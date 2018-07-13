Братья Грим – о чужих желаниях, мечтах детства и скрытых талантах

Прогремев в середине нулевых синглами "Ресницы" и "Кустурица", близнецы Константин и Борис Бурдаевы "прописались" на ведущих российских фестивалях. Нынешняя дискография группы "Братья Грим" составляет шесть студийных альбомов, а из титульных братьев в ней остался один Константин, намеренный 13 июля отметить 20-летие со дня основания коллектива большим летним концертом в "ГлавClub Green Concert".

Перед выступлением Константин ответил на вопросы портала Москва 24.

Фото: Юрий Ярдов



Самый популярный стереотип о вас.

Что я рыжий.

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил.

Нет таких вещей.

Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь.

В съемки на проектах а-ля "Жестокие игры" на федеральном телеканале.

На что вам никогда не хватало смелости?

Прыгнуть с парашютом.

Ваш главный скрытый талант.

Запоминать лица людей.

За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

За свою доверчивость.

В какой точке мира вам комфортнее всего?

Не поверите – в Москве.

Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить.

Стать участником популярной группы.

На сколько лет вы себя чувствуете?

На 24.

Фото: предоставлено пресс-службой

Что скорее получит от вас какой-то эмоциональный отклик – музыка, книга или кино?

То, что сделано искренне, а не ради выгоды.

Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?

Конечно же мое, но не скажу какое. А те, кто говорят об исполнении чужих желаний, врут.

Место в Москве, куда хочется возвращаться снова и снова.

Домой.