"На Трубе": исторический променад с Чеховым, Толстым, Чайковским и "Оливье"

27, 28 и 29 марта – премьера исторического променада с Чеховым, Толстым, Чайковским, Достоевским, Горьким, шампанским и "Оливье".
"На Трубе" – увлекательное путешествие во времени и пространстве. Удивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади, сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, приоткрывает свои тайны. Волшебный экскурс в историю в сопровождении семи проводников, семи знаменитых артистов, каждый из которых выступает в классическом театральном амплуа, заставит ожить мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Вы окажетесь рядом с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым, Горьким и Сувориным – в самые захватывающие моменты их биографий.
Фантастически красивые интерьеры 200-летнего Дома на Трубной: мраморные лестницы и колонны, хрустальные люстры, золоченая лепнина, подлинные зеркала позапрошлого века... Вы перенесетесь более чем на столетие назад и окажетесь в ресторане "Эрмитаж" – самом модном месте Москвы рубежа XIX-XX веков. Здесь царил легендарный ресторатор Люсьен Оливье, придумавший культовый салат, который стал символом русской кухни. Вы попробуете его из рук самого автора...
Видео: YouTube/Московский театр Школа современной пьесы
7 мифов Дома на Трубе
Максим Горький. В 1902 году Максим Горький устроил банкет по случаю премьеры спектакля по пьесе "На дне" в Московском Художественном театре.
Антон Чехов. В 1897 году Антон Павлович Чехов встретился с издателем Сувориным. Встреча закончилась драматично...
Люсьен Оливье. Товарищество "Гостиница Эрмитаж Оливье" была самой дорогой ресторацией Москвы. Здесь готовили знаменитый салат.
"Зимний сад". "Татьянин день" – праздник Московского университета. В этот день начинались зимние каникулы. В этот день облик ресторана "Эрмитаж" менялся до неузнаваемости.
Федор Достоевский. Знаменитую речь о Пушкине Федор Михайлович Достоевский читал на заседании Общества любителей русской словесности. Она понравилась не всем.
Дом Свиданий. В гостинице "Эрмитаж" приезжим "нумера" не сдавались. Только на время.
Петр Чайковский. В 1877 году Петр Ильич Чайковский отмечал свою свадьбу с девицей Антониной Милюковой. Супруги были женаты всю жизнь, но не прожили вместе ни одного дня.
Семь незабываемых экскурсий проведут для вас семь проводников, народные артисты России:
Ирина Алферова, народная артистка России, лирическая героиня;
Татьяна Веденеева, народная артистка России, социальная героиня;
Александр Галибин, народный артист России, благородный отец;
Владимир Качан, народный артист России, резонер;
Ольга Овчинникова, народная артистка России, благородная мать;
Юрий Чернов, народный артист России, простак;
Владимир Шульга, народный артист России, злодей;
А может быть и:
Татьяна Васильева, народная артистка России, дуэнья;
Иосиф Райхельгауз, народный артист России, тиран;
Ольга Гусилетова, заслуженная артистка России, инженю.
Представление закончится в историческом зале "Эрмитаж", где вы встретитесь с Чеховым и Толстым. В финале вас ждет невероятное перемещение во времени: вы окажетесь в интерьерах знаменитого ресторана Оливье.
Мы ждем вас на самом историческом иммерсивном спектакле Москвы!
Билеты доступны по ссылке.