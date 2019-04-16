На Винзаводе откроется выставка мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского

С 24 апреля по 19 мая на Винзаводе в Цехе Белого пройдет мультимедийная выставка студентов и преподавателей мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского The Process. New Academy. Проект реализовывается при участии Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, Фонда поддержки современного искусства Винзавод и продюсерского агентства BOKOVFACTORY. Генеральный партнер выставки – фонд поддержки молодого российского искусства Untitled Foundation. Стратегическим партнером проекта выступил профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, архитектор, академик Российской Академии Художеств Сергей Оссовский.

Анна Селина "Paradise". Фото: предоставлено организаторами выставки

Выставка приурочена к 15-летию знаменитой мастерской. В экспозиции будут представлены дипломные произведения выпускников (среди которых Глеб Скубачевский, Федор Петрик, Наталья Гудович), учебные композиции и эскизы к будущим дипломам действующих студентов, а также работы мастеров: Айдан Салаховой, Сергея Оссовского и основоположника "Салаховской школы" Таира Салахова. Понять главные принципы работы мастерской и почувствовать атмосферу, в которой создаются работы ее учеников, помогут кадры видеохроники учебного процесса.

В рамках выставки запланирована также образовательная программа: public talk художника Айдан Салаховой, Софьи Троценко и продюсера Алексея Бокова, мастер-класс Сергея Оссовского и Валерия Улымова, круглый стол о художественном образовании с участием Ирины Романовской (Untitled Foundation) и Дмитрия Гайкова (Untitled Foundation), а также открытое занятие по рисунку модели с натуры и копийной практике от студентов мастерской.

The Process. New Academy – это демонстрация того, каким образом художественная школа создает мост между историческими традициями и новым поколением молодых художников, признавая богатство и значимость прошлого и принимая новизну и инновации настоящего.

Красуцкая Ольга "Площадь революции". Фото: предоставлено организаторами выставки

В случае с "Салаховской школой" мост поколений берет свое начало в преподавательской практике великого советского и российского мастера Таира Салахова, вице-президента Российской академии художеств, который преподавал в МГАХИ им. В.И. Сурикова, начиная с 1960-х. В 2002 году собственную мастерскую в МГАХИ открывают его ученики – Айдан Салахова и Сергей Оссовский. Ее приоритетами становятся психологическая и контекстуальная идентичность и ценность каждого студента, которую преподаватели помогают сформулировать и преподнести в соответствии с актуальной ситуацией, при этом сохраняя любовь и внимание к традиции классического рисования.

За годы работы у мастерской сложились тесные связи с институциями и организациями, поддерживающими и развивающими молодое современное искусство. Одна из них – ЦСИ Винзавод, где в течение десяти лет находилась Aidan Studio – активно помогает и в организации этой выставки.

Поддержка молодых художников – часть миссии Винзавода с момента основания в 2007 году. Несколько поколений художников сформировалось благодаря Центру современного искусства Винзавод, галереям на его территории, проектам и одноименному Фонду. Для Фонда поддержки современного искусства Винзавод было всегда принципиальным и актуальным сотрудничество с начинающими кураторами, критиками, художниками и всеми участниками арт-системы.

Федор Петрик "Симметрия". Фото: предоставлено организаторами выставки

"Айдан галерея" на Винзаводе была ключевым резидентом и партнером во всех инициативах центра. Закономерным итогом многолетнего сотрудничества стала выставка The Process, представляющая десятилетие студии Айдан. Именно на Винзаводе Айдан поменяла галерейный формат на студийный, и привела первых студентов своей мастерской МГАХИ им. В.И. Сурикова. Винзавод продолжил начинание Айдан и запустил в рамках нового стратегического направления Новые имена в 2018 году проект "Открытые студии" – мастерские на конкурсной основе для начинающих художников.

Открытые студии Винзавода совмещают формат мастерской и образовательной практики, предоставляя художественной арт-сцене уникальный формат, совмещение нескольких практик на базе инфраструктуры центра.