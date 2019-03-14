"На Трубе": исторический променад с Чеховым, Толстым, Чайковским и "Оливье"

27, 28 и 29 марта – премьера исторического променада с Чеховым, Толстым, Чайковским, Достоевским, Горьким, шампанским и "Оливье".

Фото: Мария Куль﻿чицкая

"На Трубе" – увлекательное путешествие во времени и пространстве. Удивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади, сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, приоткрывает свои тайны. Волшебный экскурс в историю в сопровождении семи проводников, семи знаменитых артистов, каждый из которых выступает в классическом театральном амплуа, заставит ожить мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Вы окажетесь рядом с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым, Горьким и Сувориным – в самые захватывающие моменты их биографий.

Фантастически красивые интерьеры 200-летнего Дома на Трубной: мраморные лестницы и колонны, хрустальные люстры, золоченая лепнина, подлинные зеркала позапрошлого века... Вы перенесетесь более чем на столетие назад и окажетесь в ресторане "Эрмитаж" – самом модном месте Москвы рубежа XIX-XX веков. Здесь царил легендарный ресторатор Люсьен Оливье, придумавший культовый салат, который стал символом русской кухни. Вы попробуете его из рук самого автора...

Видео: YouTube/Московский театр Школа современной пьесы

7 мифов Дома на Трубе

Максим Горький. В 1902 году Максим Горький устроил банкет по случаю премьеры спектакля по пьесе "На дне" в Московском Художественном театре.

Антон Чехов. В 1897 году Антон Павлович Чехов встретился с издателем Сувориным. Встреча закончилась драматично...

Люсьен Оливье. Товарищество "Гостиница Эрмитаж Оливье" была самой дорогой ресторацией Москвы. Здесь готовили знаменитый салат.

"Зимний сад". "Татьянин день" – праздник Московского университета. В этот день начинались зимние каникулы. В этот день облик ресторана "Эрмитаж" менялся до неузнаваемости.

Федор Достоевский. Знаменитую речь о Пушкине Федор Михайлович Достоевский читал на заседании Общества любителей русской словесности. Она понравилась не всем.

Дом Свиданий. В гостинице "Эрмитаж" приезжим "нумера" не сдавались. Только на время.

Петр Чайковский. В 1877 году Петр Ильич Чайковский отмечал свою свадьбу с девицей Антониной Милюковой. Супруги были женаты всю жизнь, но не прожили вместе ни одного дня.

Фото: Мария Куль﻿чицкая

Семь незабываемых экскурсий проведут для вас семь проводников, народные артисты России:

Ирина Алферова, народная артистка России, лирическая героиня;

Татьяна Веденеева, народная артистка России, социальная героиня;

Александр Галибин, народный артист России, благородный отец;

Владимир Качан, народный артист России, резонер;

Ольга Овчинникова, народная артистка России, благородная мать;

Юрий Чернов, народный артист России, простак;

Владимир Шульга, народный артист России, злодей;



Фото: Мария Куль﻿чицкая

А может быть и:

Татьяна Васильева, народная артистка России, дуэнья;

Иосиф Райхельгауз, народный артист России, тиран;

Ольга Гусилетова, заслуженная артистка России, инженю.

Представление закончится в историческом зале "Эрмитаж", где вы встретитесь с Чеховым и Толстым. В финале вас ждет невероятное перемещение во времени: вы окажетесь в интерьерах знаменитого ресторана Оливье.

Мы ждем вас на самом историческом иммерсивном спектакле Москвы!

Билеты доступны по ссылке.