"Асса" на большом экране и ﻿5 хитов русского рока, которые там звучат

В конце марта "Синематека Искусство кино" при поддержке "Мосфильма" выпускает в повторный прокат одну из самых ярких лент перестроечного кинематографа – фильм Сергея Соловьева 1987 года "Асса". Это главный "контркультурный" кинопроект десятилетия: зрители "Ассы" впервые узнали о существовании австралийского рокера Ника Кейва, увидели "железный занавес" и услышали песни, которые не передавали по Всесоюзному радио. Вспоминаем главные из этих песен.
"Здравствуй, мальчик Бананан!"
Фанк-рок-номер Юрия Чернавского, записанный вместе с группой "Веселые ребята" в 1982 году, звучит в самом начале фильма и это неслучайно: одного из главных героев "Ассы" зовут Банананом (Сергея Бугаева).
Видео: YouTube/Виталий Урусов
"Город золотой"
Фолк-баллада Владимира Вавилова и Анри Волохонского, ставшая знаменитой благодаря группе "Аквариум", звучит в самой романтической сцене фильма – в кабинке канатной дороги "Ялта – Горка".
Видео: YouTube/vereiana
"Плоскость"
Трек с "Синего альбома" группы "Аквариум" во время сна Бананана, похожего на экспериментальный видеоарт 1960-х в духе Стэна Брекиджа.
Видео: YouTube/Аквариум – тема
"Чудесная страна"
Песня 1985 года группы "Браво" звучит в самом драматичном эпизоде фильма. Кстати, на момент выхода фильма "Асса" на экраны Жанна Агузарова уже не была вокалисткой яркого российского рок-проекта.
Видео: YouTube/Браво – тема
"Перемен!"
Виктор Цой появляется в финале фильма в образе нового солиста ресторанного ансамбля "без страха и упрека". "Перемен!" – самый известный постпанк-номер в истории русского рока: в 2006 году кавер-версию песни представила эстрадная звезда Надежда Кадышева.
Видео: YouTube/VictorTsoyForever
В прокате с 28 марта