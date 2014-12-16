Сказочное новогоднее путешествие организуют в парке Горького

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С 26 декабря по 11 января в парке имени Горького организуют сказочное новогоднее путешествие. Для посетителей откроют несколько тематических площадок.

Так, на площади у Музыкальной эстрады появится рождественская гостиная из сказки Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Сцену превратят в камин, возле которого разместят подарки, сладости и книги. Здесь же установят игрушечного Щелкунчика высотой пять метров. Посетители могут не только любоваться волшебной инсталляцией, но и отправлять рождественские открытки, сражаться с Мышиным королем, принимать участие в теневых мини-спектаклях. Квест по декорациям к "Щелкунчику" пройдет 6 и 7 января. Его участники будут решать головоломки и собирать волшебные орехи.

Отправить рождественское поздравление родным и близким можно, воспользовавшись рождественской почтой, которая будет работать в парке ежедневно. Почтовый ящик поместят в кармане Щелкунчика. Сотрудники парка обещают вынимать письма и отправлять их по указанным адресам.

Посетители ВАУ-катка могут отправить друзьям фото с ледовой площадки. Снимки из "Инстаграма" будут печатать в специальном автомате, расположенном рядом с ВАУ-шопом.

Тем, кто любит творчество, придутся по душе мастер-классы. Например, артисты театра "Трикстер" 4 января научат детей создавать теневой театр. А с 3 по 11 января в Зеленой школе состоятся детские мастер-классы по сказке "Щелкунчик". Ребята испекут сладкие орехи, сделают деревянные игрушки и открытки.

В одном из павильонов парка покажут Северное сияние. Здесь расскажут сказки северных народов.

"Шесть старинных притч, объединенные в одну сказку народов Севера, записанные со специальным музыкальным сопровождением и разнообразными световыми и звуковыми спецэффектами, раскроют множество тайн, характерных особенностей и удивительных обычаев северного народа. Смотреть эти аудиовизуальные спектакли можно будет лежа прямо в "сугробе-пуфе", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

"Северные" спектакли будут показывать с 1 по 10 января (5 января – выходной) каждый час, начиная с 12.00 и до 19.00. Билеты можно приобрести в кассах Сказочного павильона за 250 рублей.

С 20 декабря рядом с Музыкальной эстрадой заработает новогодняя ярмарка. Здесь вы купите расписные шары, вязаные шапки и варежки, деревянные игрушки, царские пряники, медовые свечи и украшения из цветов.

Организаторы ярмарки подготовили сюрприз. На крыше одного из сказочных домиков будут делать клубничные, шоколадные блины и блины из шпината.

"В декабре ярмарка будет работать 20, 21, 27 и 28 декабря и со 2 по 11 января с 11:00 до 22:00. Режим работы 31 декабря — с 11:00 и до 3:00 1 января и с 14:00 до 22:00. Со 2 и до 11 января ярмарка открыта ежедневно с 11:00 до 22:00", - добавили в департаменте культуры.

Купить рождественские сувениры, выпить чаю и перекусить можно в ярмарочном домике ВАУ-шопа.

Но, пожалуй, самые волшебные мероприятия в парке Горького пройдут в Новогоднюю ночь. У сцены на пушкинской набережной и на ВАУ-катке организуют праздничную дискотеку с фейерверком. Новогодний сеанс на катке стартует 31 декабря в 17.00 и продлится до 03.00 1 января. Билет – 800 рублей.

Кстати, территорию парка украсят арт-снеговики, состоящие из пирамидок. Их можно будет собирать и разбирать в любую погоду.

А еще 3, 7 и 10 января по парку будут водить экскурсии. Вы узнаете о традициях празднования Рождества в дворянских усадьбах Нескучного сада.

Отмечать в парке планируют и Рождество. 7 января пройдет квест, посвященный мультивековому экскурсу в новогодние чудеса владельцев Нескучного сада. Участники игры получат призы от Деда Мороза и Снегурочки.