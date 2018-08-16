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Москва 24

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Культура

16 августа, 16:29

Бэнкси в Москве: разбираемся в скандале вокруг выставки

культура выставки

Уличный художник Бэнкси 15 августа опубликовал в Instagram скриншот переписки, из которой следует, что он не знал о проведении выставки его работ в Москве. Об экспозиции ему сообщил поклонник, уточнив, что плата за вход составляет 20 фунтов стерлингов. В Сети эта новость вызвала моментальную реакцию: "Шок, беззаконие, произвол!" – писали возмущенные пользователи. На деле все оказалось куда проще.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"Я не беру с людей деньги за то, чтобы посмотреть мои работы", – так ответил Бэнкси на сообщение своего собеседника в Instagram.

Эти слова вызвали массу обсуждений в соцсетях: "Ведь сама концепция платной выставки противоречит позиции художника и стрит-арта в целом!". Правда, споры довольно быстро прекратились после официального комментария от продюсера экспозиции.

Организаторы утверждают, что закон никто не нарушал. А плата за просмотр работ должна компенсировать расходы на подготовку. Стоимость полного билета составляет от 550 до 650 рублей. И это около восьми фунтов стерлингов, а не 20, как заявил собеседник Бэнкси.

"Мы никогда не позиционировали эту выставку, как организованную или согласованную с Бэнкси", – рассказал продюсер Александр Начкебия Агентству "Москва". Более того, организаторы изначально допускали, что экспозиция может вызвать у самого британского мастера негативную реакцию. "То, что Бэнкси обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже", – добавил Начкебия.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Он подчеркнул, что в ЦДХ представлены работы из частных коллекций, владельцы которых имеют право показывать работы художника, не спрашивая его согласия. "У нас представлены исключительно авторизованные работы − никаких кусков стен, вырезанных вандалами против воли Бэнкси. Все работы имеют сертификаты подлинности", − добавил организатор.

Он отметил, что в рамках проведения выставки организаторы подготовили специальный мультимедийный и фотоконтент, который позволит посетителям составить общее представление о творчестве британского художника стрит-арта.

Пиар-директор выставки Бэнкси в Москве Елена Бухмак подтвердила телеканалу Москва 24, что с юридической точки зрения выставка абсолютно легальна.

"Дело в том, что сам Бэнкси крайне редко организует какие-то свои персональные выставки, они, как правило, действительно либо бесплатны, либо стоят какие-то копейки и направлены на какие-то остросоциальные темы. Мы, в свою очередь, не можем себе позволить ждать, когда Бэнкси приедет в Москву. Выставку готовили около года, и, поверьте, это было очень нелегко: иногда приходилось летать в Нью-Йорк по три раза в течение недели просто, чтобы добыть одну работу, а у нас порядка 60 работ", – объяснила Бухмак.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Выставка в Москве, кстати, уже идет больше двух месяцев и закроется в сентябре. На ней представлены около 100 экспонатов. Это оригинальные работы Banksy, уличные объекты, редкие принты и фотографии. По словам организаторов, экспозицию посетили уже более 250 тысяч человек.

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