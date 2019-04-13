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Культура

13 апреля, 08:00

ГУМ стал витриной современного искусства

культура выставки weekend

﻿Новый фестиваль российского современного искусства ГУМ-Red-Line в легендарном магазине на Красной площади показывает лучших художников, работающих в разных направлениях.

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Идея выставки-фестиваля "Одна семья" возникла из арт-проекта "Современное искусство на обложке BoscoMagazine". На протяжении четырех лет, начиная с 2015 года, 16 признанных звезд нашей арт-сцены (среди них – AES+F, Владимир Дубосарский, Олег Кулик, Андрей Бартенев, Павел Пепперштейн, Гриша Брускин, Айдан Салахова) создавали оригинальные произведения на тему семьи, а каждая обложка журнала становилась выставкой (и публикацией) одной картины.

Теперь их показывают все вместе, вдоль первой линии магазина тянется выставка с живописью, рисунками, скульптурой и видео, кроме того, для каждого из участников выстроен отдельный павильон, где представлен его личный и творческий "портрет" – известные работы и видеонарезка из интервью. Одновременно на третьем этаже открывается художественная галерея ГУМ-Red-Line, где можно посмотреть и купить работы художников.

Участники выставки

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С 13 апреля по 28 мая
ГУМ
Красная площадь, 3

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