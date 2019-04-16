Ночь в "Ленинке". Что показывают на экскурсиях в главной библиотеке страны

Пустые читальные залы, фойе и лестницы – такой Ленинскую библиотеку вы точно не привыкли видеть. Каждый день со вторника по субботу здесь проходят ночные экскурсии. Прогулка начинается в 20:00 и длится два часа. Рассказываем, стоит ли идти.



Фото: Антон Великжанин / Москва 24

Какой маршрут?

Маршрут занятный: проводят по подземному переходу из главного здания в Дом Пашкова, по административным коридорам библиотеки, показывают генеральный алфавитный каталог и легендарный третий зал, где снимали фильм "Москва слезам не верит". Самое интересное остается "за кадром": в экскурсию не входит посещение книжного фонда "Ленинки" (там хранится 47 миллионов изданий) и Дома Пашкова, который был ее первым зданием. Но это мелочи: главное в экскурсии – отсутствие людей в главной библиотеке страны: нет ни сотрудников (пара охранников не в счет), ни читателей.

Что показывают?

Если до сих пор ломаете голову, как читателю доставляют книги из огромного фонда, экскурсия вас точно заинтересует. Посетителям показывают два библиотечных ноу-хау: пневмопочту и телелифт. Первое – вид транспорта, по которому в капсулах "перемещаются" запросы посетителей под действием сжатого воздуха. Работает это так: внутрь колбы библиотекарь кладет бумажку с шифром книги, и капсула с заявкой летит по этажам туда, где хранится нужное издание. Пневмопочта действует в "Ленинке" с 1970-х годов, с тех пор она не изменилась. В digital-эпоху компьютерам не доверяют, пользуются старыми технологиями.



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Телелифт – апгрейд 2015 года. По-простому – это служба доставки: по всей библиотеке проложены рельсы, по которым едут небольшие вагонетки с книгами. Причем "дорога" проложена не только по полу, но и потолку. Весь путь от книжного фонда до главного здания телелифт проходит за 28 минут – суперскорость по библиотечным меркам. Есть два но: нельзя перевозить больше десяти килограммов и в мини-вагончики не вмещаются объемные старинные фолианты.

Что можно узнать?

О "Ленинке" в деталях. Интереснее всего истории, которые знают только сотрудники, они же экскурсоводы. Например, во времена СССР был отдел засекреченной книги, где работала всего одна женщина: ее обязывали жить рядом с библиотекой и запрещали выходить замуж – вдруг расскажет все секреты супругу. Еще несколько фактов: во второй половине XIX века (библиотеку основали в 1862 году) на работу не брали женщин, а при строительстве основное здание проходило по смете как "Дворец". Его интерьеры напоминают московское метро (такие же монументальные люстры, мраморные полы, колонны), потому что проект "Ленинки" разрабатывали архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гельфрейд – они же создавали станции "Электрозаводская" и "Новокузнецкая".

Российская государственная библиотека

Воздвиженка, 3/5

Билет: 1500 рублей

Информация об экскурсии здесь