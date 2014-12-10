Новогодние ярмарки подарков впервые откроют в спальных районах

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В спальных районах Москвы впервые откроют новогодние ярмарки подарков "Зимние мандарины". Площадки запустят в конце декабря, они будут расположены на базе культурных центров и кинотеатров. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе Московского агентства по развитию территорий средствами культуры (Мосарт). По мнению экспертов, окружные ярмарки подарков будут пользоваться популярностью, поскольку не у всех горожан есть возможность посетить праздничные гулянья в центре столицы.

Как пояснили в Мосарте, площадки "Зимних мандаринов" откроют в рамках общегородского фестиваля "Лучший город зимы" на юге, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке, востоке Москвы, а также в Зеленограде .

"Большинство народных гуляний в столице проходит в центре, поэтому было решено сделать площадки празднования в округах, в шаговой доступности для большинства москвичей, - сказали в пресс-службе МосАРТа. - Кураторами ярмарки будут маркеты "Арт-квартал" и "Другие вещи", они подготовили авторские игрушки, украшения и сладости ручной работы, книги и настольные игры".

В Мосарте также рассказали, что ярмарка "Зимние мандарины" будет работать 27, 28 декабря и с 3 по 7 января с 10 до 20 часов на 15 площадках:

