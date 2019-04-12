Как в Италии: 9 ресторанов с лучшей пиццей

Кальцоне, римская пинса и просто отличная пицца – топ-9 ресторанов от критика Елены Поляковой.

Bolognetta

Фото: Bolognetta Osteria&Pizzeria

Лично для меня – лучшая пицца в городе из тех, что довелось пробовать. Тонкое тесто, в правильном балансе мягкости и прочности: каждый кусок уверенно ложится в руку. Жир, сыр и углеводы (в хорошем смысле) в каждой принесенной пицце чувствуются на сто процентов.

Ресторан находится в торговом центре, интерьер довольно прост, но место при этом уютное и радушное. Кухня расположена за стеклянной стеной, так что можно прямо из-за стола наблюдать, как готовят вашу пиццу. Самая недорогая – "Маргарита" – обойдется в 480 рублей, но лучше доплатить и получить великолепную "Четыре сыра" или "Дьяволу". В среднем большая и тонкая пицца стоит 600–800 рублей. Разновидностей много, а еще радует, что сыры и многие колбасы здесь делают сами.

Киевская площадь, 2

ТЦ "Европейский"

Probka

Фото: Probka

Классический итальянский ресторан с отличным сервисом. Пицца здесь не главное, но получается она превосходно. Из новинок попробуйте "Пиццу с Мортаделлой" или классическую "Пиццу с чёрным трюфелем" – дорого, но стоит того! Тем более что таким качеством и постоянством могут похвастаться очень редкие рестораны. Минимально пицца стоит 550 рублей – "Маргарита" или сладкая с "Нутеллой". Та самая с трюфелем – 1990 рублей, она же и самая дорогая, конечно. Остальные виды колеблются в диапазоне 700-900 рублей.

Цветной бульвар, 2

Testa

Фото: Testa

Довольно новая и уже очень популярная небольшая пиццерия на Лесной улице. Во главе угла здесь неаполитанская пицца – жанр очень сложный! Тем ценнее уровень, с которым выступила команда проекта. Воздушное, влажное тесто, причем влага – его отличительная черта. Готовят, как и положено, без малого минуту при температуре почти 400 градусов. Вторая ценность – фирменные начинки: например, острая "Похмельная" со вкусом хинкали или фирменная Testa с невероятной мортаделлой от небольшого производства. Цена на пиццу держится в районе 400–600 рублей.

Часть команды – молодые бармены из успешного бара "Голова" на Трубной, поэтому здесь стоит попробовать еще и коктейли.

Лесная, 55 строение 1

Pinsa Maestrello

Фото: Pinsa Maestrello

Ещё один жанр по теме пиццы – пинса, или римская пицца.Эта лёгкая пицца готовится из особенного теста, с рисовой мукой, а выпекают ее в специальных печах. Поэтому она усваивается так легко, что один человек запросто съест пинсу целиком.

В Maestrello почти 20 разновидностей – хороши все. Обязательно пробуйте хиты: "Калветти" с прошутто котто, Milky Way с рикоттой, мёдом и миндалём или любую с томатным соусом. И берите сразу парочку – они маленькие и залетают на ура. Средняя цена на пинсу – 400–550 рублей.

Покровка, 16

Мытная, 74 (Даниловский рынок)

BRO&N

Фото: BRO&N Pizzeria

Главная пиццерия Патриков, что очевидно по количеству гостей там. В первые дни работы с пиццей у команды ресторана были сложности, со временем качество выровнялось. Здесь стоит попробовать пиццы "Четыре сыра" или с прошутто ди Парма. Качество стабильное, да ещё и открыто с девяти утра, так что в меню завтраков тоже есть пара маленьких пицц.

Малая Бронная, 27/14

Pizza22

Фото: Пицца 22 сантиметра

Маленькая и скромная, но очень уверенная пиццерия – петербургский бренд. Одними из первых начали готовить неаполитанскую пиццу. Не так давно в районе московского "Питера", на Китай-городе, открылся их первый филиал в столице. В меню – пицца размером 22 сантиметра, обязательно брать на пробу несколько. Советую не мучиться с выбором, а заказывать "Маргариту" – дёшево и сердито, да и понять, насколько мастеру удались тесто и комбинация, в целом можно именно по ней. Цены – около 350–550 рублей за пиццу, атмосфера дружелюбная, демократичная и очень молодежная.

Солянка, 1/2

The Y rest

Фото: The Y rest

Самое неожиданное место в этом списке – открытие и для меня в том числе. Но в этом ресторане на удивление хорошо справились с пиццей. Удача и в том, что в качестве начинок взяли идеи из бургеров. Звучит странно, но на деле – очень здорово. Тесто при этом классическое. Берите "Маргариту" с копчеными томатами, "Пепперони" с луком порей и острым армянским перцем или с ростбифом. Цена – 490–650 рублей, диаметр – 28 сантиметров.

Малая Пироговская, 8

Ciao Pasta&Pizza

Фото: Ciao Pasta&Pizza

Одна из удачных точек популярного "Депо", где можно заказать и пиццу, и домашнюю пасту. Это проект известного шеф-повара Джакомо Ломбарди, так что с качеством и ассортиментом все в порядке. Как в BRO&N, там предложат не лучшую из пицц, которую вам доводилось пробовать. Но уж коли вокруг "Депо" сейчас самый большой ажиотаж, а в выходной день не протолкнуться, то Ciao – достойная остановка.

В меню – пицца размером 22 и 30 сантиметров на типичном неаполитанском тесте: влажном, тонком и легком. Лучше всего удаётся парма с рукколой – любимая классика. Если поститесь, берите "Маринару". Цены варьируются от 300 до 650 рублей, в зависимости от размера и начинки.

Лесная, 20

Camorra Pizza e Birra

Фото: Camorra Pizza e Birra

Еще один проект из Петербурга. В меню – семь видов пиццы, большой выбор пива и пара закусок. Предельно простое место, которое идеально подойдет, если вы хотите спрятаться от суеты. Вход в него укрыт во дворе на Китай-городе. Тонкое тесто и не слишком много начинки, зато и цены умеренные: 350–500 рублей. Берите с острой салями, с козьим сыром и тыквой или закрытую – кальцоне. По выходным в меню ставят один из видов в качестве сюрприза.

Большой Спасоглинищевский, 9/1, строение 10