Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

10 декабря 2014, 00:01

Новогодние ярмарки подарков впервые откроют в спальных районах

культура ярмарки праздник Новый год народные гуляния семейная и молодёжная политика МосАРТ

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В спальных районах Москвы впервые откроют новогодние ярмарки подарков "Зимние мандарины". Площадки запустят в конце декабря, они будут расположены на базе культурных центров и кинотеатров. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе Московского агентства по развитию территорий средствами культуры (Мосарт). По мнению экспертов, окружные ярмарки подарков будут пользоваться популярностью, поскольку не у всех горожан есть возможность посетить праздничные гулянья в центре столицы.

Как пояснили в Мосарте, площадки "Зимних мандаринов" откроют в рамках общегородского фестиваля "Лучший город зимы" на юге, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке, востоке Москвы, а также в Зеленограде .

"Большинство народных гуляний в столице проходит в центре, поэтому было решено сделать площадки празднования в округах, в шаговой доступности для большинства москвичей, - сказали в пресс-службе МосАРТа. - Кураторами ярмарки будут маркеты "Арт-квартал" и "Другие вещи", они подготовили авторские игрушки, украшения и сладости ручной работы, книги и настольные игры".

В Мосарте также рассказали, что ярмарка "Зимние мандарины" будет работать 27, 28 декабря и с 3 по 7 января с 10 до 20 часов на 15 площадках:

  • Центр культуры и искусства "Меридиан", ул. Профсоюзная, 61
  • Культурный центр "Вдохновение", Литовский бульвар, 7
  • Кинотеатр "Космос", Проспект Мира, 109
  • Культурный центр "Зеленоград", Центральная пл., 1
  • Творческий центр "Москворечье", Каширское шоссе, 52
  • Культурный центр "ЗИЛ", ул. Восточная, 4, корп.1
  • Дом культуры "Темп", Шенкурский пр., 3а
  • Музей наивного искусства, Союзный пр-т, 15а
  • Центральная библиотека № 126, ул. Молдагуловой, 3Б
  • Детская школа искусств им. Ю.С. Саульского, ул. Козлова, 48
  • Зеленоградский историко-краеведческий музей, г. Зеленоград, ул. Гоголя, 11в
  • Московский музыкально-педагогический колледж, ул. Солдатская, 14
  • Выставочный зал "Арт-холл Юго-Восток", ул. Батюнинская, 14
  • Детская школа искусств № 11, ул. Паустовского, 5, корп. 3
  • Библиотека № 174 им. Данте Алигьери, ул. Строителей, 8, корп. 2
      • На ярмарках будут организованы тематические представления и семейные праздники. Например, в центре "Меридиан" на Профсоюзной улице покажут балет "Щелкунчик".

      Куратор Молодежной общественной палаты Гагаринского района Лидия Сироткина сказала, что большинство московских семей не выезжают в центр города на праздничные гулянья. "Праздники в центре ориентированы на молодежь – школьники, студенты, а семьи с маленькими детьми предпочитают гулять рядом с домом, в своем округе. Пенсионеры боятся далеко уезжать от дома. Ярмарки в шаговой доступности от дома порадуют горожан", - сказала Сироткина.

      По словам зампреда правления ассоциации "Народные художественные промыслы России" Алексея Комарова, площадки для ярмарок выбраны удачно, но важно проинформировать жителей округа об их открытии заранее. Он также отметил, что на площадках должны продаваться не только сувениры. "Помимо подарков, на ярмарке должна быть продуктовая зона, где можно продавать сладости, натуральный мед, это понравится пенсионерам, которые наверняка придут на праздник. При этом цены на все товары не должны быть завышены, как это часто бывает на площадках в центре города", - сказал Комаров.

      С 15 декабря в Москве стартует городской фестиваль "Лучший город зимы". Всего в Москве за время новогодних каникул пройдет около 1,5 тысячи мероприятий: 36 рождественских ярмарок, флешмоб дедов морозов на Манежной площади, на Рождественском бульваре организуют интерактивную инсталляцию, посвященную 40-летию фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!".

      Основная программа празднования в новогоднюю ночь сосредоточена на Тверской улице. Карнавал, уличные танцоры, ритмы диско, море конфетти и свет бенгальских огней – все это "Новогодняя Дисконочь", которая пройдет с 22.00 до 02.00.

      Добавим, что в рамках фестиваля со 2 по 11 января все музеи, подведомственные столичному департаменту культуры будут работать бесплатно.

      Подробную программу фестиваля "Лучший город зимы" можно посмотреть здесь.


      Майя Соерова

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать