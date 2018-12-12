Лидер Brazzaville Дэвид Браун – о московских рынках, метро и любимых местах города

С основателем группы Brazzaville Дэвидом Брауном мы встретились за неделю до его концерта в клубе "16 Тонн". Впервые приехавший в Россию в 2003 году, Дэвид уже не сможет точно сказать, сколько именно концертов отыграл в нашей стране – как минимум больше многих местных старожилов.

Музыкант рассказал порталу Москва 24 о своих любимых местах в городе, особенностях русского характера и о том, как, по его мнению, изменилась столица за последние 15 лет.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москва тогда и сейчас

Первый раз я оказался в Москве и в России благодаря Артемию Троицкому. Он написал мне в 2000-м или в 2001 году на электронную почту – я тогда подумал, что это аспирант какого-то университета, изучающий музыку. В общем, я прислал ему диск, который, как оказалось, у него уже был, потом прислал другой, и уже позже узнал, что это известный и уважаемый критик. Примерно в то время я переехал в Барселону, и он пригласил меня приехать с группой и организовал нам выступления. Мы дали два концерта – в "Б2" и в Red Club в Петербурге.

Откровенно говоря, Россия показалась мне фантастически чуднЫм местом: боже мой, я вообще не мог понять, как тут все работает. А потом нас пригласили снова, после этого – еще раз, уже на целый тур с концертами в Казани, Екатеринбурге, Сочи. Было сразу много городов, и это был необычный и очень интересный опыт.

Все это случилось еще до того, как Россия начала быстро меняться. Я помню эти старые аэропорты, где работали злые женщины с золотыми зубами, все время кричавшие: "Здесь ходить нельзя!" Я очень рад, что мне довелось своими глазами наблюдать трансформацию вашей страны. Эти изменения колоссальны! Причем не только касательно Москвы и Санкт-Петербурга. Я вижу много региональных городов, и в каждом из них – огромные изменения к лучшему в плане инфраструктуры.

Для меня Москва сегодня (возможно, прозвучит как лесть, а не хотелось бы) – один из лучших городов мира. Здесь чувствуешь себя безопасно, здесь легко передвигаться, есть много парков, музеев, различных мероприятий и интересных мест. Это очень живой, энергичный город.

Вообще я считаю, что как иностранец ты должен ценить все хорошее, что видишь, и не зацикливаться на плохом.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

О московском метро

Московское метро – это нечто. Нужно видеть нью-йоркское, чтобы понять, что к чему. Вот там ужасно – оно дорогое, вонючее, тесное, там постоянно что-то не работает, станции неинтересные. В Москве все наоборот! И еще мне очень нравилась тема со старыми турникетами у вас – мне кажется, в этой истории кроется фундаментальное различие между Россией и Западом: там двери турникета закрыты, ты компостируешь билет, они открываются, и ты проходишь. В Москве было так: турникеты открыты и, если ты не прокомпостируешь билет, они накажут тебя. Они словно говорят: "Ну-ну, давай, попробуй!" А потом бьют тебя и еще играют после этого мелодию такую забавную.

Даниловский рынок, гостиница "Украина" и храмы

Сейчас в Москве мне нравится Парк Горького – там очень красиво, особенно летом. Иногда я встречаюсь с друзьями в ресторане на 29-м этаже отеля "Украина" – там отличный вид, плюс в этой гостинице я останавливался во время своего самого первого визита в Москву. До реставрации этот отель был таким, очень советским местом, сейчас он более пафосный, но вид все тот же.

Раньше я много раз останавливался на Тульской и ходил на Даниловский рынок – тоже до его реконструкции. Сейчас это хипстерское место, там есть, например, ресторан "Bô", где можно поесть прекрасный вьетнамский суп и манговый шейк. А раньше этот рынок был довольно депрессивным и некомфортным пространством, с продавцами, кричащими: "Эй, купи мои помидоры!" Не знаю, кричат ли они и сейчас, но сама атмосфера изменилась.

На Большой Никитской рядом с Вознесенским переулком есть Храм Вознесения – очень милая маленькая церковь, атмосферное место. В Москве вообще очень много красивых церквей.

Из музеев мне больше всего нравится Мультимедиа Арт Музей. А еще – Пушкинский, "Гараж", недавно был в Институте русского реалистического искусства – просто отличное пространство с интересной коллекцией.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Среди московских мест есть одно просто невероятное – пхеньянский ресторан "Корё". Он расположен рядом с Ленинским проспектом, находится в подвале, и это что-то с чем-то. Там на экранах показывают программы с северокорейскими рокерами, исполняющими музыку перед генералами, в зале висят картины с рабочими, сам интерьер тоже очень антуражный. При этом все очень и очень серьезно. А еще там есть странная потайная комната, куда сами корейцы приходят попеть в караоке, так что оттуда постоянно вываливаются какие-то пьяные мужчины, которые начинают приставать к официанткам (тоже кореянкам), потом их оттуда вышвыривают... В общем, это все ужасно странно и атмосферно!

О скрытой красоте некрасивых мест

У меня накопилось очень много приятных воспоминаний о разных уголках Москвы, даже о Курском вокзале. Ведь красоту можно найти и в не самых красивых местах. Я помню, там в киоске работала женщина, у которой я всегда покупал воду перед поездом. И она была такая милая! То есть поначалу, конечно, не была. Но я каждый раз улыбался ей, говорил "спасибо", и она оказалась очень дружелюбной. А в другой стороне вокзала, где-то в дальнем углу есть такое скрытое от всех место, где делают сумасшедше-прекрасный кофе. Красота как раз в этих маленьких скрытых сокровищах.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

О русском "странно" и китайском "странно"

Мы ездим не только по России. У меня было три тура в Китае, и в марте я снова поеду в китайский тур по восьми городам. Это, конечно, совершенно другой опыт, отличный от всего. Очень чудной. Но по-другому чудной. Русское "чудное" и китайское "чудное" – это два совершенно не похожих друг на друга "чудных".

Китайское начинается с того, что где бы ты ни был – улица, парк, торговый центр – везде будет в пять раз больше людей, чем ты привык видеть. И ты понимаешь, как бы мы жили, если бы на планете было в пять раз больше людей. А еще еда. Первые пару дней в Китае я думаю: прекрасно, китайская еда! А на третий день – боже мой, дайте мне что угодно без вкуса китайской еды. Потому что в Китае этот вкус у всего! Даже завтрак будет типично китайским.

Вообще я питаю огромное уважение к китайцам, это невероятно работящие люди со своей системой моральных ценностей. Но Китай – не то место, где я чувствую себя комфортно, мне намного комфортнее в России. Мне кажется, эта страна ближе моему собственному характеру. Плюс я немного понимаю по-русски.

О квартирниках

Я помню точно тот день, когда зародилась идея квартирников – ко мне на концерт в Барнауле пришел парень по имени Саша, очень интересный человек. Он спросил, не хотел бы я попробовать организовать квартирник. Конечно, я в тот момент понятия не имел, что это такое. Он мне объяснил, и я подумал, что это очень классная идея, а впоследствии просто влюбился в этот формат. Ко мне на квартирники приходило много людей, они приносили какую-то еду, фрукты, мы играли, потом делали перерыв, в это время девушки шли на кухню, резали эти фрукты для всех, люди общались, я снова играл... Это настолько уютно! Я даже не знаю, сколько квартирных концертов с тех пор отыграл. А потом мне пришла в голову идея "ночного завтрака". Ведь так здорово есть завтрак вечером. Так что на моих квартирниках появилась "фишка" в виде блинчиков от меня для зрителей.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

О русском характере

Русский характер очень отличается от американского и европейского. Я помню, в свой первый раз здесь я возвращался в отель и на входе сразу обратился к девушке на ресепшене, поздоровался и спросил, как у нее дела. Она на меня посмотрела непроницаемым взглядом и ничего не ответила. Я подумал: боже, я что-то сделал ей и забыл? В Америке у нас очень сильная культура сервиса, так что, если кто-то не отвечает на приветствие, мы воспримем это так, что человек нас буквально ненавидит. Но вообще в этом плане Москва сильно изменилась.

На самом деле, как только ты перестаешь пытаться все понять и просто принимаешь происходящее, наружу выходит уникальная и очень подкупающая сторона. В России столько прекрасных и талантливых людей – ученых, музыкантов, здесь действительно глубокая и многогранная культура.

Вообще все это очень забавно, потому что в молодости мне бы и в голову никогда не пришло захотеть приехать в Россию. А сейчас эта страна стала огромной частью моей жизни! Интересно, как жизнь ведет тебя ей одной известным путем.

О малом бизнесе в России

Сегодня с Россией меня связывают не только гастроли, но и бизнес – пять лет назад мы вместе с другом, который был фаном Brazzaville, основали компанию, которая занимается производством микрофонов. На Западе они хорошо продаются, многие известные продюсеры, звукорежиссеры и исполнители пользуются ими (Coldplay, Radiohead, продюсеры Adele и One Republic). Наша фабрика расположена в Туле, там работают 20 человек, которые делают абсолютно все – от самого начального до конечного этапа производства. Сегодня это уже старомодный способ.

Есть еще один важный для меня момент – наш очень камерный проект способен оказывать значительное влияние на местное сообщество. Допустим, ребенок женщины, которая собирает наш микрофон, будет смотреть телевизор и по федеральному каналу увидит выступление артиста с микрофоном, который сделала его мама. Он будет горд своей мамой, городом, страной, и это чувство будет распространяться на людей вокруг него. Это очень здорово.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

О предстоящем концерте

В последнее время у нас было много необычных концертов – концерты на крыше, на корабле, выступления с оркестром. Так что событие в "16 Тонн" – это старый, добрый олдскульный концерт Brazzaville в типичном для этого месте. Правда, несколько новых песен мы все равно сыграем.

Москва в трех словах

Холмистый кольцевой город.

Группа Дэвида Брауна Brazzaville выступит 14 декабря в клубе "16 Тонн". Начало концерта – в 20:00.



Лиза Минаева