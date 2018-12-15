7 главных картин на выставке Давида Бурлюка в Музее русского импрессионизма

Давид Бурлюк – поэт-футурист, открывший Владимира Маяковского, и художник-авангардист, один из самых ярких в своем поколении, а еще арт-продюсер, импресарио и мистификатор. На выставке в Музее русского импрессионизма полсотни работ из музеев и частных собраний показывают его во всей красе.

Фото: Агнентство Москва/Ведяшкин Сергей

Цилиндр и монокль, к началу прошлого века уже вышедшие из моды, были частью образа Бурлюка, мастера эпатировать приличную публику. Вместе с друзьями-художниками он раскрашивал лицо, вставлял деревянную ложку в петлицу и в таком виде разгуливал по Кузнецкому мосту. На выставке можно примерить образ футуриста на себя – сфотографироваться в зеркале в форме гигантского цилиндра с татуировкой на щеке, через монокли рассмотреть живописную фактуру на некоторых картинах.

Не все современники понимали творчество Бурлюка. Чтобы у вас не осталось вопросов к художнику, мы предлагаем краткий гид по семи главным картинам на выставке.

1. "Портрет матери". Бурлюк и импрессионисты

Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

В начале 1900-х годов текстильный фабрикант и большой любитель французской живописи Сергей Щукин по сути открыл в своем московском особняке музей современного искусства, где сам же проводил экскурсии. Там были собраны Моне, Дега, Сезанн, Ренуар, Руссо, Пикассо, Гоген, Матисс, увидеть которых стремились молодые художники. Увлечение импрессионистическими приемами у Давида Бурлюка, скорее всего, как раз оттуда. Художник по десять часов проводит на пленэрах. В "Портрете матери" он применил метод разложения цвета, придуманный французами – краски накладываются на холст короткими отдельными мазками, а их смешение происходит в глазах зрителя, который становится соавтором картины.

2. "Волы". Бурлюк и Матисс

Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

"Волы" написаны через два года после "Портрета матери" и тоже на пленэре. Бурлюк в то время дружил с Михаилом Ларионовым и оба гостили в имении Бурлюков в Херсонской губернии. Молодые художники не стеснялись выбирать "низкие" сюжеты для картин – выходили на скотный двор и писали свиней и волов. В этой картине Бурлюк осваивает фовизм (от французского fauve – "дикий", сразу ясно, как восприняли критики новое живописное направление): с помощью полусухой щетинной кисти обрисовывает предметы яркой линией, как в работах известного француза Анри Матисса. Такое изображение с толстым контуром яркого цвета кажется условным и напоминает скорее подготовительный эскиз, чем готовое полотно. Эту живопись критика скоро назовет "варварской" и отметит поворот русского искусства к примитиву. Но на деле это будет важный переходный этап к появлению русского авангарда.

3. "Портрет моего дяди". Бурлюк и Пикассо

Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

Писать "под Пикассо" – грамотный маркетинговый ход, придуманный Бурлюком. Во время сибирского турне в 1918-1919 годах в отеле каждого города, где останавливался художник, он писал одну и ту же картину – "Портрет моего дяди". Удачное подражание манере эпатажного Пабло Пикассо и его "Авиньонским девицам" имело большой успех у публики и неплохо продавалось. По воспоминаниям одного из друзей, художник делал портрет быстро, вклеивая куски газеты в разорванное углами лицо, имеющее три глаза и два носа. Портрет, дошедший до наших дней, выполнен на небольшом куске фанеры. Отдельные детали были утрачены. Например, на щеке дяди зияет непрокрашеный кусок фанеры – раньше здесь была наклеена ткань, имитировавшая легкую небритость. Зато можно рассмотреть волосы, сделанные из мерлушки – меха из шкурки ягненка. Эта картина – яркий образец русского кубофутуризма, еще одного направления, которым увлекался Бурлюк.

4. "Жница". Бурлюк и первобытное искусство

Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

Красочный слой "Жницы" – пять сантиметров! Что подмешивал в масло Бурлюк – песок, глину? Возможно, даже грязь. Однажды в мастерской он писал картины вместе с братом. Закончив работу, брат показал ее Давиду. Но тому не понравилось, что в живописи мало фактуры. Тогда брат вышел на улицу, бросил картину лицом в грязь, а потом закрасил все, что прилипло, маслом. "Раньше живопись лишь видела, теперь она осязает" – этот постулат нового искусства тоже придумал Давид Бурлюк. А еще в этом сюжете художник явно отсылает нас к первым наскальным рисункам, изображающим доисторических быков на стенах пещер.

5. "Японка, сеющая рис". Бурлюк и футуризм

Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

Многорукая японка на рисовом поле – одна из картин японского периода, почти не изученного в творчестве Бурлюка. В Стране восходящего солнца, до которой только-только докатились слухи об изобретенном в Италии футуризме, художник пробыл недолго, с 1920 по 1921 год. Спустя десять дней после приезда Бурлюк уже открыл в Токио "Первую выставку русских художников", а потом отправился в тур по стране. В японский период художник создал около 300 пейзажей, и почти половина всех работ так и осталась в японских музеях и частных коллекциях. "Японка, сеющая рис" – характерное футуристическое полотно того времени. Художники-футуристы стремились красками передать ощущение движения – многократно писали один и тот же объект и смещали его контуры, изображая таким образом разные фазы движения. Но если футуристы предпочитали город с его шумом и суетой на улицах, то Бурлюк показал японскую деревню и сделал главной героиней жницу, совершающую религиозный обряд. Картину он подарил своему близкому другу Владимиру Маяковскому во время приезда поэта в Америку. А после его смерти через Лилю Брик снова вернул полотно себе.

6. "Цветок бананового дерева". Бурлюк и Гоген

Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

В Японии Бурлюк путешествует не только по крупным городам, но и уезжает на острова Огасавара. Живя в тропическом рае, затерянном в Тихом океане, художник ощущает свою связь с Полем Гогеном, сбежавшим из Парижа на Таити. Даже местные жители напоминали Бурлюку гогеновские сюжеты. В это время палитра Бурлюка становится такой же яркой и сочной, как и экзотические цветы вокруг. "Цветок бананового дерева" – самая яркая иллюстрация творческого диалога между Бурлюком и французским мастером.

7. "Рабочие". Бурлюк в Америке

Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

Бурлюк так любил технические новшества, что даже изобрел свой собственный стиль в живописи – "радио-стиль". В Америке, куда он эмигрировал, его приводили в восторг радиоприемники, тогда еще казавшиеся диковинкой. Впечатляли художника и масштабные стройки небоскребов на Манхэттене, и люди, работающие на большой высоте без страховки. В 1926 году, чтобы поразить воображение посетителей выставки в Филадельфии, посвященной 150-летию независимости США, Бурлюк пишет полотно размером два на три метра. На нем он изображает шествие строителей на фоне небоскребов. Картину "Рабочие", к великому сожалению Бурлюка, так и не удалось продать. А так как своей мастерской у него не было, ее пришлось снять с подрамника и свернуть. Несколько лет она пролежала в сложенном виде на чердаке, что не пошло ей на пользу – большая часть полотна была утрачена, уцелел только центральный фрагмент с лицами рабочих. Сохранившаяся часть представлена на выставке, а если навести на нее планшет, на экране появится виртуальная реконструкция. Бурлюку этот прием точно понравился бы.

Музей русского импрессионизма, Ленинградский проспект, 15, с. 11

До 27 января

Взрослый билет – 400 рублей, льготный – 100-200, дети до 18 – бесплатно