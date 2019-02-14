"Асса" на большом экране и ﻿5 хитов русского рока, которые там звучат

﻿В конце марта "Синематека Искусство кино" при поддержке "Мосфильма" выпускает в повторный прокат одну из самых ярких лент перестроечного кинематографа – фильм Сергея Соловьева 1987 года "Асса". Это главный "контркультурный" кинопроект десятилетия: зрители "Ассы" впервые узнали о существовании австралийского рокера Ника Кейва, увидели "железный занавес" и услышали песни, которые не передавали по Всесоюзному радио. Вспоминаем главные из этих песен.

﻿"Здравствуй, мальчик Бананан!"

﻿Фанк-рок-номер Юрия Чернавского, записанный вместе с группой "Веселые ребята" в 1982 году, звучит в самом начале фильма и это неслучайно: одного из главных героев "Ассы" зовут Банананом (Сергея Бугаева).

﻿Видео: YouTube/Виталий Урусов﻿

﻿"Город золотой"

Фолк-баллада Владимира Вавилова и Анри Волохонского, ставшая знаменитой благодаря группе "Аквариум", звучит в самой романтической сцене фильма – в кабинке канатной дороги "Ялта – Горка".

Видео: YouTube/vereiana

"Плоскость"

Трек с "Синего альбома" группы "Аквариум" во время сна Бананана, похожего на экспериментальный видеоарт 1960-х в духе Стэна Брекиджа.

Видео: YouTube/Аквариум – тема

"Чудесная страна"

﻿Песня 1985 года группы "Браво" звучит в самом драматичном эпизоде фильма. Кстати, на момент выхода фильма "Асса" на экраны Жанна Агузарова уже не была вокалисткой яркого российского рок-проекта.

Видео: YouTube/Браво – тема

"Перемен!"

Виктор Цой появляется в финале фильма в образе нового солиста ресторанного ансамбля "без страха и упрека". "Перемен!" – самый известный постпанк-номер в истории русского рока: в 2006 году кавер-версию песни представила эстрадная звезда Надежда Кадышева.

Видео: YouTube/VictorTsoyForever

В прокате с 28 марта