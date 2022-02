"АукцЫон", Дельфин и лекция о нелегкой жизни миллениалов. Афиша на неделю

Леонид Федоров и группа "АукцЫон" дадут большой летний концерт, Дельфин выступит в "Музеоне", а журналист Малкольм Харрис расскажет о проблемах миллениалов – редакция портала Москва 24 выбрала самые интересные события недели.

"АукцЫон" в "Музеоне"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Легенды авангардного рока дадут большой летний концерт. Уже 40 лет Леонид Федоров и его товарищи по группе остаются одним из самых интересных и многогранных коллективов отечественной сцены. На предстоящем концерте музыканты обещают исполнить свои лучшие песни. Как обычно, сопровождать выступление будет экстравагантное шоу с Олегом Гаркушей в главной роли.​

Где: Парк искусств "Музеон"



Когда: 16 августа, 20:00

"Кто убил Анну" в "Практике"

Повествование Алексея Розина в исполнении ученицы Дмитрия Брусникина Марины Васильевой. На сцене нет декораций, актриса выступает в повседневной одежде, оформление пространства в этом минималистичном спектакле предоставлено зрителю и его воображению. Актриса рассказывает классическую историю, созданную Львом Толстым, и предлагает альтернативные концовки романа.

Где: Театр "Практика"



Когда: 16 августа, 20:00

Дельфин в "Музеоне"

Андрей Лысиков выпустил в этом году свой, возможно, самый яростный альбом "442". Пластинка стала одной из наиболее обсуждаемых записей сезона, с новым материалом Дельфин отыграл концерты в 15 городах России. Сейчас музыкант ушел в сторону более гитарного звучания, но стихи Андрея сохраняют узнаваемый стиль. Дельфин – это голос рассерженного героя эпохи, полный скепсиса, пессимизма и, главное, бескомпромиссной честности.

​

Где: Парк искусств "Музеон"



Когда: 17 августа, 20:00

Comeback Kid в Pravda



Ветераны канадской хардкор-сцены едут в Москву. С годами Comeback Kid становятся все злее, громче и прямолинейнее. Начиная с мелодичного хардкора, CBK перешли к более классическому звучанию. В прошлом году ребята подписали контракт с культовым лейблом Nuclear Blast, так что теперь они официально доросли до звания элиты панк-сцены.

​

Где: Клуб Pravda



Когда: 14 августа, 19:00

"Берлин, Александрплац", спецпоказ

Шедевр Райнера Вернера Фассбиндера по роману Альфреда Деблина покажут в "Каро 11 Октябрь". Режиссер настаивал, что это 15-часовое полотно следует смотреть за один сеанс. Но для телевидения "Берлин, Александрплац" все же разрезали на 14 серий, а на широком экране его обычно демонстрируют в несколько заходов.

Об этом гимне немецкому модернизму и его особом месте в фильмографии Фассбиндера расскажет киновед и критик Михаил Ратгауз.

​

Где: "Каро 11 Октябрь"



Когда: 15-19 августа, 19:30

"Как понять поколение миллениалов" в институте "Стрелка"

Почему миллениалы склонны впадать в депрессию чаще, чем представители других поколений? Справедлив ли стереотип о том, что реальность для миллениала сводится к интернету и гаджетам? Почему нынешнее поколение патологически не может определиться с выбором профессии? На эти и другие вопросы ответит автор бестселлера Kids These Days: Human Capital and the Making of Millennials Малкольм Харрис.

Лекция идет на английском языке с синхронным переводом. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте "Стрелки".

​

Где: Институт "Стрелка"



Когда: 16 августа, 20:00

"Пятница с Бэнкси" в ЦДХ

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Центральный дом художника подготовил серию мероприятий, посвященных знаменитому стрит-артисту Бэнкси, которые состоятся в эту пятницу. После осмотра масштабной выставки пройдет показ документального фильма Марко Просерпио "Кто украл Бэнкси?". Лента посвящена истории того, как в Палестине появилось граффити, оставленное анонимным художником. Находчивый местный житель понял, что изображение имеет ценность, и в буквальном смысле слова украл Бэнкси. Закадровый текст читает легенда панка Игги Поп.

​

После показа запланирована дискуссия "Кому принадлежит стрит-арт?" Ответ на этот вопрос попробуют найти художники Покрас Лампас, Миша Мост, культуролог Анастасия Четверикова и правовед Анастасия Галкина.

​

Где: Центральный дом художника



Когда: 17 августа, 19:00

"Культура андеграунда советских 70-х" в Мастерской Петра Кончаловского

Очередная лекция из цикла "Русское искусство ХХ века" посвящена искусству и жизни советских художников-нонконформистов. О зарождении московского концептуализма, соц-арта и об их отличии от западного постмодерна расскажет искусствовед, сотрудник ГМИИ им. Пушкина Константин Плотников.

​

Где: Мастерская Петра Кончаловского



Когда: 14 августа, 19:30

Sonora Columbia в Московской консерватории

В Рахманиновском зале Московской консерватории продолжается фестиваль "Собираем друзей". В среду состоится вечер колумбийской музыки. С концертом выступит квартет Sonora Columbia. Выступление посвящено истории Латинской Америки, запечатленной в мелодиях этого удивительного региона.

​

Где: Московская консерватория



Когда: 15 августа, 19:00