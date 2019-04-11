"У красоты нет возраста": для чего нужна программа "Искусство жить" (55+)

Программу "Искусство жить" в рамках "Московского долголетия" несколько лет назад создал топ-стилист Дмитрий Винокуров. Его цель – научить людей старшего поколения не только стильно одеваться, но и получать удовольствие от того, как они выглядят. Участники программы уже прошлись по подиуму в Гостином дворе, побывали на Moscow Fashion week и поучаствовали в театрализованном показе в концертном зале "Космос". Словом, непрофессиональные модели 55+ теперь в деле: отважно дефилируют, не боятся экспериментировать со стилем и макияжем. Поговорили с Дмитрием Винокуровым и узнали у участников, как изменилась их жизнь.

Дмитрий Винокуров, президент Открытой академии парикмахерского искусства и член общественного совета департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Фото: Instagram

"Задача нашей креативной команды – научить москвичей зрелого возраста выглядеть современно, помочь расстаться с надуманными возрастными стандартами и табу. Модные издания – от глянца до таблоидов – обходят стороной интересы аудитории 55+ по коммерческим причинам. Все они живут на средства от рекламодателей – компаний из сферы моды и красоты, а эти, в свою очередь, ориентируются на молодых потребителей, поскольку покупательская способность российских пенсионеров невысокая. Поэтому людям старшего поколения практически неоткуда почерпнуть информацию о модных трендах.

Пенсионеров сложно упрекать в том, что мало кто из них умеет стильно одеваться: долгое время им приходилось жить в тотальном дефиците. Они думали не как, а во что одеться. Купить в магазине красивую вещь было невозможно – ее приходилось "доставать". Многие, кому сейчас за 55, не знают, как правильно накладывать макияж, в какие цвета окрашивать волосы, как ухаживать за благородной сединой или делать современные укладки. Наша программа "Искусство жить" как раз всему учит. Специально для нее мы создали коллекции имиджей "Красивый возраст" (название не лукавство), где мы работали не с профессиональными моделями, а с простыми людьми: инженерами, учителями, продавцами, воспитателями детских садов. В нашей стране большинство людей старшего поколения выглядят так, будто они забыли о себе. Может быть, это связано с менталитетом и привычкой делать все для других, а не для себя.

Видео: YouTube / ZVPOnline

Многие забывают, что у красоты нет возраста. Надо выкинуть из головы все надуманные табу и быть решительным. Тем более что с возрастом красота приобретает другое качество: она становится более убедительной благодаря внутренней силе и позитивному отношению к жизни. В работе над программой нас вдохновляло именно поколение наших родителей, бабушек и дедушек. Их энергии могут позавидовать многие молодые люди. Не уверен, что после проекта "Искусство жить" все участники изменили свой имидж. Но они точно начали путь к себе".

Пашинин Валерий Павлович, 65 лет

"Еще в молодости хотел научиться красиво танцевать, но был весь в делах: работа, дети, семья. А на пенсии решил пойти на бальные танцы в рамках "Московского долголетия". Чуть позже меня пригласили на кастинг проекта "Искусство жить", и я его прошел, чему был приятно удивлен. Мне предложили три образа: для финской ходьбы, празднования Нового года и похода семейной пары на выставку. И во всех них я прошелся по подиуму. Мне так понравилось, что после проекта поменял практически весь гардероб: рубахи, пальто, штаны. Выбираю одежду не в том стиле, который мне предложили в программе, но он совершенно не похож на тот, который был раньше. Сейчас чувствую себя по-другому: даже спина ровнее стала (смеется). Вот ищу стильный парадный костюм: летом жениться собираюсь. Во время программы "Искусство жить" познакомился с женщиной, с которой хочу связать жизнь. В общем, у меня все в корне изменилось после проекта. Кстати, ребята из "Искусства жить" и районного центра "Московского долголетия" обещали помочь в организации свадьбы. Так что программа так широко приняла меня в объятия, что дальше некуда".

Мармур Людмила Григорьевна, 72 года

"Год назад через агентство VOZRAST-NET по программе "Московское долголетие" меня пригласили на кастинг. Я смелая и любознательная, поэтому с удовольствием согласилась принять участие в проекте "Искусство жить". Тем более что образ, который предложил дизайнер, был мне очень близок. Ребята попали прямо в точку! Дима Винокуров будто сразу понял меня – мне тогда очень подходил роковый стиль. Сейчас же я постоянно меняю образы: от классики до современности. Программа "Искусство жить" кардинально изменила мою судьбу: сейчас иногда участвую в показах, даже закончила школу Славы Зайцева, значусь в базе агентства. Мне регулярно предлагают какие-то проекты. Например, после первого выхода на подиум в Гостином дворе в рамках "Искусства жить" я побывала здесь еще два раза с другими дизайнерами. Сегодня я ощущаю себя очень уверенно в качестве модели. До участия в проекте была занята в бальных танцах, их и сейчас не бросаю. Но продолжаю развиваться в модельном бизнесе".

Моренов Николай Константинович, 68 лет

"Мне предложили поучаствовать в проекте "Искусство жить" в 2015-м. И я ни минуты не сомневался. К этому моменту я уже был очень раскрепощенным: сказалась пятнадцатилетняя работа в театре. Вообще я полковник запаса, служил 30 лет. Но еще в детстве занимался цирковым искусством. Так что индивидуальный номер для "Искусства жить" был мне по силам. Нашей задачей было вжиться в образы, под них подбирали соответствующую одежду, аксессуары. Мне предложили попробовать себя в роли художника. Я человек подвижный, мне близки по духу все эти перевоплощения. Тем более что в юности, в 1965 году, я уже пережил подобные изменения: тогда совершенно поменялись стиль одежды, вкусы. Тогда я принял все это, несмотря на скромные средства: у меня было большое семейство, трое детей, всех надо было содержать. Сейчас я стараюсь следовать советам, которые дали ребята из программы "Искусство жить". Я, конечно, привык к свободным покроям, серому и черному цветам, но стараюсь покупать зауженные вещи, необычно сочетать цвета. Вообще понял, что мне идут сочные тона и нестандартные комбинации. Я теперь по-новому смотрю на современность, делаю то, что в юности не успел из-за забот и хлопот. А сейчас второе дыхание открылось: хожу на поло, участвую в театральных постановках, жонглирую".