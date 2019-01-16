10 лучших согревающих супов в московских ресторанах

В Москве холодно, надо греться. В кухнях разных народов мира для этой задачи предусмотрены различные и очень разнообразные супы. Вот 10 мест, где они лучше, чем везде.

1. Том-ям в "Том Яме"

Фото: facebook.com/Том ям

Как известно, пряности и перец чили согревают не хуже радиаторной батареи. Поэтому азиатский суп отлично ложится не только на их азиатскую жару, но и на наши морозы. На Центральном рынке предостаточно таких пряных мест, где вы можете заесть очередное похолодание. Например, лавочка "Том Ям", где, как ясно из названия, тайские супы – главное блюдо.



Что том-ям c креветками, что том-кха с курицей здесь прекрасны, особенно с учетом цены и размера порции. За огромную плошку с вас возьмут меньше 400 рублей. Кроме супа, в этой лавочке есть сырный чай. Владельцы уверяют, что в Москве его больше не готовит никто. Попробуйте при случае хотя бы из любопытства.



Центральный рынок

Рождественский бульвар, 1





2. Рыбная похлебка в Probka на Цветном

Фото: Probka

Местную средиземноморскую рыбную похлебку некоторые знатоки называют спасительной и антипохмельной. Может оно и так, но применение у этого острого, ароматного и сытного блюда куда более универсальное.



Отлично утоляет голод, согревает и напоминает о лете, море и солнце. Ешьте обязательно вместе с хлебом пульезе, который пекут здесь же. При цене в 1290 рублей вполне может служить самостоятельным блюдом. Многие гости ходят сюда ради него в том числе. Другая гордость ресторана – аньолини, закрытая паста, равиоли почти микроскопические филигранной лепки: на каждую штучку приходится лишь два грамма начинки из говядины и пармезана. Стоит такое блюдо 590 рублей, что в пересчете на затраченное поварами время очень гуманно.

Цветной бульвар, 2





3. Суп с морепродуктами в Crabber

Фото: Crabber

Еще один крабовый ресторан, где, помимо прочего, подают и морепродукты. Например, суп "Босфор" с белой рыбой, креветками и кальмарами. В этот густой суп на рыбном бульоне, помимо морепродуктов идут чечевица, булгур и овощи. Порция спокойно заменит целый обед, так что цена в 1290 рублей при таком раскладе вполне обоснована. Альтернатива: лапша с морепродуктами или с гребешками и песто, если захочется что-то полегче.

Бутырский Вал, 10





4. Супы народов бывшего Союза в "Восходе"

Кухни бывших союзных республик богаты на супы и похлебки. И речь совсем не про борщ и харчо. Хотите узнать, что еще готовили и ели на территории СССР, спрашивайте азербайджанский суп хамраши с фрикадельками из ягненка, лапшой и фасолью. Или нарын с лапшой, вяленой говядиной, луком и гранатом, популярный в Средней Азии.

Или вариант нашего родного горохового супа со свининой – калмыцкий с кониной.

Цена такого знакомства с кухней дружественных народов вполне скромная, за наваристый и сытный суп возьмут от 440 до 760 рублей, в зависимости от ингредиентов.



Парк "Зарядье"

Варварка, 6





5. Рамен в [ku:]

Во-первых, готовить рамен – целое искусство, каким бы простым это блюдо не казалось. Во-вторых, благодаря тому, что для рамена берут только крепчайший бульон, для которого мясо варят десять, а то и двадцать часов, он очень полезный как минимум для связок и суставов, да и в целом считается одним из элементов долголетия японцев.

Супруга владельца [ku:], ресторатора Дениса Иванова, – японка Чизуко Сирахама, она концепт-шеф раменной. За качеством госпожа Сирахама следит с особым пристрастием. На кухню купили дорогую японскую машину для приготовления лапши, тренировать поваров регулярно приезжают мастера из Японии, и все пряности везут оттуда же.

В меню несколько разновидностей, поскольку рамен – титульное блюдо бара, порции большие. Для знакомства берите рамен сукияки (за 840 рублей) – говяжий бульон с соевой пастой мисо и саке, луком и баклажаном, мраморной говядиной и яйцом пашот.

Смоленская улица, 8 или Большая Грузинская, 69

6. Японские супы в Shiba

Фото: Shiba

Японцы – мастера супов, даже если вы думали, что их конек – это суши и роллы. Они знают как правильно приготовить не только гениальный бульон, но и лапшу, да еще и так, что вы не то, что не прибавите в весе, а даже сбросите пару кило, настолько сбалансированна их кухня.



В японском ресторане Аркадия Новикова можно попробовать и бульон с гречневой лапшой соба, и отличный суп без нее, называется шабу-шабу. Его готовят на мраморной говядине, добавляют тофу, зеленый лук, водоросли вакаме, имбирь и кунжут. Стоит все удовольствие 950 рублей, поскольку в ход идут дорогие ингредиенты, да и цена аренды на Патриках влияет. Но уверяем, удовольствие вы получите и от обстановки, и от блюда.

Большой Палашевский переулок, 1/14





7. Суп с томленой уткой в Twins Wine Space

Twins Wine Space

Красивый винный бар, где даже суп превращают в высокую кухню. У руля стоят шеф-повары Иван и Сергей Березуцкие, чей талант признал ведущий мировой рейтинг World’s 50 Best. На обед готовят несколько вариантов, для случаев крайних морозов или сырости, советуем заказать суп с томленой уткой и чечевицей.



Стоит порция 560 рублей, за что вы получите наваристый утиный бульон с утиной ножкой конфи, чечевицей, обжаренными грибами и имбирем и со свежим шпинатом. Сдобрить суп здесь всегда можно хорошим вином – выбор в баре феноменальный!



Никольская, 12





8. Очень большой суп в Officina

Фото: facebook.com/Ristorante Officina

В этом небольшом итальянском ресторане хороша не только паста, но и гигантская порция куриного супа. За 380 рублей вам подадут не просто отличный бульон, но и положат в него домашнюю пасту и яйцо. Продолжить обед или ужин вы всегда сможете отменной пастой, хотя едва ли она в вас влезет следом после такой щедрой порции супа: его впору заказывать на двоих.



Забелина, 1

9. Чихиртма в Megobari

В этом грузинском баре, маленьком и очень уютном, согревает не только еда, даже стены. Берите классическую чихиртму из курицы, на густом бульоне со сливочным маслом и зеленью, следом заказывайте фирменный хачапури-лодочку и никакие морозы вас нипочем. Грузинская кухня здесь на очень высоком уровне, при этом цены совсем невысокие. Суп обойдется в 310 рублей, идеальный хачапури в 450-500 рублей.

Маросейка, 15

10. Суп с чуреком в 15/17 Bar & Grill

15/17 Bar & Grill

В этом небольшом баре готовят превосходную ближневосточную еду, одну из лучших в Москве. Как и паназиатская, кухня Ближнего Востока богата пряностями и ароматами. Суп здесь, правда, всего один, на говяжьем бульоне, с мясом и широкой лапшой, очень сытный и согревающий.

Хотя порция и большая, но обязательно закажите к нему свежий хлеб. В баре пекут лепешки-чуреки такие, что уходить не захотите. Отламываете кусочек еще теплого хлеба, который поджарен на мангале и присыпан пряностями, съедаете плошку горячего супа – не заметите, как зима пролетела. Цена супа – 590 рублей, а лепешка обойдется в 80 рублей.

Большой Черкасский переулок, 15/17

Елена Полякова