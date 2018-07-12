Загадки Храма Василия Блаженного: 10 фактов об одном из главных символов столицы

12 июля 1561 года (по старому стилю – 29 июня) на Красной площади был освящен Покровский собор, впоследствии ставший известным как Храм Василия Блаженного. В честь годовщины редакция портала Москва 24 решила рассказать о самых интересных фактах из истории храма, являющегося одним из главных символов столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полное название храма – Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Состоит из десяти церквей с возвышающейся в центре церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Святыня была построена по указу Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством и присоединения его к Московскому государству.

У Покровского собора были предшественники – отдельные деревянные церкви, которые возводили на Красной площади в ознаменование побед, одержанных во время Казанских походов Грозного. Вскоре они сменились деревянным храмом с семью приделами, а в 1555 году началось возведение каменного собора, которое было завершено в 1561-м.

Четыре из десяти церквей собора (церкви Александра Свирского, Григория Армянского, Киприана и Иустины, Трех Патриархов Константинопольских) посвящены святым, дни поминовения которых совпадали с днями самых важных боев за Казань.

Относительно имен и национальностей архитекторов, работавших над строительством собора, не существует единого мнения. По самой распространенной теории, его возведением руководили русские мастера Барма и Постник, некоторые же считают, что это был итальянский архитектор, он же привнес и ренессансные мотивы в архитектуру собора.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

"Народное" название собора – Храм Василия Блаженного – происходит от придела, названного в честь московского святого, умершего незадолго до начала строительства и канонизированного в 1588 году. Мощи блаженного, изначально захороненные у Покровского собора, считались чудотворными. Одновременно с канонизацией святого в 1588 году по указу Федора Ивановича над его гробницей был построен храм, ставший десятым приделом Покровского собора и получивший его имя. В то время церковь была единственной отапливаемой и работала для прихожан круглый год, что лишь способствовало росту народной любви к церкви Василия Блаженного.

Василий Блаженный родился в селе Елохово, находившемся на территории современного Басманного района. Отданный родителями на обучение к сапожнику, он обнаружил дар предвидения во время работы: когда один из заказчиков попросил 16-летнего юношу сделать ему сапоги, которые прослужат несколько лет, тот лишь улыбнулся, а на вопрос своего хозяина заявил: "заказавший сапоги на несколько лет человек умрет завтра". Предсказание сбылось, и вскоре Василий оставил сапожную лавку, ушел в Москву и стал самым известным и почитаемым городским юродивым. Он ходил по улицам нагим, отдавал милостыню нищим, проповедовал милосердие и помощь нуждающимся. Слава о нем дошла и до Ивана Грозного, который позже стал почитать юродивого. После его смерти Иван Грозный нес ложе Василия Блаженного на погребение вместе с боярами.



Концепция многопридельного собора была признана утверждать государственные притязания Московского государства на статус "Третьего Рима" и воплощать образ святого "града обетованного". Символическое же значение раскраски куполов до сих пор вызывает споры: по одной из версий, яркие цвета также отсылают к образу Небесного Иерусалима.

Фото: depositphotos/Sloniki

Согласно одной из московских городских легенд, Наполеон планировал взорвать храм. То ли потому, что он ему очень понравился, а возможности перевезти его во Францию не было, то ли, напротив, потому, что вид собора казался французу варварским. Но храму повезло: дождь, обрушившийся на столицу, помешал осуществлению этого замысла.

Еще одна история, связанная уже с советской эпохой, также повествует о возможном уничтожении храма. Говорят, в 1930-е годы Лазарь Каганович предложил Сталину модель реконструкции Красной площади, которая освобождала место для масштабных парадов и движения автомобилей. Для наглядности Каганович убрал с макета площади фигурку собора, но в ответ получил категорическое: "Лазарь, поставь на место!"

В настоящее время Покровский собор одновременно находится в распоряжении Русской православной церкви и Государственного исторического музея, являясь его филиалом. Кроме того, храм входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Построенный из кирпича, Покровский собор отличается от большинства православных храмов отсутствием главного фасада,таким образом, ни одна из сторон храма не является "второстепенной".

Лиза Минаева