело.

Жизнь архитектора закончилась трагически: он не смог пережить известия о сдаче Москвы Наполеону и пожара, в котором существенно пострадала архитектура, которой Казаков отдал все силы. Конечно, после 1812 года постройки были восстановлены, но часто с отступлениями от первоначального авторского замысла. На выставке собраны проекты, рисунки, чертежи и планы, объемные модели, и если вы хорошо знаете московскую архитектуру, то найдете немало отличий от ее сегодняшнего облика.

Музей архитектуры им. Щусева, Воздвиженка, 5/25

До 10 марта

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150, дети до 16 – бесплатно





"Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская" в Музее современного искусства

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Куклы для "Гофманиады" (вышедшего осенью полнометражного мультфильма, который снимали 17 лет), гротескные скульптуры "Карнавала", коллажи-гербарии с листьями, собранными по всему миру, и включенными в рисунок, театральные эскизы и макеты – на большой ретроспективе Шемякина, устроенной к его 75-летию, есть все, чем он занимался на протяжении жизни. По замыслу куратора, экспозиция разделена на залы-мастерские – для знакомства с внутренней кухней творческого процесса, а также на парадные, где представлен результат. Среди последних и пока еще малоизвестных работ – "Загадки" и "Говоры", которые Шемякин готовит к изданию вместе с институтом, изучающим старорусские диалекты и слова, вышедшие из употребления (здесь немало забавного, вроде "убивальницы", которая, на самом деле, – исподняя рубашка невесты из тонкого полотна, или "тяжелко", не спрашивайте, что это, ответ есть в экспозиции).

ММОМА, Гоголевский бульвар, 10

До 27 января

Взрослый билет – 350 рублей, льготный – 150, дети до 7 лет – бесплатно; по вторникам и пятницам – бесплатно для всех





"Исаак Левитан и авторский кинематограф" в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Выставка с притянутой за уши концепцией, но тематически – самая близкая к пейзажисту Куинджи. Главным достижением Левитана справедливо считается "пейзаж настроения", передающий не только прозрачность воды и лунные дорожки, но само настроение щемящей меланхолии, которого так много в провинциальной русской природе. "Сними мне Левитана!" – расхожая режиссерская фраза, которая дала повод соединить живопись с авторским кино, точнее, с фильмами Эйзенштейна, Тарковского, Сокурова, Звягинцева, Соловьева. Сопоставление абсолютно формальное, не раскрывающее ничего нового, но и фильмы, и 30 подлинных пейзажей одного из самых узнаваемых русских художников (кроме Русского музея, Третьяковки и Плеса картины, привезли из Музея Израиля в Иерусалиме), безусловно, хороши, каждый по-своему.

Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, 11, стр. 1А

До 20 января 2019

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150, дети до 6 лет – бесплатно



Ирина Осипова