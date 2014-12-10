Новогодние ярмарки подарков впервые откроют в спальных районах

Фото: ТАСС/Александра Краснова
В спальных районах Москвы впервые откроют новогодние ярмарки подарков "Зимние мандарины". Площадки запустят в конце декабря, они будут расположены на базе культурных центров и кинотеатров. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе Московского агентства по развитию территорий средствами культуры (Мосарт). По мнению экспертов, окружные ярмарки подарков будут пользоваться популярностью, поскольку не у всех горожан есть возможность посетить праздничные гулянья в центре столицы.
Как пояснили в Мосарте, площадки "Зимних мандаринов" откроют в рамках общегородского фестиваля "Лучший город зимы" на юге, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке, востоке Москвы, а также в Зеленограде .
"Большинство народных гуляний в столице проходит в центре, поэтому было решено сделать площадки празднования в округах, в шаговой доступности для большинства москвичей, - сказали в пресс-службе МосАРТа. - Кураторами ярмарки будут маркеты "Арт-квартал" и "Другие вещи", они подготовили авторские игрушки, украшения и сладости ручной работы, книги и настольные игры".
В Мосарте также рассказали, что ярмарка "Зимние мандарины" будет работать 27, 28 декабря и с 3 по 7 января с 10 до 20 часов на 15 площадках:
- Центр культуры и искусства "Меридиан", ул. Профсоюзная, 61
- Культурный центр "Вдохновение", Литовский бульвар, 7
- Кинотеатр "Космос", Проспект Мира, 109
- Культурный центр "Зеленоград", Центральная пл., 1
- Творческий центр "Москворечье", Каширское шоссе, 52
- Культурный центр "ЗИЛ", ул. Восточная, 4, корп.1
- Дом культуры "Темп", Шенкурский пр., 3а
- Музей наивного искусства, Союзный пр-т, 15а
- Центральная библиотека № 126, ул. Молдагуловой, 3Б
- Детская школа искусств им. Ю.С. Саульского, ул. Козлова, 48
- Зеленоградский историко-краеведческий музей, г. Зеленоград, ул. Гоголя, 11в
- Московский музыкально-педагогический колледж, ул. Солдатская, 14
- Выставочный зал "Арт-холл Юго-Восток", ул. Батюнинская, 14
- Детская школа искусств № 11, ул. Паустовского, 5, корп. 3
- Библиотека № 174 им. Данте Алигьери, ул. Строителей, 8, корп. 2
- На ярмарках будут организованы тематические представления и семейные праздники. Например, в центре "Меридиан" на Профсоюзной улице покажут балет "Щелкунчик".
Куратор Молодежной общественной палаты Гагаринского района Лидия Сироткина сказала, что большинство московских семей не выезжают в центр города на праздничные гулянья. "Праздники в центре ориентированы на молодежь – школьники, студенты, а семьи с маленькими детьми предпочитают гулять рядом с домом, в своем округе. Пенсионеры боятся далеко уезжать от дома. Ярмарки в шаговой доступности от дома порадуют горожан", - сказала Сироткина.
По словам зампреда правления ассоциации "Народные художественные промыслы России" Алексея Комарова, площадки для ярмарок выбраны удачно, но важно проинформировать жителей округа об их открытии заранее. Он также отметил, что на площадках должны продаваться не только сувениры. "Помимо подарков, на ярмарке должна быть продуктовая зона, где можно продавать сладости, натуральный мед, это понравится пенсионерам, которые наверняка придут на праздник. При этом цены на все товары не должны быть завышены, как это часто бывает на площадках в центре города", - сказал Комаров.
Основная программа празднования в новогоднюю ночь сосредоточена на Тверской улице. Карнавал, уличные танцоры, ритмы диско, море конфетти и свет бенгальских огней – все это "Новогодняя Дисконочь", которая пройдет с 22.00 до 02.00.
Добавим, что в рамках фестиваля со 2 по 11 января все музеи, подведомственные столичному департаменту культуры будут работать бесплатно.
Подробную программу фестиваля "Лучший город зимы" можно посмотреть здесь.
Майя Соерова