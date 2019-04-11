"Высшее общество", "Белый лебедь" и другие новинки кинопроката

Роберт Паттинсон играет отца-одиночку в космосе, храбрая французская девочка Даниа Де Вилье заводит дружбу с настоящим львом, а легендарный “Апокалипсис сегодня” наконец-то выходит в российский прокат – что смотреть в кино на этой неделе.

"Высшее общество"

Видео: YouTube / Русский Репортаж

Первый англоязычный фильм неудержимой 72–летней француженки Клэр Дени. Афиша с Робертом Паттинсоном в скафандре может ввести зрителя в заблуждение: это не "Интерстеллар" и не "Человек на Луне", а предельно сложное и неуютное авторское кино, которое кому-то покажется бесконечно красивым, а кому-то – отталкивающе мерзким. Клэр Дени не мечтательница, и звездное небо над головой ее интересует гораздо меньше, чем нравственный закон внутри. Поэтому в космос она отправляет заключенных – группу молодых социопатов, которые должны искупить вину перед обществом, исследовав энергию черных дыр (фотографию одной из них на днях опубликовали ученые в рамках продвижения фильма). А присматривает за уголовниками женщина-доктор, похожая на ведьму и сыгранная не без остервенения великой Жюльет Бинош. В прочих ролях – Ларс Айдингер из "Матильды", Миа Гот из "Нимфоманки" и несколько других актеров, чьи временно изуродованные гневом, страхом и шрамами лица запомнятся зрителю очень надолго. Как и полубезумный герой Паттинсона, воспитывающий ребенка вдали от Земли. В общем, это опасное и радиоактивное кино, но ценители "Космической одиссеи" и "Соляриса" в нем обязательно что-то найдут.

"Миа и белый лев"

Кадр из фильма. Фото: "КиноПоиск"

Главный (и единственный) семейный фильм недели и одновременно смертельный номер: все львы в кадре настоящие, съемки шли три года, так что маленькие актеры действительно рисковали. И все ради сказки о том, как европейская семья перебралась в Африку и купила ферму, а девочка Миа подружилась со львенком-альбиносом Чарли. Фильм так же нежен и печален, как "Хатико" и "Дорога домой", но африканское солнце и европейская деликатность определенно прибавляют ему очков. Впрочем, до советской классики "Белый Бим Черное ухо" он, несмотря на героизм актеров и красоту Мелани Лоран, все равно не дотягивает. Ну и не надо.

"Белый лебедь"

Кадр из фильма. Фото: "КиноПоиск"

Эффектный, но старомодный фильм с кинофестиваля Sundance – биография норвежки Сони Хени. Хени до сих пор остается единственной в мире трехкратной олимпийской чемпионкой в одиночном фигурном катании, но со спортом она распрощалась еще в 1936 году, когда ей было всего 24. И отправилась за океан покорять Голливуд. То, как снят этот вдохновляющий европейский фильм, напоминает об уже успевших устареть "Авиаторе" (про Говарда Хьюза) и "Амелии" (про летчицу Амелию Эрхарт). На фоне современных американских байопиков вроде "Тони против всех" – ироничных и психологичных – эта картина кажется ретро. Но ретро благородным и стильным – так что рекомендуем.

"Апокалипсис сегодня"

Кадр из фильма. Фото: "КиноПоиск"

Юбилейный прокат "Апокалипсиса сегодня" (фильму исполняется 40 лет) – редкий шанс увидеть это полотно в том виде, в котором его замышлял создатель: в режиссерской версии и на языке оригинала, но с русскими субтитрами. И это тот случай, когда слово "создатель" необязательно начинать со строчной буквы: без божественного вмешательства такое кино не делается. Фрэнсис Форд Коппола отправился в джунгли, чтобы экранизировать небольшой антиколониальный рассказ Джозефа Конрада, а в итоге провел там вместе с Марлоном Брандо, Майклом Шином и Робертом Дювалем целую жизнь и снял фильм, устремленный прямиком в вечность. И вот у нас появился шанс на три часа к ней прикоснуться.

"Короткие волны"

Кадр из фильма. Фото: ''Кинологистика''

Странный, но симпатичный гибрид "Дня радио" и "Черного зеркала": 80-минутный сборник коротких историй, произошедших в эфире вымышленной радиостанции. В одной новелле ведущие устраивают среди слушателей голосование, предлагая спасти или уничтожить произведение современного искусства. И хотя случай реальный, напоминает он в первую очередь о печально известном эпизоде с британским премьер–министром и свиньей из "Черного зеркала". А еще – о старом стендапе Эдди Мерфи, который в прямом эфире угрожал сварить живого омара, заставляя зрителей совершать платные звонки. Но фокус был в том, что телефонный номер за спасение бедолаги появлялся на экране очень быстро, а номер за казнь висел постоянно. "Коротким волнам" такого остроумия не хватает, но у них все равно есть харизма. В других эпизодах фильма герои обсуждают любовь, отношения и то, как меняется общество. Картине недостает жанровой цельности, но слушать голоса Северии Янушаускайте, Алекса Дубаса и Евгения Гришковца все равно приятно и интересно. Даже без изображения – очень, кстати, уютного – из "Коротких волн" мог бы получиться любопытный аудиоспектакль. Но пока что порекомендуем этот фильм лишь самым преданным болельщикам российского авторского кино.