"Фабрика по переделке сознания". Главархив – о прошлом Парка Горького

В этом году Парк культуры и отдыха имени Горького отмечает юбилей – 90 лет.

Редакция портала Москва 24 узнала у Главархива, какие документы о парке сохранились. О молодом директоре, парашютной вышке и первом звуковом кинотеатре – в нашем материале.

Фото: ТАСС/Алексей Поддубный

"Старейший и крупнейший парк культуры столицы не оставил единого массива документальных свидетельств своей истории. Они оказались рассеянными сразу по нескольким фондам московских архивов. Это, в первую очередь, фонды архитекторов Александра Власова, Вильямса Рындина, Владимира и Георгия Стенбергов и фонд Моссовета, где хранятся свыше 600 решений и распоряжений касательно деятельности парка", – рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко .



Здесь был Ленин

Фото: ТАСС/Наум Грановский

Сегодня уже сложно представить, но на месте Парка Горького всего 100 лет назад была стихийная свалка. Расчистили ее перед созданием сельскохозяйственной выставки, которую в 1923 году посетил Ленин.

Планировку создавал архитектор-авангардист Константин Мельников. Основан парк 12 августа 1928 года, а имя советского писателя было присвоено парку только через четыре года – в честь 40-летия общественной и литературной деятельности Максима Горького.

"Золотой век" Бетти Глан

Директор Центрального парка культуры и отдыха Б.Н. Глан рассказывает маршалу С М. Буденному о парке, 1935 год. Главархив Москвы

Парашютная вышка, теннисные корты, декоративный бассейн, аттракционы, специальный городок для детей, выставки, праздники – все это (и многое другое) появилось в парке благодаря 26-летней Бетти Глан, которая стала директором спустя год после его открытия.

Семь лет ее руководства назовут потом "золотым веком". Она заложила основы для создания парка совершенно нового типа.

"Он не ослепляет посетителя своей иллюминацией, которой в буржуазных странах хотят заставить забыться от той трудной и проклятой жизни, в которой он живет вне парка. Нет, в наших парках рабочие – хозяева жизни, они не ищут ни беснования огней, ни дурмана. Здесь, в этом парке, московские пролетарии культурно отдыхают, и здесь бьется пульс той же самой жизни, какая кипит за воротами парка", – говорилось в выпущенном в 1935 году путеводителе.

Директор сама писала сценарии праздничных мероприятий, театральных представлений, занималась художественным оформлением, выступала со статьями, популяризируя концепцию парка как "фабрику переделки сознания".

Остров танцев

Фото: ТАСС/Наум Грановский

Глан привлекла к проектированию и строительству парка целую плеяду выдающихся архитекторов: академика Ивана Жолтовского, архитектора Александра Власова, Вильямса Рындина, братьев Владимира и Георгия Стенбергов. С 1930-х годов в парке началась посадка многолетних цветов, кленов, белой акации, пестролистного ясеня, туи, голубой ели. Зодчие придумали "Зеленый театр", "остров танцев" с верандой посередине Голицынского пруда, площадь с фонтаном, оформление набережной, заложили аллеи.

За генеральный проект парка Александр Власов получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже.

Первый звуковой кинотеатр

Фото: Харрисон Форман

Именно в Парке Горького появился первый в Москве звуковой кинотеатр. Он был открыт в здании, где сейчас находится дирекция, и проработал до войны, а в 1942 году был разрушен бомбой.

"Только по архивам можно узнать, что весь спортивный и лыжный инвентарь парка был передан для нужд действующей армии в октябре 1941 года. Далеко не все москвичи помнят и о планах размещения в парке Бородинской панорамы или о Выставке трофейного вооружения, которая появилась в там в апреле 1943 года, для работы на которой специальным решением Моссовета направляли неработающих трудоспособных жителей Москвы", – отметил начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко .



Выставка кроликов и подпись Герберта Уэллса

Фото: ТАСС/Наум Грановский

В своих мемуарах Бетти Глан вспоминала, что в праздничные дни число посетителей доходило до 100 тысяч человек — цифра, эквивалентная сегодняшним показателям. Архивы Москвы хранят Книгу отзывов почетных гостей с автографами Ромена Роллана, Герберта Уэллса и многих других.

А мероприятий в парке было великое множество: от постоянной выставки по кролиководству, открытой в 1932 году, до Московской Олимпиады 1980 года, подарившей парку уникальный цветомузыкальный фонтан, от спартакиад школьников и молодежных карнавалов до праздников газеты "Вечерняя Москва" и выставок "Электроника и электротехника в науке и быту Японии".