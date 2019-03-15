Новый МХАТ: 100 дней Боякова, Кончаловский и запрет пьянства

Все, что нужно знать про изменения в МХАТ имени Горького, – первая премьера в правление нового худрука, увольнение за пьянство и петиция министру культуры.

Эдуард Бояков. Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В декабре 2018 года худруком МХАТа был назначен продюсер и режиссер Эдуард Бояков, сменивший на этом посту Татьяну Доронину – основателя театра, которая возглавляла его с 1987 года. Доронина стала президентом. Бояков – в прошлом директор главной театральной премии "Золотая маска", создатель фестиваля современной пьесы "Новая драма" и худрук московского театра "Практика" – пришел в МХАТ с новой командой. Его заместителем по творческой работе стал актер Сергей Пускепалис, заместителем по литературной части – писатель и публицист Захар Прилепин.

Хотя перестановки обошлись без открытых конфликтов с труппой, полностью гладким процесс смены руководства не назовешь. На минувших выходных стало известно об увольнении из театра актера Антона Хомятова. По словам артиста, отношения с худруком испортились после того, как Бояков встретил его в лифте в антракте и почувствовал от него запах алкоголя. Свое состояние Хомятов объяснил проблемами с сердцем и пользой спиртного для связок – у него в тот день болело горло. Ну и, кроме того, "выпить 50 грамм – это нормально". После злополучной встречи досталось всей труппе – Бояков пригрозил отменить спектакль, если кто-то придет "навеселе". Хомятову мера показалась слишком строгой. Он отметил, что тут сложно найти непьющего человека, сославшись на 22-летний стаж работы в еще одном театре "старой закалки" – Малом.

Недоволен действиями Боякова оказался и один из зрителей МХАТа, преданный поклонник Дорониной, и создал в интернете петицию в ее защиту, адресовав ее министру культуры. Причина возмущения в том, что якобы новый худрук нарушает полномочия Дорониной при формировании репертуара МХАТа, а должность президента театра в целом является формальной. Главное требование – "обеспечить гарантии преемственности репертуарной политики театров". Впрочем, поддержали его немногие – на момент подготовки статьи обращение собрало чуть более 550 подписей.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов[

Несмотря на отдельные возмущения, первая премьера при новом худруке состоялась, причем ровно к 100 дням после смены власти, – 14 марта показали "Сцены из супружеской жизни" в постановке Андрея Кончаловского по Ингмару Бергману. В главных ролях – любимые артисты Кончаловского: жена режиссера Юлия Высоцкая и Александр Домогаров. Сюжет адаптирован и перенесен в 90-е. Выбор времени не случаен: распад СССР драматически совпал с крушением традиционных ценностей.

В нынешнем сезоне это явно не последняя премьера – на встрече с труппой Бояков заявил, что в 2019-м театр должен представить около десяти новых постановок, в том числе восстановить "Синюю птицу" 1908 года и поставить балет "Мама" в хореографии британца Артура Питы. Также, как водится, в театре планируют открыть несколько экспериментальных лабораторий: современной драматургии, будущего театра и проекта Захара Прилепина "Есенин".

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Эдуард Бояков,

художественный руководитель МХАТ имени Горького:



"Есть темы, фигуры и режиссеры, которые интересны всем, и есть вопросы, над которыми мы размышляем на протяжении всей жизни. Например, о любви, о семье. Кончаловский – мэтр, который может быть интересен разным поколениям. Мы сделали спектакль "Сцены из супружеской жизни", ориентируясь на постоянную публику, зрителей, которые знают и любят наш театр. С другой стороны, не будем лукавить, мы ждем новых зрителей, на них в том числе рассчитана новая репертуарная политика, которая очень разнообразна: наряду с текстами Бергмана со сцены будут звучать произведения современных российских авторов.

МХАТ имени Горького – академический театр, и мы очень дорожим этой буквой "А", оставшейся в названии. Он был и останется репертуарным театром, не превратится в продюсерскую площадку. Сейчас в нем происходит некоторая трансформация, приходят новые люди, но это естественно".

Антон Хитров, театральный критик:

"Эдуард Бояков – один из знаковых персонажей российского театра нулевых, возможно, самый талантливый театральный продюсер того времени, человек, который поднял фестиваль "Золотая маска", такой театральный Форд.

Однако после присоединения Крыма Бояков отрастил бороду и стал придерживаться патриотической риторики.

Бояков – очень амбициозный худрук, при нем в МХАТе обязательно что-то изменится, в управленческом и организационном плане точно. Изменения коснутся внешнего облика и интерьеров театра, который находится не в очень хорошем состоянии, его афиш и сайта – все это ждет ребрендинг. Я думаю, что там снова будут заполняться залы, которые раньше пустовали, появятся принципиально новые авторы на афише. Нужно работать и с труппой, которая находится не в очень хорошей профессиональной форме, это главная задача худрука сейчас.

Другой вопрос – это содержательные изменения. Либо Бояков будет придерживаться той идеологии, о которой он заявляет, и в этом случае, на мой взгляд, у него ничего хорошего не выйдет, потому что не бывает хорошего великодержавного театра. Кроме того, с таким дискурсом ему сложно будет найти хороших режиссеров. Хотя, например, Константин Богомолов уже заявил, что готов к сотрудничеству. Есть и другой вариант: вся эта риторика для красоты, а Бояков сможет провести изменения по существу. В этой ситуации очень важно посмотреть, что поставил Кончаловский, это программный спектакль. Но я его пока не видел".