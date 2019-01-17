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Культура

17 января, 00:00

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Новинки кино от 17 января: "Стекло", "Наше время", "Баския: Взрыв реальности", "Пышка"

В кинопрокате отличная неделя. Бегите на "Стекло", "Наше время" и так далее
культура кино weekend

"Наше время"

Видео: YouTube/Иноекино

Вопреки тому, что на этой неделе есть один генеральный хит, потенциальный блокбастер (в исконном смысле – коммерчески успешный фильм), то есть "Стекло", и этот фильм даже весьма неплох, но вперед него нужно рассказать о другой картине, маленькой, если сравнивать по масштабам пиар-кампании, но большой в плане значимости. И по хронометражу: это мексиканский малосюжетный фильм в три часа длиной. Нужно иметь некоторый запас "кислорода" в вашем "акваланге", чтобы занырнуть в "Наше время", но если все сложится, то вынырнуть оттуда сложно.

Режиссер Карлос Рейгадас сам играет в нем главную роль, а его жена Наталия Лопес, соответственно, является его экранной супругой, но, как утверждается, это кино не автобиографическое, хотя, честно говоря, очень на него похоже. Как бы то ни было, это фильм невиданной откровенности: по сюжету, главный герой Хуан, поэт и заводчик мексиканских быков, после пятнадцати лет брака почти добровольно отпускает жену в открытые отношения, а затем наблюдает за тем, как она регулярно занимается сексом с их общим другом-американцем. Вместе с этим он философски исследует природу времени: того времени, которое он провел рядом со своей любовью, того времени, которое скоро грядет и в котором ее, возможно, вовсе не будет. Кроме того, наше время – это еще и эпоха чрезвычайно свободных нравов, которой Рейгадас противопоставляет натурализм мексиканских прерий, в которых и происходит действие.

"Наше время" – это глубокое кино, о котором, тем не менее, совсем не хочется говорить вслух: оно понятно интуитивно, если хоть немного последить за авторской мыслью. И в то же время оно необычайно красиво: возможно, это один из самых живописных фильмов XXI века.

"Стекло"

Видео: YouTube/Novoekino

Режиссер М. Найт Шьямалан – одна из самых неоднозначных фигур в новейшей истории Голливуда. Его кидало в разные стороны со времен его безусловного успеха, фильма "Шестое чувство": то он снимал чудовищные студийные фильмы вроде "После нашей эры", то вдруг совершил решительный камбэк с картиной "Сплит", снятой, что удивительно, на собственные средства. Триллер о маньяке со множественными личностями и повадками супергероя (играл его Джеймс МакЭвой) принес очень много денег, но по сравнению со "Стеклом" кажется лишь глуповатым прологом, нужным только для того, чтобы сюжетно предварить этот opus magnum.

"Стекло" – фильм, обманывающий все ожидания, в лучших традициях Шьямалана, короля неожиданных поворотов в конце. Весь сюжет – это один неожиданный поворот за другим: фильм превращается в философичный хоррор из камерного триллера о психиатрической клинике особого режима, в которой содержатся герои "Сплита" и еще одного шьямалановского околосупергеройского фильма "Неуязвимый", оттуда в "Стекло" перекочевали герои Брюса Уиллиса и Сэмюэла Л. Джексона. Не верьте узколобой западной критике, которая картину раскатала: трудно не разглядеть в этом затейливом, авторском, но притом бесконечно увлекательном фильме интереснейших размышлений о тоталитарной природе современного общества и о том, что сумасшествие сегодня – это новая нормальность. Вряд ли можно быть примечательной личностью, глядя на вещи так же, как все, ехидно заявляет полубезумный Шьямалан, самый примечательный мейнстримный американский режиссер прямо сейчас.

"Баския: Взрыв реальности"

Видео: YouTube/Beat Film Festival

Симпатичная, хотя нисколько не революционная документалка о нью-йоркской легенде 70-80-х, Жане-Мишеле Баския, великом неоэкспрессионисте, творчество которого начиналось на улицах Большого Яблока, а теперь его картины продают за миллионы евро. Очень жаль, что Баския умер в 27 лет, но таким образом он остался в памяти как дух того яростного и бесконечно свободного времени. Об этом времени и о Баския в нем вспоминают друзья и знакомые: режиссером выступила Сара Драйвер, жена Джима Джармуша, соответственно, в кадре появится и сам Джармуш, и другие знакомые Баския, устами которых рассказывается о становлении его как художника. Вообще, конечно, здесь многовато "говорящих голов", что обычно фильмы в документальном жанре совсем не красит, но тут все сделано душевно и как-то очень по-дружески, да и длится кино не так долго, чтобы успеть надоесть.

"Пышка"

Видео: YouTube/СhannelParadiseGroup

Вообще на этой неделе вполне приличный прокат, и даже самая непримечательная премьера недели не так уж мучительна. "Пышка" – это очередной пересказ на новый лад душеспасительной картины "Маленькая мисс Счастье" с незначительной поправкой на новые реалии американского либерализма. Ничего неоднозначного в фильме нет, создатели просто очень хотели выразить свое решительное "нет" фэтфобии. Главная героиня – полноватая школьница, дочка местной королевы красоты в небольшом городке. Ее, разумеется, травят в школе, но и ее самовлюбленная мама не до конца понимает, как обращаться с ней так, чтобы не обидеть (да и не очень-то старается). В результате, чтобы постоять за себя и найти единение с нерадивой родительницей, она сама подается на этот треклятый конкурс красоты, символ традиционного американского культа консервативной женственности. Смотреть фильм для того, чтобы узнать, что будет происходить дальше, совершенно не обязательно, это понятно заранее. Кстати, во всем мире этот фильм, куда более подходящий для фонового просмотра дома, выходит сразу на Netflix, а вот у нас – в прокате, что, наверное, не лучшее решение.

Также выходят:

  • "Две королевы": костюмный, видимо, красивый, но, говорят, бестолковый фильм о реальном существовавшем в истории соперничестве Елизаветы I и Марии Стюарт;
  • "Романтики 303": милая, но такая же необязательная, как "Пышка", немецкая романтическая комедия-роудмуви о путешествии через несколько европейских стран навстречу своей судьбе;
  • "Ничего себе каникулы!": трендовая французская комедия о том, можно ли найти любовь в Tinder или только проблемы себе на голову;
  • "Астерикс и тайное зелье": просто приличный, но сугубо детский мультфильм о культовых французских комиксных героях.

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