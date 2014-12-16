Москвичи смогут получать путевки в детские лагеря по предзаказу

Москвичи смогут бронировать путевки в детские лагеря

Столичные власти прорабатывают механизм предварительного заказа путевок в детские лагеря на городском портале госулсуг. Об этом M24.ru сообщил замруководителя департамента культуры Владимир Филиппов. По его словам, горожане смогут за четыре - пять месяцев до поездки выбрать климатическую зону отдыха и тематику смены в лагере. Закупки путевок будут проводиться на основании запросов от горожан. Кроме того, все лагеря должны будут соответствовать новому городскому стандарту. Среди требований - полезная еда и красиво оформленные блюда.

"Мы технически готовы запустить предварительное бронирование билетов на детский отдых, - рассказал Филиппов.- Родители смогут заранее заявить, в какую географическую зону и в какой период они хотели бы отправить детей в лагерь. Потом на основании этих данных будут формироваться закупки билетов". По его словам, сервис предзаказа откроют на портале госуслуг. Предзаказ будет доступен за четыре-пять месяцев до даты поездки.

Если технология предзаказа поездок будет одобрена мэром, то ее могут запустить уже в 2015 году. Во время оформления предварительного заказа родители должны будут указать два варианта отдыха, который их устроит. "То есть больше всего они хотят, например, отправить ребенка на отдых в Краснодарский край, а на втором месте - Белоруссия или Подмосковье", - пояснил чиновник. Также нужно будет указать тематику смен в лагере, например, спорт, волонтерская деятельность или театральное направление.

Помимо пожеланий родителей, при заказе путевок будет учитываться, насколько лагерь соответствует московским стандартам детского отдыха. В ближайшее время такой стандарт планируется сформировать на основании пожеланий участников краудсорсингового проекта, который проходил с конца ноября до 5 декабря 2014 года. "Например, мы будем требовать от лагеря, чтобы еда была не только здоровой, но и красиво оформленной. Даже обычную кашу или пюре можно подать красиво, как в кафе, а не размазывать их по тарелке, как это делают иногда в детских столовых", - добавил Филиппов.

Сервис бронирования в интернете путевок в летние лагеря был запущен на портале госуслуг летом 2011 года. Сегодня родители могут выбрать путевки только из числа заранее закупленных департаментом культуры. При этом путевки можно получить как в летние, так и в зимние лагеря. На сегодняшний день на бесплатный отдых в первую очередь имеют право дети-сироты, дети-инвалиды, патронатные семьи и дети из малообеспеченных семей. На частичную оплату путевок (когда родители отдают 50% или 30% стоимости путевки, а остальное покрывает бюджет) могут претендовать семьи беженцев и вынужденных переселенцев, а также лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга. Кроме того, льготы на детский отдых предоставляют многодетным семьям, детям пострадавшим в результате терактов или вооруженных конфликтов, экологических катастроф и стихийных бедствий. Также бюджет оплачивает 90% стоимости путевки для лауреатов детских конкурсов, участникам детских коллективов из городских учреждений, воспитанников детских досуговых групп, а также детей, которые едут в групповые поездки - экспедиции, туристические походы. Летом 2014 года за счет столичного бюджета отдохнули 162 тысячи детей. Семьи льготников получили путевки в Крым, Краснодарский край, Абхазию и Болгарию. 12,5 тысяч детей отдохнули отдохнули в лагерях в черте города, еще 2,5 тысячи - в учреждениях Москомспорта





Зампред Московского родительского комитета Руслан Ткаченко поддержал инициативу с предзаказом путевок. "Это шаг навстречу родителям и попытка города ориентироваться на реальные запросы москвичей,- заявил он.- Главное, чтобы родителей хорошо информировали об этой услуге. Нужно, чтобы максимальное количество семей выразили свои пожелания на этапе предзаказа путевок".

Он также отметил, что система должна проявлять гибкость на этапе выкупа путевок, поскольку большинству льготников отдых детей оплачивают частично. "Значит, путевка, которую кто-то указал как приоритетную, может в итоге оказаться слишком дорогой. В этом случае желательно, чтобы можно альтернативную путевку. Например ту, которая была в предзаказе на втором месте", - пояснил Ткаченко.

Что касается предпочтений родителей по климатическим зонам или тематике лагерей – они часто не играют ключевую роль в выборе лагеря. "Самое главное, чтобы в лагере было безопасно, чтобы там работали хорошие воспитатели, - считает эксперт.- И далеко не всем важно, чтобы детям красиво выкладывали еду на тарелку. Многие родители вообще любят отправлять детей в туристический лагерь, чтобы они учились готовить еду на костре, ставить палатки и так далее".

Председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев отметил, что даже при условии предзаказа родители не обязательно получат путевки в приоритетные лагеря. "Все, конечно, захотят более дорогостоящие путевки. А при закупках департаменту культуры придется уложиться в сумму, уже заложенную в бюджете города на детский отдых", - пояснил он.

В год московские власти тратят на оздоровительную кампанию 4 - 5 млрд рублей.

Дарья Миронова